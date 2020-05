Giorgia Meloni (kesk.) ja hänen johtamansa Italian veljet esittivät itsensä koronaviruskriisin ”viattomien äänenä” viime viikon tiistaina Roomassa. Iskulause on myös Uhrilampaat-elokuvan italiankielinen nimi. Kuva: Roberto Monaldo / LaPresse

Talvella, kun sai vielä kokoontua, ihmisiä pakkautui Italian kaupunkien keskusaukioille. Kylki kylkeen, tiiviisti kuin sardiinit purkissa.

Siitä tuli mielenosoitusaallon nimikin: Sardiiniliike. Se vastusti oikeistopopulismin nousua ja erityisesti Matteo Salvinin johtamaa Legaa, joka on Italian suosituin puolue mutta oppositiossa.

Viime viikolla Roomassa näky oli monin tavoin päinvastainen. Pääministerin virka-asunnon edustalla osoitti mieltään tavallisen kansan sijaan kymmeniä oikeistopoliitikkoja, Italian trikolorin värisissä kasvosuojaimissa, parin metrin turvavälien päässä toisistaan. He vaativat hallitukselta parlamentille sananvaltaa päätöksissä riisua koronaviruskriisin rajoitustoimia.

Poliitikot aukiolla eivät kuitenkaan edustaneet Legaa vaan sen liittolaista, kansalliskonservatiivista Italian veljiä (Fratelli d’Italia). Joukkoa johti Giorgia Meloni, joka on tätä nykyä Italian valovoimaisin oikeisto- ja oppositiohahmo.

Giorgia Meloni puhui lehdistötilaisuudessa tavattuaan Italian presidentin Sergio Mattarellan elokuussa Roomassa. Kuva: Ciro De Luca / Reuters

Lega on yhä Italian suosituin puolue, mutta sen kannatus on hiipunut selvästi, viime kesän liki 40 prosentista alle 30:een.

Italian veljet on harpponut samassa ajassa alle viidestä prosentista lähes 15:een. Kiri on vain jatkunut poikkeusoloissa.

Italian suosituin poliitikko on sitoutumaton pääministeri Giuseppe Conte, 55. Hän lienee hyötynyt kriisiajoille ominaisesta hallituksen arvostuksen lujittumisesta. Mutta puoluejohtajista suosituin ei ole enää Salvini, 47, vaan Meloni, 43.

Asiantuntijat ovat selittäneet asiaa Legan saamilla moitteilla kriisinhoidosta. Lega johtaa taudin pahimmin runtelemia alueita Pohjois-Italiassa, kuten Lombardiaa. Siinä sivussa puoluejohtaja Salvini on menettänyt suosikkipuheenaiheensa maahanmuuton. Meloni on monen mielestä myös kuulostanut Salvinia vastuullisemmalta, mikä on omiaan valamaan luottamusta hätätilan keskellä.

Meloni on sisilialaisen äidin ja sardinialaisen isän tytär, jonka vahva aksentti ja slangi paljastavat, että hänen taustansa on työväenluokkaisen roomalaisen.

”Meloni ei ole kaunopuheinen eikä huou sivistystä, mutta hänellä on karismaa. Hän puhuu kansanomaisesti”, tutkija Marco Siddi Ulkopoliittisesta instituutista sanoo.

Meloni koki poliittisen herätyksen noin 15-vuotiaana, jolloin lahjusskandaali johti useiden vakiintuneiden puolueiden kaatumiseen, merkittävimpänä kristillisdemokraattien, jotka olivat hallinneet Italiaa lähes puoli vuosisataa. Murros oli niin merkittävä, että sitä kutsutaan Italian ensimmäisen tasavallan lopuksi.

Sekä Legaa että Italian veljiä voi kutsua oikeistopopulistiseksi. Kumpikin haukkuu Euroopan unionia ja vastustaa maahanmuuttoa sekä seksuaalivähemmistöjen perheoikeuksia. Erona on, että Salvini on kääntänyt takkia politiikan suhdanteiden mukaan mutta Meloni pysyy tutussa nurkassa.

