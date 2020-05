Casa Verdi on Milannossa sijaitseva ja säveltäjä Giuseppe Verdin testamenttilahjoituksen avulla toimiva hoivakoti eläköityneille oopperalaulajille ja muusikoille. Kuva: DEA / C. SAPPA

Milanon suurimmassa hoivakodissa koronaan on kuollut jo yli 300 ihmistä, mutta viereisessä hoivakodissa vain yksi. Mikä selittää eroa?

Julkaistu: 15:49

Hoivakotien erot ovat aina voineet vaikuttaa ratkaisevasti asukkaiden viimeisten vuosien tai vuosikymmenien elämänlaatuun ja elinajanodotteeseen.

Nyt koronaviruspandemia on kuitenkin repinyt nämä erot kauhistuttavan suuriksi, ja selvimmin se näkyy keskellä Milanoa vain kilometrin päässä toisistaan sijaitsevissa rakennuksissa.

Pio Albergo Trivulzio on Italian suurin hoivakoti noin 900 asukkaalla. Sillä on uljas historia, sillä aristokraatti Tolomeo Trivulzio lahjoitti palatsinsa ”köyhille vanhuksille” jo vuonna 1776.

Hoivakoti siirrettiin nykyisellä tontille Baggioon vievän tien varrelle 1900-luvun alussa, ja siitä lähtien sitä on kutsuttu lisänimellä ”La Baggina”. Se mainostaa itseään edistyksellisenä geriatriakeskuksena, mutta tänä vuonna on tapahtunut kauheita.

Asukkaista on kuollut koronaviruksen riehuessa jo yli 300. Se on 61 prosenttia enemmän kuin normaalisti, ja asiasta on käynnistetty rikostutkimus.

Pio Albergo Trivulzio Milanossa on Italian suurin hoitakoti 900 asukkaalla. Koronavirus on aiheuttanut hoivakodissa suurta kuolleisuutta. Kuva: Roberto Finizio

Samaan aikaan kilometrin päässä Casa di Riposan eli tuttavallisemmin Casa Verdin hoivakodissa asukkaita on vain 55, joista vain yksi on kuollut viruksen johdosta.

Näyttää siis siltä, että säveltäjä Giuseppe Verdin (1813–1901) testamenttilahjoitus köyhien eläkeläismuusikkojen vanhainkodin perustamiseen ja ylläpitoon suojaa Casa Verdin asukkaita, kuten se on suojannut heidän edeltäjiään jo yli sadan vuoden ajan.

”Virus iski myös täällä, mutta pystyimme pysäyttämään sen leviämisen välittömästi”, Casa Verdin johtaja, professori Roberto Ruozi, kertoo Helsingin Sanomille sähköpostihaastattelussa.

Jättimäisen Pio Albergo Trivulzio -hoivakodin johto puolustautui keskiviikkona videokonferenssissa järkyttyneiden omaisten syytöksiä vastaan.

Tohtori Fabrizio Pregliascon mukaan väitteet varomattomasta hoidosta eivät pidä paikkaansa. Suuren hoivakodin henkilökunta käytti alkuvuodesta kasvosuojia vain hoitaessaan jo oirehtivia potilaita, mutta tämä oli silloin virallinen linjaus. Tehokkaat kasvosuojat varattiin viranomaispäätöksellä tuolloin ensisijaisesti sairaalakäyttöön.

Professori Roberto Ruotzi johtaa Casa Verdin hoivakotia. Kuva: sdabocconi.it

”Me toimimme toisin”, kertoo Casa Verdiä johtava professori Ruozi HS:lle.

”Joissakin hoivakodeissa jopa kiellettiin käyttämästä kasvosuojia pandemian alkuvaiheissa, jotta vanhukset eivät pelästyisi. Me ostimme heti viisituhatta kasvosuojaa ulkomailta ja jaoimme niitä henkilökunnalle ja myös kaikille vieraillemme.”

”Vieras”-sana tarkoittaa asukasta, sillä Casa Verdissä heitä kaikkia kohdellaan ”kunnioitettuina vieraina”.

”Samalla henkilökunnalle ostettiin myös kaikki muut tarpeelliset suojavarusteet kertakäyttöpuvuista desinfiointigeeliin”, professori Ruozi lisää.

Tämä kaikki oli silloisten viranomaisohjeiden vastaista, mutta todennäköisesti paransi tilannetta merkittävästi.

Rikostutkimusta tehdään monien Italian hoivakotien toiminnasta, mutta Pio Albergo Trivulzio on noussut ongelman symboliksi suuruutensa vuoksi.

Suuren hoivakodin johto puolustautuu uutistoimisto AP:n mukaan sillä, että 61 prosentin nousu kuolleisuudessa muihin vuosiin verrattuna ei poikkea yleisestä trendistä Milanon koronaviruskeväänä.

