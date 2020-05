Saksan koronavirustartuntojen päiväkohtainen määrä kasvoi ensimmäistä kertaa noin viikkoon juuri ennen kuin liittokansleri Angela Merkelin piti neuvotella osavaltioiden johtajien kanssa puhelinkonferenssissa poikkeustoimien vähentämisestä.

Merkel kokoustaa osavaltiojohtajien kanssa keskiviikkona.

Uusia tartuntoja diagnosoitiin nyt 855 vuorokaudessa, kun edellinen luku oli 488. Kuukauden sisällä tartuntamäärät ovat kuitenkin pienentyneet merkittävästi ja ainakin huhtikuussa muutamien päivien peräkkäiset tartuntamäärien kasvut jäivät väliaikaisiksi.

Päiväkohtainen kasvu ei siis välttämättä vaikuta ainakaan ratkaisevasti päivän neuvotteluihin.

Merkelin ja osavaltioiden johtajien kokoukseen tehty päätösluonnos maan avaamiseksi vuoti julkisuuteen Reutersin ja useiden saksalaislähteiden kautta etukäteen. Luonnos on tehty ennen tietoa päiväkohtaisesta tartuntojen lisääntymisestä.

Luonnoksen mukaan kaikki kaupat saa avata, kunhan ne noudattavat tarkkoja hygienia- ja turvaväliohjeita. Kouluihin palataan vaiheittain jo ennen kesälomaa. Vanhusten hoivakodeissa saa jälleen vierailla, jos niissä ei ole koronavirusta sairastavia.

Bundesliigan jalkapallo-ottelut saadaan käyntiin toukokuun keskivaiheilla tai lopulla, mutta ilman yleisöä ja pelaajien kahden viikon karanteenin jälkeen. Luonnoksessa arvioidaan, että karanteeni voidaan toteuttaa esimerkiksi harjoitusleirin yhteydessä.

Isot yleisötapahtumat urheilukilpailujen ja festivaalien tapaan sallitaan vasta aikaisintaan elokuun lopulla, luonnos esittää.

Myös lasten ulkoliikunta-aktiviteetit ovat luonnoksen mukaan sallittuja, samoin amatöörijoukkueiden ottelut.

Saksan liittokansleri Angela Merkel osallistui hallituksensa viikkokokoukseen keskiviikkona ennen puhelinkonferenssia osavaltion johtajien kanssa. Kuva: HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

Päätöksenteko poikkeusoloista on luonnoksen mukaan tarkoitus siirtää osavaltiotasolle, ja osittain näin on käytännössä jo ollutkin.

Luonnoksen mukaan yleislinjana olisi koventaa alueellisia poikkeustoimia välittömästi, jos alueella rekisteröidään viikon aikana yli 50 uutta tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti.

Jos kyseessä olisi selvästi rajattu, esimerkiksi hoivakotiin liittyvä tartuntaketju, myös toimenpiteet voivat olla rajatumpia, luonnoksessa sanottiin.

Nämä toimenpiteet on suunniteltu jatkoksi viime viikon helpotustoimille, jotka sisälsivät jo esimerkiksi koulujen osittaisen avaamispäätöksen ja päätökset avata museoita ja eläintarhoja.

Kaikkiaan Saksassa on diagnosoitu yli 167 000 koronavirustartuntaa, ja peräti yli 137 000 on saanut myös diagnoosin toipumisestaan.

Viruksen aiheuttamaan covid-19-sairauteen kuolleita on Saksassa nyt noin 7 000. Se on selvästi vähemmän kuin Euroopan pahimmin kärsineissä maissa Italiassa ja Britanniassa, joissa molemmissa sairauteen on kuollut jo yli 29 000 ihmistä.

Bonnin yliopiston tutkimuksessa arvioidaan, että todellisuudessa viruksen on voinut Saksassa saada jo 1,8 miljoonaa ihmistä, joista neljännes on jäänyt ilman mitään oireita.

Oireettomat levittävät virusta tietämättään, mutta tutkimuksen pohjalta voi myös päätellä, että viruksen saaneista pelättyä harvempi joutuu kärsimään myös covid-19-sairaudesta, joka pahimmillaan johtaa kuolemaan.