Italian veljien juuret ovat fasismin aikakaudessa, maailmansotien välissä. Diktaattori Benito Mussolinin kannattajat painottivat kansallismielisyyttä, rautaista keskushallintoa, konservatiivisia perhearvoja ja katolilaisuutta.

Sama arvomaailma jäi elämään vuosikymmeniksi uusfasistisessa Italian sosiaalisessa liikkeessä (MSI), jonka nuorisojaokseen Melonikin liittyi 1990-luvun alkupuolella.

Italia ei koskaan katkaissut sidettään fasismiin kuten sen sodanaikainen liittolainen Saksa natsismiin.

”Italialla ei ollut sodan jälkeen mitään Nürnbergin oikeudenkäynteihin verrattavaa. Monet italialaiset tekivät sotarikoksia Jugoslaviassa tai Etiopiassa, mutta suurinta osaa heistä ei koskaan syytetty niistä”, tutkija Siddi sanoo.

”Hitlerillä ei ole hautaa Saksassa, mutta Mussolini lepää perhekryptassa.”

Uusfasistisen MSI:n suosio hätyytteli parhaimmillaan kymmentä prosenttia. Italian pääpuolueet eristivät sen päätöksenteosta, mutta se toimi kristillisdemokraattisen hallituksen tukipuolueena.

MSI:n linja loiveni ajan myötä maltillisemmaksi, ja sen johtajat sulauttivat puolueen uuteen Kansalliseen liittoon (AN) vuonna 1995. Tämä yhdessä nosti sen poliitikot valtavirtaan ja hallituskumppaneiksi uudelle keskustaoikeistolle, joka syntyi kristillisdemokraattien jättämään tyhjiöön.

MSI:n ja AN:n johtajana toiminut Gianfranco Fini kelpasi Italian ulkoministeriksi Silvio Berlusconin toisessa ja kolmannessa hallituksessa vuosina 2004–2006. Meloni oli nuorisoministeri Berlusconin neljännessä hallituksessa vuosina 2008–2011.

Nyky-Italiassa puolueet tapaavat jäädä lyhytikäisiksi, ja usein ne yhdistävät jäsenkuntiaan. Myös AN on lakkautettu. Osa sen jäsenistä ajautui Berlusconin nykyiseen Forza Italiaan, mutta merkittävämpi joukko seurasi viimeistä puoluejohtajaa Ignazio La Russaa ja Melonia, jotka olivat mukana perustamassa Italian veljiä vuonna 2012. Puolue on säilyttänyt tunnuksessaan Italian lipun värisen liekin, MSI:n symbolin.

Meloni nousi puolueen johtajaksi vuonna 2014. Kevään 2018 vaalikampanjan aloituspaikaksi hän valitsi Rooman eteläpuolella sijaitsevan Latinan kaupungin, jonka Mussolini aikanaan rakennutti suolle.

”Haluamme voittaa takaisin tämän Italian oikeistolle symbolisen paikan”, Meloni julisti.

Melonin vastustajat aistivat fasismin perintöä myös puheesta, jonka hän piti viime lokakuussa Roomassa.

”Minä olen Giorgia! Olen nainen! Olen äiti! Olen italialainen! Olen kristitty!” Meloni pauhasi oikeistoliittouman yhteisessä kampanjatilaisuudessa puolustaessaan perinteistä ydinperhettä.

Eräs dj-kaksikko askaroi puheesta koukuttavan musiikkivideon. Tarkoitus oli naureskella Melonille, mutta hänen kannattajansa ottivat tekeleen omakseen. Sitä on kuunneltu Youtubessa yli yhdeksän miljoonaa kertaa, ja sen tahtiin on tanssittu Italian diskoissa. Meloni vieraili tv:n aamupäiväohjelmassa laulamassa sitä.

Lega, Forza Italia ja Italian veljet – parlamentin suuruusjärjestyksessä – muodostavat oikeistoliittouman eli Italian nykyisen pääopposition. Niistä vain Italian veljien kannatus on kasvanut viime syksystä.

