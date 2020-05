Hyönteiset

Kiinanherhiläisiä (Vespa mandarinia) on havaittu ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa.

Asiasta kertovat esimerkiksi BBC ja The New York Times. Nämä mediat kutsuvat lajia ”murhaaja”- ja ”tappajaherhiläisiksi”. Suomen medioissa niitä on kutsuttu myös ”Aasian jättiherhiläisiksi”.

Kiinanherhiläiset havaittiin Washingtonin osavaltiossa ja ne yritetään hävittää ennen vieraslajin leviämistä.

Entomologisti Chris Looney näyttää Blainesta Wahsingtonin osavaltiosta löytynyttä kiinanherhiläistä. Kuva: KARLA SALP / WSDA

Japanissa ja Itä-Aasiassa asuvat kiinanherhiläiset hyökkäävät lähinnä vain ärsytettyinä, mutta hyökkäykseen osallistuu usein herhiläisparvi.

Japanissa 30–50 ihmistä kuolee vuosittain niiden pistoihin, ja kymmeniä kuolemantapauksia raportoitiin myös Kiinassa esimerkiksi vuonna 2013. Keskimäärin kuolemantapauksiin tarvitaan useita pistoksia.

Kuolleita kiinanherhiläisiä entomologisti Chris Looneyn muistikirjalla Blainessa Washingtonin osavaltiossa. Kuva: KARLA SALP / WSDA

Apulaisprofessori Jouni Sorvari Itä-Suomen yliopiston Ympäristö- ja biotieteiden laitokselta ei toivo ”tappajaherhilänen”-termin yleistyvän.

”Se herättää helposti aiheetonta hysteriaa. Toki herhiläisten kanssa voi olla henki vaarassa, jos huonosti käy.”

Sorvari vetoaa Kiinan, Intian, Japanin muiden Itä-Aasian valtioiden suureen väkilukuun.

”Väkilukuun suhteutettuna kuolemantapausten määrä näyttää itse asiassa hämmästyttävän vähäiseltä. Tappaja-nimitys ei siis oikein ole sopiva tällekään eläimelle.”

Osa kiinanherhiläisten aiheuttamista kuolemista voi toki jäädä diagnosoimatta.

”Joka tapauksessa herhiläiset ja muutkin ampiaiset pistävät lähes tulkoon aina vain puolustaakseen pesäänsä tai itseään. Jos huomaa ampiaisen vasta, kun se pistää, syy pistoon jää huomaamatta.”

Mehiläisille kiinanherhiläinen on todellinen täystuhoaja. Blainessa Washingtonin osavaltiossa mehiläistarhuri löysi herhiläisten jäljiltä tuhansia kuolleita mehiläisiä.

Se ei ole poikkeuksellista. HS kertoi vuonna 2017, että muutaman herhiläisen iskuryhmä silpoo tunneissa kappaleiksi jopa 30 000 mehiläistä.

”Kiinanherhiläinen voi olla vakava tuholainen mehiläistarhoille”, apulaisprofessori Sorvari vahvistaa.

Eurooppalaisilla tai pohjoisamerikkalaisilla mehiläisillä ei ole kunnollisia puolustuskeinoja kiinanherhiläisiä vastaan.

Sen sijaan Japanissa evoluutio on tuottanut mehiläisille puolustuskeinon. Japanilaismehiläiset osaavat tappaa herhiläisiä kerääntymällä palloksi niiden ympärille. Sen jälkeen ne tuottavat siipiä värisyttämällä niin paljon lämpöä, että herhiläinen läkähtyy ja kuolee.

Kiinanherhiläinen ei ole voinut lentää Yhdysvaltoihin eikä aikaisemmin Kanadaan, jossa on löydetty ja tuhottu yksittäisiä yhdyskuntia.

”Se on tullut Yhdysvaltoihin ihmisen mukana, esimerkiksi lentokoneen ruumassa tai laivakonteissa. Tulotapaa ei pysty enää jäljittämään, mutta ihminen on varmasti ollut tahtomattaan leviämisessä apuna”, Sorvari arvioi.

Apulaisprofessori Jouni Sorvari. Kuva: Tarja Eskelinen

Suomessa kiinanherhiläisiä ei ole.

”Etelä-Euroopassa on hiljalleen leviämässä toinen haitallinen vierasherhiläislaji eli idänherhiläinen (Vespa orientalis), jonka rantautumista Suomeen odotetaan”, Sorvari sanoo.

Ilmastolliset olot Suomessa saattavat onneksi olla vielä liian kylmät sille, että tänne mahdollisesti rahdin mukana eksyvät idänherhiläiset tai kiinanherhiläiset lähtisivät yleistymään, hän arvioi.

Suomalaisille tuttu herhiläinen eli vespra crabo oli yleinen laajoilla alueilla 1930–1940-luvuilla, ehti välillä lähes kadota, mutta menestyy jälleen varsinkin Kaakkois-Suomessa.

”Se ei ole suuremmasta koostaan huolimatta yhtään sen aggressiivisempi ja vaarallisempi kuin muutkaan ampiaisemme”, Sorvari muistuttaa.