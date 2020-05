Kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vihdoin heräsi koronakriisiin, keinovalikoima oli kummallinen: ymmärrettävästi Yhdysvallat rajoitti maahantuloa, mutta samalla myös green card -työviisumien myöntäminen pantiin hyllylle.

Miksi akuutissa hätätilanteessa oli tärkeä estää työviisumien myöntäminen?

Syy oli todennäköisesti Trumpin maahanmuuttoasioiden erikoisavustaja Stephen Miller, joka on yrittänyt samaa temppua useasti aiemminkin.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan koronakriisi antoi mahdollisuuden nostaa Millerin luoma valmis paketti kuvaannollisesti hyllyltä.

Tartuntataudit ovat Millerille työkalu, jotka mahdollistavat tiukat maahanmuuttorajoitukset.

Kun kuudessa osavaltiossa puhkesi vuonna 2019 sikotautiepidemia vastaanottokeskuksissa, Miller yritti ottaa käyttöön presidentin poikkeustilavaltuudet tartuntautien pysäyttämiseksi.

Kun Yhdysvaltain etelärajalle kesällä 2018 hakeutui siirtolaisten ”karavaani” useista Keski-Amerikan maista, Miller yritti löytää siirtolaisten joukosta tauteja, jonka nojalla Trump voisi määrätä rajan suljettavaksi.

Kun vuonna 2018 vastaanottokeskuksissa puhkesi lapsia surmannut epidemia, Miller pyrki löytämään epidemiasta keinon rajan sulkemiseksi.

Juristit ja virkamiehet ovat toisinan saaneet vakuutettua Millerin ja Trumpin siitä, että tauti ei ollut tarpeeksi vakava. Koronaviruksessa ehdot kiistatta täyttyivät.

Maahantulorajoitusten päätarkoitus oli siis pikemminkin maahanmuuton rajoittaminen kuin koronatilanteen helpottaminen.

Tämä on täysin päinvastainen kuin virallinen viesti. ”Tässä ei ole kyse maahanmuutosta, vaan tartuntataudista ja julkisesta terveydestä”, tulli- ja rajavartiolaitoksen virkaatoimittava johtaja Mark Morgan sanoi.

Miller, 34, on harvoja Trumpin neuvonantajia, jotka ovat selvinneet koko kolme vuotta kestäneen kauden saamatta potkuja. Miller on vieläpä hyvin vaikutusvaltaisessa asemassa, sillä tiukka maahanmuuttopolitiikka on Trumpin kannatuksen tukijalkoja.

Miller on ollut luomassa melkein kaikkia Trumpin maahanmuuttolinjauksia. Millerin käsialaa ovat muslimimaiden maahantulokielto, alaikäisten erottaminen vanhemmistaan Meksikon-rajalla ja nyt koronatilanteen varjolla nuijitut maahantulorajoitukset.

Milleriä kuvaillaan itsepäiseksi pakkomielteisyyteen asti. Maahanmuuton rajoittaminen keinolla millä hyvänsä on ollut hänelle tavoite, jonka saavuttamiseksi hän on kääntänyt kivet ja kannot.

Aloittaessaan Trumpin neuvonantaja Miller kävi läpi koko liittovaltion lainsäädännön löytääkseen keinoja, joiden avulla presidentti voisi rajoittaa maahanmuuttoa.

Presidentti ei Yhdysvalloissakaan voi yksin julistaa laajoja rajoituksia maahanmuuttoon, vaan kongressin pitää säätää niistä lailla.

Siksi Miller kampasi läpi mahdollisuudet ohittaa hidas ja epävarma lainsäädäntö ja kokosi 50 kohdan ”toivomuslistan”. Keinoihin kuului esimerkiksi ihmissalakuljettajien määritteleminen terroristeiksi. Toivomuslistan ensimmäinen kortti oli Trumpin alkuvuodesta 2017 antamat määräykset kieltää maahanmuutto eräistä muslimimaista. Oikeusistuimet kumosivat määräykset, ja niistä alkoi pitkä oikeustaistelu.

Erityisen tehokas Millerin löytämä ase oli liittovaltion maahanmuutto- ja kansallisuuslain osio 212(f). Presidentti Ronald Reagan esti 1980-luvulla haitilaisten turvapaikanhakijoiden maahantulon pykälän nojalla, ja edellisen presidentin Barack Obaman hallinto tiukensi sen avulla Iranin pakotteita ennen ydinsopimusta.

Pykälä siis suo presidenttille laajat valtaoikeudet, mutta se vaatii tiukkojen ehtojen täyttämistä. Tämä ei ennen koronakriisiä onnistunut.

Trumpin neuvonantajien joukossa Miller on radikaali. Hänen sanotaan aina valitsevan mahdollisimman äärimmäisen vaihtoehdon, joka jakaa äänestäjien mielipiteitä jyrkästi. Se on toiminut paremmin kuin moni odotti: moni vihaa, mutta tarpeeksi moni rakastaa. Trumpin kannatuslukuja ei ole romauttanut mikään.

Trumpista Millerillä kerrotaan olevan vankka ote. Viikkolehti New Yorker kuvaili maaliskuussa, että Miller ”manipuloi” Trumpia omien kantojensa taakse.

Erityisestä asemasta kertoo se, että Millerin suunnitelmat päätyvät teoiksi – ja Miller istuu vankasti tuolillaan.

Trumpin mielipide on tunnetusti kääntynyt nopeasti, jos alainen on saattanut presidentin huonoon valoon. Miller on osannut välttää tämän kohtalon.

Toukokuussa 2018 noin 50 000 turvapaikkahakemusta kuukaudessa ruuhkautti Yhdysvaltain etelärajan pahasti. Miller kehitteli määräyksen, joka pakotti rajaviranomaiset erottamaan lapset vanhemmistaan. Seurasi täydellinen kaaos, kun yli kaksituhatta lasta vietiin vanhemmiltaan. Nuorimmat olivat vain parivuotiaita. Yhdysvaltalaiset järkyttyivät kuvista ja tarinoista, ja Trump kumosi määräyksen.

Miller sai jatkaa niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.