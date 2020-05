Henkilökunta siirsi koronaviruspotilasta moskovalaisessa sairaalassa viime viikon tiistaina. Hoitohenkilökunnan tilanne on tukala ja monet ovat saaneet tartunnan. Kuva: Maksim Šemetov / Reuters

Koronavirustilanne pahenee nyt Venäjällä nopeasti.

Viranomaiset ilmoittivat tiistaina aamupäivällä, että virus on todettu yhteensä 155 370 ihmisellä. Uusia tartuntoja on rekisteröity nyt neljä päivää noin 10 000 tapauksen vuorokausitahdilla.

Tahti on selvästi nopeampi kuin muissa Euroopan maissa. Euroopassa uusien tartuntojen määrä kasvaa toiseksi nopeiten Britanniassa, jossa todetaan noin 4 000 uutta tartuntaa päivässä.

Luvut ovat siis virallisissa testeissä todettuja, joten niihin vaikuttavat paitsi sairastuneiden myös testauksen määrä ja raportointi.

Venäjällä on arveltu, etteivät kaikki alueet ilmoita tietojaan oikein. Varsinkin matala kuolleisuus on herättänyt epäilyjä. Viranomaisten mukaan koronan aiheuttamaan tautiin on kuollut 1 451 ihmistä.

Myös Moskovan pormestari Sergei Sobjanin on jo pitkään sanonut, etteivät viralliset luvut kerro koko totuutta. Lauantaina hän arvioi seulontakokeiden tulosten perusteella, että noin kahdella prosentilla moskovalaisista on koronavirustartunta. Se tarkoittaisi noin 250 000 ihmistä.

Sobjaninin luku on yli kolminkertainen viralliseen verrattuna. Hän sanoi pitävänsä sitä kuitenkin hyvänä ja merkkinä karanteenitoimien onnistumisesta, sillä hänen mukaansa suhdeluku on monissa vertailukaupungeissa selvästi isompi.

Matkustaja laskeutui rullaportailla metroon Moskovassa tiistaina. Metron matkustajamäärät ovat vähentyneet yli 80 prosenttia eristäytymisen aikana. Kuva: Aleksandr Nemenov / AFP

Moskovan viranomaisten mukaan vuodepaikat riittävätkin. Niitä on nyt 30 000, minkä lisäksi rakenteilla on 10 000 muun muassa Kansantalouden saavutusten näyttelyn paviljonkeihin.

Venäjällä on ollut voimassa karanteenimääräyksiä maaliskuulta, jolloin presidentti Vladimir Putin ilmoitti ensimmäisestä ”ei-työviikosta”. Näitä ”ei-työpäiviä” on jatkettu, nykyinen määräys on voimassa ensi viikon maanantaille.

Putin ja Kreml vakuuttelivat pitkään tilanteen olevan hallinnassa. Sitä perusteltiin Kiinan rajan sulkemisella aikaisessa vaiheessa ja muilla toimilla.

Oppositiopoliitikko Leonid Volkov syytti maanantaina The New Times -lehdessä vallanpitäjiä kuitenkin maaliskuun ”hukkaamisesta”. Hänen mukaansa Kreml ei ryhtynyt toimiin ajoissa, sillä se keskittyi järjestämään huhtikuussa äänestystä uudesta perustuslaista, joka mahdollistaa Putinin jatkon presidenttinä. Äänestystä on sittemmin lykätty.

Venäläiset sotilaskoneet harjoittelivat maanantaina Moskovan yllä Voitonpäivän paraatia varten. Lauantain iso paraati on peruttu, mutta siihen kuuluvat ylilennot on määrä tehdä. Kuva: Vasili Maksimov / AFP

Moni tulkitsi Putinin rauhoittelevat puheet väärin. Moskovan osalta rajoituksia jo pitkään hiljalleen kiristäneen Sobjaninin piti sen vuoksi määrätä nopeasti ihmiset pysymään kotona tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Hallituksen on määrä kertoa Putinille suunnitelmista karanteenimääräysten keventämiseksi keskiviikkona. Karanteeni on yhdessä öljyn halpenemisen kanssa ajamassa Venäjää syvään taantumaan. Myös ilmoitukset kotiväkivallasta ovat 2,5-kertaistuneet karanteenin aikana, uutistoimisto Ria Novosti kertoi tiistaina.

Tilanne siis kuitenkin pahenee edelleen. Myös pääministeri Mihail Mišustin on kertonut saaneensa tartunnan.

Venäjän terveysministeriö välitti maanantaina Venäjän pääpulmonologin Sergei Avdejevin kommentit, joissa hän arvioi liian aikaisiksi puheet tilanteen tasaantumisesta.

Hän arvioi yhdeksi syyksi sen, etteivät ihmiset noudata sääntöjä riittävän hyvin.

Koronavirustartuntoja on havaittu ympäri Venäjää.

Tilanne on vakava myös Pietarissa, jossa tartuntoja on kolmanneksi eniten Moskovan ja pääkaupunkia ympäröivän Moskovan alueen jälkeen. Tiistaiaamuna tartuntoja oli yhteensä 5 572, joista 226 edellisen vuorokauden aikana todettuja.

Pietarin viranomaiset kertoivat jo viime viikolla sairaaloiden olevan kovilla koronavirustapausten suhteen. Myös Pietarissa on nähty ambulanssijonoja, kun potilaita ei ehditä ottaa hoitoon samaa vauhtia kuin heitä saapuu.

Todettujen tartuntojen kärkiviisikkoon kuuluu myös Suomen naapurissa sijaitseva Murmanskin alue, jossa tiistaina oli virallisten tietojen mukaan 2 101 tartuntaa.

Alueella sijaitsee yksi Venäjän pahimmista tautikeskittymistä, kaasuyhtiö Novatekin rakennustyömaa Belokamenkassa. Virus levisi siellä muualta tulleiden rakennusmiesten keskuudessa nopeasti, sillä tartunnan saaneita ei eristetty. Nyt paikalle on lähetetty karanteenilaivaksi matkustajalaiva Princess Anastasija eli entinen Viking Linen Olympia.

Hoitaja vastaanotti potilasta koronaviruspotilaisiin keskittyneessä sairaalassa Himkissä sunnuntaina. Kuva: Kirill Kudrjavtsev / AFP

Erityisen vaikea tilanne on hoitohenkilöstöllä.

Venäjällä on Neuvostoliiton perintönä laaja sairaalaverkko, vaikka sitä on viime vuosina karsittukin. Taso kuitenkin vaihtelee suuresti ja on paikoin surkea.

Lääkärit ja hoitajat ovat valittaneet suojavarusteiden puutteesta ja huonoista työoloista. Monin paikoin hoitohenkilökuntaa onkin irtisanoutunut.

Koronavirus on myös levinnyt nopeasti lääkäreiden ja hoitajien keskuudessa. Ryhmä lääkäreitä julkaisee verkossa muistolistaa koronaviruksen vuoksi kuolleista kollegoistaan. Tiistaina listalla oli 97 nimeä.

Vaikka listan pitäjät kiistävät haastavansa sillä virallisia tilastoja, lista on lisännyt epäilyjä virallisen kuolinluvun luotettavuudesta. Viranomaisten mukaan koronaviruksen vuoksi on kuollut alle 1 500 ihmistä, mutta lääkäreiden mukaan lähes 100 lääkäriä.