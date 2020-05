Vastustuskyky koronavirusta vastaan muodostuu Tšekissä hyvin hitaasti, kertoo uutistoimisto Reuters. Viime kuussa tehdyn laajan vasta-ainetestin perusteella noin 4–5 prosentilla tšekkiläisistä on immuniteetti, kertoo maan terveysministeriökeskiviikkona. On todennäköistä, että vasta-ainetaso on pienempi maan kahdessa isoimmassa kaupungissa, Prahassa ja Brnossa.

Tutkimuksessa otettiin näytteet yli 26 000 ihmiseltä. Kyseessä on yksi laajimmista vasta-ainetesteistä Euroopassa.

Vajaan 11 miljoonan asukkaan maassa ryhdyttiin ripeästi rajoitustoimiin koronaviruksen hillitsemiseksi. Maaliskuussa Tšekki määräsi rajoitteita matkustukseen ja rajanylitykseen sekä sulki suurimman osan kaupoista ja ravintoloista.

Nyt Maa suunnittelee avautuvansa vaiheittain. TerveysministeriAdam Vojtěchin mukaan tuore tutkimus ei vaikuta rajoitusten purkusuunnitelmiin. Maassa on todettu kaikkiaan noin 7 900 koronavirustartuntaa, mikä on paljon vähemmän kuin sen länsieurooppalaisissa naapurimaissa. Yli puolet sairastuneista on jo parantunut Tšekissä. Huhtikuun loppupuolelta alkaen uusia tartuntoja on todettu alle sata päivässä. Kaikkiaan 258 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin maassa.