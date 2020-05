Ensimmäiseksi koronaviruksen ranskalaiseksi kuolonuhriksi on arvioitu opettajaa Crepy-en-Valois’n kaupungista. Hän menehtyi helmikuun lopussa. Kuva: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Pariisin lähellä keuhkokuumediagnoosin 27. joulukuuta saanut mies oli sairastunut myös koronavirukseen, ranskalainen lääkäri Yves Cohen kertoi ranskalaiselle BMFTV:lle. Asiasta uutisoivat myös Reuters ja esimerkiksi BBC.

Asia tuli tietoon huomattavalla viiveellä, koska koronavirusta osattiin etsiä silloisista näytteistä vasta myöhemmin.

”Silloiset näytteet oli otettu muista syistä ja nyt etsimme neljästätoista tapauksesta myös koronavirusta. Yhden kohdalla kolme peräkkäistä varmistustestiä vahvisti, että hänellä oli koronavirus jo silloin.”

Potilas on sittemmin toipunut eikä tartuntaketjua ole pystytty jäljittämään. Potilas ei esimerkiksi ollut käynyt Kiinassa tai muilla alueilla, joissa viruksen tiedettiin levinneen jo joulukuussa.

Professori Yves Cohen ranskalaisen BFM-kanavan televisiolähetyksessä. Kuva: BFM TV

Myöhemmin 43-vuotias Amirouche Hammar ilmoitti samalle tv-kanavalle olevansa kyseinen potilas. Hänen vaimonsa työskentelee Charles de Gaullen lentokentällä, mutta koska vaimolla ei ollut oireita, häntä ei tuolloin testattu.

Tämä tarkoittaa, että koronavirus levisi Ranskassa jo noin kuukautta oletettua aiemmin.

Tähän asti Ranskan varhaisimmat koronavirusdiagnoosit oli saatu 24. tammikuuta. Kaksi tartunnan saaneista oli käynyt Wuhanissa Kiinassa ja kolmas oli tartunnan saaneen perheenjäsen, joten näissä tapauksissa tartuntaketju oli helppo jäljittää.

Asiasta on tekeillä laajempi tutkimus, joka julkaistaan myöhemmin International Journal of Antimicrobial Agents -julkaisussa.

Ranska kuuluu pahimmin koronaviruksesta kärsineisiin maihin.

Virusdiagnoosin on Ranskassa saanut maanantaihin mennessä jo noin 170 000 ihmistä, joista yli 51 000 on diagnosoitu toipuneiksi. Yli 25 000 on ehtinyt kuolla viruksesta johtuvaan covid-19-sairauteen.

Ranska on näillä näkymin lieventämässä poikkeustoimia 11. toukokuuta. Silloin osa lapsista palaa kouluun, lisää liikkeitä saadaan avata ja sadan kilometrin säteellä kodista saa liikkua ilman erillistä lupaa.