Siddi liittää trendin keskustaoikeiston kriisiin.

”Berlusconin äänestäjät ovat tajunneet, että hän on kaukana menneestä suosiostaan ja vanha [83]. He etsivät uusia vaihtoehtoja, mutta keskustaoikeistossa ei ole mitään uskottavaa.”

Forza Italian johtaja Silvio Berlusconi (vas.), Italian veljien johtaja Giorgia Meloni ja Legan johtaja Matteo Salvini kampanjoivat hallitusta vastaan lokakuussa Roomassa. Kuva: Remo Casilli / Reuters

Ainoat varteenotettavat vaihtoehdot ovat Lega ja Italian veljet, mutta Pohjois-Italian ulkopuolella moni radikaalikin oikeistolainen karsastaa Legaa, joka tunnettiin vielä muutama vuosi sitten Lega Nordina eli Pohjoisen liittona. Se ajoi vauraan Pohjois-Italian asiaa ja jopa alueen itsenäistymistä.

”Lega on huono etelässä, mutta Italian veljillä on pohjaa joka puolella”, Siddi kertoo.

Salvinin kannatti kuitenkin aikanaan vaihtaa Legan viholliskuva eteläitalialaisista maahanmuuttajiin sekä osoittaa enimmät haukkunsa Rooman sijasta Brysseliin.

Kevään 2018 vaalien jälkeen Lega pääsi hallitukseen suurimman puolueen Viiden tähden liikkeen (M5S) kanssa. M5S on ennen kaikkea eliitin ja korruption vastainen populistipuolue, jota on vaikea asemoida vasemmisto-oikeistoakselille. Hallituksessa Lega kaappasi agendan ja nousi Italian suosituimmaksi puolueeksi.

Salvini kuitenkin pelasi Legan vahingossa ulos. Hän yritti ajaa Italian ennenaikaisiin vaaleihin, joissa Legaa näytti odottavan varma voitto, mutta yritys epäonnistui. M5S poimi hallituskumppanikseen oppositiosta perinteisen kiistakumppaninsa, keskustavasemmistolaisen Demokraattisen puolueen (PD).

Salvinin virhelaskelman hetkellä Lega oli suosionsa huipulla. Mielipidekyselyjen mukaan siitä alkoi myös Italian veljien nopea nousu.

Melonista tulee helposti mieleen toinen oikeistopopulistijohtaja, Ranskan Kansallisen liittouman Marine Le Pen. Vertaus kuitenkin ontuu poliittisesti, huomautti Giovanni Diamanti Quorum-tutkimuslaitoksesta Foreign Policy -lehdelle viime kesänä.

Le Pen on enemmänkin kuin Salvini, sillä he kumpikin ovat houkutelleet äänestäjiä perinteisiin vasemmistopuolueisiin pettyneestä työväenluokasta. Melonin ja Italian veljien kannatuspohja on ideologisempi, tiukan oikeistolainen.

Sekä Legan että Italian veljien on helppo nähdä hyötyvän koronaviruksen aiheuttamasta lamasta, joka luultavasti ruokkii valtavasti turhautumista ja suuttumusta.

Ulkopoliittisen instituutin Siddi ei usko, että Melonilla on lopulta eväitä Salvinin syrjäyttämiseen Italian tärkeimmän oikeistojohtajan paikalta, koska fasisminvastaisuus on syvällä suurimmassa osassa Italian yhteiskuntaa.

Salviniin verrattuna Siddi pitää Melonin rasitteena myös sukupuolta.

”Italia on maskuliininen maa.”

Italian seuraavat parlamenttivaalit ovat aikataulussa vasta kolmen vuoden päästä, mutta maan hallituksilla on paha tapa hajota ennenaikaisesti.

Johti Italian oikeistoliittoumaa Salvini tai Meloni, maa vaikuttaa olevan tiellä kohti oikeistolaisinta hallitustaan sodan jälkeen.