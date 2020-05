Kiinalaiset nuoret palasivat luokkahuoneisiinsa koronaviruspandemian lähtöalueella Wuhanissa keskiviikkona, kertoo uutistoimisto AFP. Oppilaat kävelivät heitä vastassa olevien lämpökameroiden ohi yhdessä jonossa käyttäen kasvomaskeja.

Lähiopetuksen pariin pääsivät palaamaan vanhimmat oppilaat 121 eri oppilaitoksesta, ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun heidän kotikaupunkinsa Wuhan suljettiin koronaviruksen takia tammikuussa.

”Koulu avautuu viimeinkin uudelleen!”, kommentoi eräs käyttäjä Weibossa, joka on kiinalainen Twitteriä muistuttava sosiaalisen median alusta.

Nuoret istuivat erillään pöydissä, jotka oli asetettu metrin päähän toisistaan. He näkivät opettajansa ensimmäistä kertaa kuukausien etäopiskelun jälkeen.

Keskiviikon kouluunpaluu oli viimeisin käänne asteittaisessa paluussa normaaliin elämään Wuhanissa ja sitä ympäröivässä Hubein maakunnassa. Koronaviruksen uskotaan saaneen alkunsa alueelta viime vuoden lopussa ennen leviämistään ympäri maailmaa.

Ainoastaan maakunnan vanhimmat oppilaat pääsivät palaamaan kouluihin, sillä heillä on edessään ratkaisevat yliopistojen pääsykokeet.

Ala- ja yläasteikäisten oppilaiden kouluunpaluun ajankohtaa ei ole vielä vahvistettu.

Wuhanin viranomaiset ovat sanoneet, että ennen kouluun paluuta oppilaiden ja henkilökunnan on tullut käydä virustesteissä. Kampukset on myös desinfioitu ja siivottu.

Paikallisen median mukaan koulujen avautumista varten on kiinnitetty huomiota siihen, että pöydät on aseteltu luokkiin väljästi ja että luokkakokoja on pienennetty.

Koulujen porteille on asetettu lämpökamerat, eikä niiden ohi pääse kukaan, jonka ruumiinlämpö on tavallista korkeampi.

Joissain paikoissa oppilaiden ja opettajien saapuminen on myös porrastettu, kertoo China Daily -sanomalehti.

Muualla Kiinassa koulut alkoivat avautua vähitellen viime kuussa. Esimerkiksi Pekingissä ja Shangaissa jotkut oppilaat pääsivät palaamaan kouluihin viime viikolla.

Kiinan suuret kaupungit ovat alkaneet muutenkin palata asteittain normaaliin arkeen. Koronaviruksen takia esimerkiksi matkustamista on rajoitettu ankarasti taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Viime kuukausina Kiinan tartunnat ovat vähentyneet, eikä Hubein maakunnasta ole raportoitu uusia tartuntoja yli kuukauden aikana.

Kuun alussa Kiinassa vietettiin viisipäiväistä lomaa, jonka aikana maan sisällä tehtiin 115 miljoonaa matkaa. Monet turistikohteet avautuivat jälleen, mutta niihin sisäänpääsyä rajoitettiin edelleen.

Esimerkiksi Shangain Disneyland-teemapuisto sanoi avaavansa ovensa ensi viikolla. Teemapuistossa aiotaan noudattaa tehostettuja varotoimia, kuten lämpökameratestausta ja sosiaalisen etäisyyden pitämistä.

Ulkomaalaisilla on edelleen matkustuskielto Kiinaan, sillä maa haluaa hillitä ulkopuolelta tulevia tartuntoja. Maahan palaavien Kiinan kansalaisten tulee noudattaa kahden viikon karanteenia.