Yhdysvaltain kiireinen presidentti Donald Trump arvioi lopettavansa varapresidentti Mike Pencen johtaman Valkoisen talon koronatyöryhmän myöhemmin tässä kuussa ja nimittävänsä toisen ryhmän, jonka päätehtävänä on maan mahdollisimman turvallinen avaaminen koronaviruksen aiheuttamien poikkeustoimien lieventyessä.

Hän kertoi asiasta esimerkiksi vierailullaan Arizonassa sijaitsevaan kasvosuojia valmistavaan tehtaaseen.

Presidentti käytti välillä maskitehtaalla suojalaseja, mutta kulki ilman tehtaan ohjeiden mukaista kasvosuojaa.

Taustamusiikkina soi esimerkiksi Guns N’ Rosesin versio Paul McCartneyn Live and Let Die -klassikosta, mihin yhdysvaltalaismedia on jo ehtinyt kiinnittää suurta huomiota.

Laulun nimi on vapaasti suomennettuna Elä ja anna toisten kuolla ja se perustuu Ian Flemingin James Bond -romaaniin, jonka pohjalta tehtyyn elokuvaan McCartney sävelsi tunnuslaulun.

Tehtaalla soi vierailun aikana muutakin vanhaa populaarimusiikkia The Animalsin House of the Rising Sun -versiosta Survivorin Eye of the Tigeriin.

Yhdysvaltalaismedia nosti kuitenkin juuri Live and Let Die -kappaleen esiin otsikkotasolla Los Angeles Timesista aina musiikkipainotteiseen Rolling Stone -julkaisuun. Se nähtiin jopa symbolina presidentin toimille koronaviruksen aikaan.

Tulkinnan taustalla on monia syitä. Yhdysvalloista on tullut ylivoimainen ykkönen virallisesti diagnosoitujen koronavirustartuntojen ja viruksesta aiheutuvan covid-19-sairauden aiheuttamien kuolintapausten tilastoissa.

Virallisia koronavirusdiagnooseja on tehty Yhdysvalloissa jo yli 1,2 miljoonaa. Yli 200 000 on saanut jo diagnoosin myös toipumisestaan, mutta kuolinuhrien määrä oli keskiviikkoaamuna jo yli 72 000.

Trumpin nähtiin pitkään vähättelevän viruksen merkitystä, ja hän on puolustautunut sanomalla, että juuri sellaista informaatiota asiantuntijat hänelle pitkään antoivat.

Hän on kuitenkin antanut potkuja asiantuntijoille, jotka nimenomaan varoittivat viruksen vaaroista ja Trumpin hallinnon viivyttelystä.

Yhdysvaltalaisen biolääketieteen kehittämisviraston Bardan johtajiin kuulunut Rick Bright siirrettiin viime kuussa vähempiarvoisiin tehtäviin.

Rick Bright Kuva: Reuters

Hän on tehnyt asiasta nyt virallisen valituksen ja arvioi potkujensa syyksi esimerkiksi sen, että hän varoitti jo tammikuussa virustoimien riittämättömyydestä, mutta sai vastaansa Trumpin hallinnon virkamiehet. Bright pitää potkujaan kosto­toimenpiteenä.

Bright oli yrittänyt vähentää myös Trumpin intoa malarialääke hydroksiklorokiiniin koronaviruksen hoidossa, koska lääkkeen tehosta ei ole riittävää tieteellistä tutkimusta, mutta lääkkeellä on tunnettuja haittavaikutuksia. Esimerkiksi National Public Radio on julkaissut Brightin monisivuisen valituskaavakkeen kokonaisuudessaan.

Muutama päivä sitten Trumpin hallinto ilmoitti myös toisen korkea-arvoisen terveysviranomaisen Christi A. Grimmin siirtämisestä vähempiarvoisiin tehtäviin.

Taustalla on Grimmin raportti, jonka mukaan Yhdysvaltojen sairaaloilla ei ollut riittäviä resursseja pandemian edetessä. Trump arvosteli Grimmiä näyttävästi raportin johdosta viime kuussa.

Ehkä merkittävin syy Live and Let Die -kappaleen käsittelyyn symbolisessa valossa yhdysvaltalaismediassa on kuitenkin Trumpin äskettäinen haastattelu ABC-kanavalla ja muutamat samaa asiaa koskevat lauseet Arizonan-vierailulla.

Trump sanoi täysin rehellisesti ymmärtävänsä, että maan poikkeusrajoitusten vähentäminen johtaa jossakin määrin myös kuolinuhrien lisääntymiseen.

”Tämän maan ihmiset ovat sotureita”, hän puolustautui. Hän lisäsi, että maan avaaminen satuttaa joitakin ihmisiä pahasti, ”mutta meidän on avattava maamme ja meidän on tehtävä se nopeasti”.

Trump huomautti, että myös poikkeustoimien jatkaminen tuo työttömyyttä ja lisää kuolonuhreja esimerkiksi itsemurhien ja huumeongelmien lisääntyessä.

Kyse on tasapainoilusta, ja tämän myönsi myös pandemiassa keskeisenä neuvonantajana toiminut Yhdysvaltain allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci Suomen aikaa tiistaina antamassaan haastattelussa CNN:lle.

Fauci sanoi ymmärtävänsä talouskriisin vaikutukset ilman töitä jääville ihmisille eikä nähnyt mitään väärää siinä, että taloudellista toimintaa avataan varovasti nykyinen terveystilanne huomioiden.

”Kyseessä on balanssi, jossa täytyy ottaa huomioon molemmat näkökannat”, Fauci sanoi.

Samalla hän varoitti liian nopeasta palaamisesta normaalielämään.

”Tällä viruksella on ilmiömäinen kyky levitä kulovalkean tavoin. Tuntemistani viruksista ehkä vain tuhkarokkovirus leviää vielä helpommin”, Fauci varoitti.