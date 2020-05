Puolan hallitus on taipunut siirtämään maan presidentinvaaleja. Vaalit oli tarkoitus järjestää tänä sunnuntaina.

Hallitseva Laki ja oikeus (PiS) -puolue oli ajanut vaalien pitämistä koronaepidemian takia kokonaan postiäänestyksenä. Oppositio on vastustanut vaalien pitämistä alkuperäisen aikataulun mukaisesti muun muassa siksi, että kaikki äänestäjät eivät millään saisi ajoissa äänestyslippuja.

Hallituksen esitys postiäänestyksestä kaatui opposition hallitsemassa parlamentin ylähuoneessa senaatissa tiistaina, mistä se palasi alahuoneeseen sejmiin. Myös osa PiS:n kansanedustajista oli vaalien siirtämisen kannalla. Maan keskusvaalilautakuntakin oli arvioinut, että vaalien pitäminen ensi viikonloppuna on käytännössä mahdotonta.

Keskiviikkoiltana PiS:n puheenjohtaja JaroslawKaczynski ja hallituskumppani Porozumienien puheenjohtaja JaroslawGowin ilmoittivat vaalien siirtämisestä Twitterissä. Heidän mukaansa parlamentin puhemies ilmoittaa uudesta ajankohdasta mahdollisimman pian.

Puolan perustuslain mukaan myöhäisin mahdollinen ajankohta vaaleille olisi 23. toukokuuta, jolloin presidentti AndrzejDudannykyisen virkakauden päättymiseen on 75 päivää.

Nykytilanne suosii istuvaa presidenttiä

Yksi syy PiS:n intoon järjestää vaalit alkuperäisen aikataulun mukaan oli se, että istuva presidentti Duda on presidentinvaalien selvä ennakkosuosikki. Mielipidetiedustelut kertovat, että PiS:n riveistä presidentiksi noussut Duda voisi voittaa vaalit nykytilanteessa suoraan ensimmäisellä kierroksella. Taloustilanteen myöhemmin pahentuessa tämä ei olisi enää ollenkaan niin varmaa.

Opposition lisäksi myös muun muassa EU sekä monet Puolan entiset johtajat olivat arvostelleet hallituksen suunnitelmaa ajaa vaalit väkisin läpi alkuperäisessä aikataulussa.

Puola ei kuulu koronaviruksen pahimmin koettelemiin Euroopan maihin. Worldometer-tilastosivun mukaan Puolassa on todettu yli 14 700 koronavirustartuntaa, ja covid-19-tautiin on kuollut 733 ihmistä. Miljoonaa asukasta kohden kuolleita on 19, joten tilanne on tältä osin parempi kuin esimerkiksi Suomessa, missä vastaava luku on 45.

Monien muiden maiden tapaan presidentti ja hallitus ovat olleet Puolassa koronakriisin aikana näkyvästi esillä.