Pääministeri Boris Johnsonin on tarkoitus kertoa koronarajoitusten purkamisesta sunnuntaina. Kuva: Martyn Wheatley / ZUMAPRESS

Britanniassa koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut eniten ihmisiä Euroopassa. Tautiin on kuollut maassa nyt yli 32 000 ihmistä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Britannia on ohittanut kuolleiden määrässä Italian, joka on tähän mennessä ollut pahiten viruksesta kärsinyt maa Euroopassa. Italiassa virukseen on kuollut yli 29 000 ihmistä. Luvussa ei kuitenkaan ole mukana epäiltyjä viruskuolemia, kertoo brittilehti Guardian.

Lehden mukaan Britannia alkoi viime viikolla lisätä kuolinlukuihin myös sairaaloiden ulkopuolisia kuolemia niissä tapauksissa, joissa henkilöllä oli ennen kuolemaansa todettu koronavirustartunta.

Korkea kuolleisuus saattaa työntää painetta pääministeri Boris Johnsonin suuntaan.

Brittiparlamentin oppositiopuolueet ovat kyseenalaistaneet Johnsonin päätöksiä viivästyttää maan koronarajoituksia silloin, kun Italian sairaalat olivat jo ääriään myöten täynnä.

Opposition mielestä hallitus oli liian hidas myös massatestauksen aloittamisessa ja suojavarusteiden toimittamisessa sairaaloille.

Koronaviruksesta vastikään parantuneen Johnsonin on sunnuntaina tarkoitus kertoa, miten Britannia irtaantuu koronarajoituksista. BBC:n mukaan yksi tärkeistä kysymyksistä on, kuinka yritykset voisivat avata toimitilansa työntekijöilleen.

Pelkona on, että tartunnat lähtevät uudelleen kasvuun, jos rajoituksista luovutaan huolimattomasti.

Kuolleiden todellinen määrä voi olla Britanniassa vieläkin suurempi.

Huhtikuun 24. päivään mennessä koronavirus oli mainittu noin 27 000 virallisessa kuolintodistuksessa, mutta Britannian tilastokeskuksen mukaan Englannissa ja Walesissa kuolleita oli tuohon aikaan lähes 33 600 enemmän kuin tavallisesti.

Brittihallituksen tiedeneuvonantaja, lääkäri Patrick Vallancen mukaan epidemia on kuitenkin vasta ”suhteellisen aikaisessa vaiheessa”, kertoo BBC.

Vallancen mukaan testauskapasiteetin nopeampi kasvattaminen alussa olisi voinut olla hyödyksi viruksen torjunnassa.

”Monista eri syistä niin ei käynyt”, Vallance sanoo.

Hän kuitenkin painottaa, ettei viruksen testaaminen ole kaikki kaikessa.

”On täysin väärin ajatella, että testauksessa on vastaus. Se on vain osa systeemiä, joka pitää saada toimimaan.”

Britannia lisäsi koronaviruksen testauskapasiteettiaan viime kuussa. Tähän mennessä maassa on testattu yli 945 000 ihmistä.