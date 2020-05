Venäjän ja Valko-Venäjän kiristyneista suhteista on paljastunut uusi kupru, kun Valko-Venäjä karkotti Venäjän television ykköskanavan toimittajan ja kuvaajan koronavirusta käsitelleen televisiojutun vuoksi.

Ykköskanava on Venäjän television virallinen kanava ja Kremlin valvonnassa. Se esitti Valko-Venäjän hermostuttaneen jutun keskiviikkoaamuna. Siinä toimittaja kertoi valkovenäläisten suhtautuvan epäillen virallisiin koronaviruslukuihin ja esitteli suurta määrää uusia hautoja.

Akkreditointien perumisesta kertoivat sekä Venäjän ykköskanava itse että Valko-Venäjän valtion televisio, joka syytti venäläisviestimiä Valko-Venäjään kohdistuvasta informaatiohyökkäyksestä ja Venäjän ykköskanavaa valehtelusta.

Valko-Venäjän ulkoministeriö puolestaan vahvistaa uutistoimisto Interfaxille vain peruneensa kahden ihmisen akkreditoinnit.

Valko-Venäjän virallinen suhtautuminen koronaan on herättänyt huomiota laajemminkin. Yksinvaltainen presidentti Aljaksandr Lukašenka on suhtautunut siihen vähätellen.

Valko-Venäjällä esimerkiksi kaupat ja ravintolat ovat edelleen auki. Jalkapallon pääsarja jatkuu normaalisti, vaikka kaikkialla muualla pelit ovat tauolla. Valko-Venäjä aikoo myös järjestää suunnitellut sotilasparaatit lauantaina Voitonpäivän kunniaksi.

Maailman terveysjärjestö WHO on kehottanut Valko-Venäjää siirtämään paraatia myöhempään ja ryhtymään aktiivisempiin toimiin viruksen vuoksi. Lukašenkan haluttomuutta on kuitenkin selitetty muun muassa pelolla karanteenin vaikutuksista heikossa kunnossa olevaan talouteen.

Noin 10 miljoonan asukkaan Valko-Venäjällä on virallisten tietojen mukaan todettu 19 255 tartuntaa ja kuollut 112 ihmistä. Tartuntojen määrä on väestöön suhteutettuna suuri. Eikä Venäjän televisio suinkaan ole ainoa, joka epäilee, että kuolinsyitä merkataan väärin.

Lue lisää: Euroopan viimeinen liiga. Valko-Venäjällä elämä on jatkunut monin tavoin normaalisti koronaviruksesta huolimatta. Kaupat ja ravintolat ovat auki, ihmiset käyvät töissä ja jalkapallon pääsarja pyörii normaaliin tapaan. Minskiläinen valokuvaaja Andrei Ljankevitš seurasi HS:lle sunnuntaina Minskissä pelattua jalkapallon liiga-ottelua.

Samoja epäilyjä esitetään tosin myös Venäjällä. Venäjällä uusien todettujen tartuntojen määrä kasvaa nyt nopeimmin Euroopassa. Torstaiaamuna uusia tapauksia kerrottiin edellisen vuorokauden aikana havaitun 11 231, joka on uusi ennätys. Yhteensä todettuja tartuntoja on 177 160 eli viidenneksi eniten maailmassa.

Kuolleita on virallisesti 1 625, mitä monet ovat pitäneet epäilyttävän alhaisena lukuna.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin sanoi torstaina televisiossa, että viranomaiset arvioivat 2–2,5 prosentilla moskovalaisista olevan koronavirus. Se tarkoittaisi 300 000 ihmistä. Vielä lauantaina hän arveli tartunnan olevan 250 000 moskovalaisella.

Hänestö tilanne on kuitenkin Moskovassa hallinnassa. Virallisesti Moskovassa on todettu 92 676 tartuntaa.

Venäjän ja Valko-Venäjän välit ovat viime aikoina kiristyneet, vaikka ne ovat virallisesti valtioliitossa.

Valko-Venäjällä on jo pitkään esitetty syytöksiä Venäjän siihen kohdistamasta ”informaatiosodasta”. Vallanpitäjät syyttävät erityisesti Venäjän televisiota, jonka vaarallisuutta heidän silmissään lisää se, että sitä katsotaan paljon myös Valko-Venäjällä.

Maiden välillä on ollut pitkä kiista öljyn hinnasta. Se puhkesi Venäjän muutettua öljyverotustaan, mikä tarkoitti Valko-Venäjälle myytävän öljyn kallistumista. Valko-Venäjä vaati Venäjää korvaamaan muutoksen aiheuttamat kulut, mihin Venäjä vastasi edellyttävänsä talousavun vastineeksi tiivimpää integraatiota.

Taustalla oli jo ärtymys siitä, että Lukašenka pyrki ajamaan omaa ulkopolitiikkaa, joka osin eroaa Venäjän linjasta. Liikkeellä oli myös huhuja, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kaudet nollattaisiin luomalla Venäjästä ja Valko-Venäjästä uusi valtio, mikä hermostutti Valko-Venäjällä.

Lukašenka on vältellyt integraation syventämistä, eikä ole esimerkiksi antanut Venäjän perustaa tukikohtia Valko-Venäjälle. Valko-Venäjä on kuitenkin hyvin riippuvainen Venäjästä.