Hoivakodin johto muistuttaa myös arviosta, jonka mukaan Euroopan kaikista koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-sairauteen kuolleista jopa 40 prosenttia kuoli nimenomaan hoivakodeissa.

Tämä on uskottavaa, sillä monissa maissa luku on ollut jopa yli 40 prosenttia. Esimerkiksi Ruotsissa huhtikuun loppuun mennessä lähes puolet koko maan covid-19-sairauteen kuolleista asui uutistoimisto TT:n mukaan vakituisesti hoivakodeissa.

Myös Suomessa on hoivakoteja, joissa kolmannes asukkaista on ehtinyt kuolla viruksen aiheuttamaan sairauteen.

Mutta Casa Verdin asukkaista kuolleita on vain yksi 94-vuotias, joka oli sairaalahoidossa muista syistä, kun virustesti osoittautui positiiviseksi.

”Hänen miehensä asuu myös täällä Casa Verdissä ja sai tartunnan käytyään katsomassa puolisoaan sairaalassa”, professori Ruozi kertoo.

Mies joutui myös sairaalahoitoon, mutta hän on toipunut ja saanut karanteenin jälkeen negatiivisen testituloksen.

”Muita tartuntoja Casa Verdissä ei ole ollut.”

Casa Verdin yhteistilat ovat tyhjillään, mutta eristetyt asukkaat saavat jo kävellä vuorotellen käytävillä. Kuva: Casa Verdi

Hoivakotikuolleisuus täytyy tietysti suhteuttaa siihen, että covid-19-sairaus tappaa erityisen paljon yli 80-vuotiaita.

Italiassa oli torstaina kuollut jo noin 30 000 ihmistä covid-19-sairauteen, ja heistä puolet eli noin 15 000 oli yli 80-vuotiaita. Suomessa kuolleisuus on ollut Italiaan verrattuna ainakin toistaiseksi vähäistä, mutta iäkkäiden prosenttiosuus kuolinuhreista on hieman korkeampi. Suomessa torstaihin mennessä kirjatuista 252 kuolonuhrista 142 oli yli 80-vuotiaita.

Ainakin Italiassa parhaiten ovat selvinneet hoivakodit, joissa suojavarusteiden käyttö, eristystoimet ja tartuntaketjujen jäljittäminen aloitettiin viranomaisten ohjeistuksia nopeimmin. Casa Verdi kuuluu tähän joukkoon.

”Jo maaliskuun alussa aloitimme eristyksen: jokainen pysyi yksin omassa kylpyhuoneellisessa asunnossaan, paitsi avioparit pysyttelivät kahden hengen asunnoissaan”, professori Ruozi sanoo.

Aamiainen, lounas ja illallinen tarjoiltiin jo silloin suoraan huoneeseen. Myös omaisten vierailut kiellettiin määräajaksi.

”Nyt asukkaat tekevät vuorotellen ensimmäisiä kävelyretkiä käytävillä. Ja vain yksi perheenjäsen saa vierailla heidän luonaan kerrallaan.”

Hoivakoti palaa vähitellen kohti normaalielämää, kuten koko Italia. Määräyksiä höllennettiin viimeksi maanantaina, jolloin esimerkiksi puistot avattiin ja yli neljä miljoonaa italialaista sai palata työpaikoilleen tehtaisiin ja rakennustyömaille.

Kriisi jatkuu suuressa Pio Albergo Trivulziossa, sillä yhdeksästäsadasta hoivakodin asukkaasta 34 prosenttia on saanut tartunnan. Se voi tarkoittaa vielä kymmeniä kuolemantapauksia.

Henkilökunnastakin yli kahdeksan prosenttia on parhaillaan tartunnan kourissa, mutta työikäisillä toipumisennuste on toki parempi.

Kilometrin päässä Casa Verdissä tartuntoja ei ole nyt lainkaan, mutta tämä johtuu myös siitä, että Rigoletton, La traviatan, Otellon ja muiden suosikkioopperoiden säveltäjä Giuseppe Verdi takasi Casa Verdille ainutlaatuisen budjetin.

Siitä voi yhä ammentaa myös koronaviruspandemian vaatimiin erityistoimiin.

Giuseppe Verdin patsas Casa di Riposon eli tuttavallisemmin Casa Verdin hoivakodin edustalla. Kuva: Christian Westerback

Vaatimattomista oloista lähtenyt Verdi oli vanhoilla päivillään yksi Pohjois-Italian rikkaimmista miehistä.

Hän kutsui köyhille eläkeläismuusikoille ja myös tanssijoille järjestämäänsä vanhainkotia kauneimmaksi ”oopperakseen”. Opera tarkoittaa italiaksi myös teosta ja aikaansaannosta.

Talo avattiin Verdin toiveen mukaisesti hänen kuolemansa jälkeen 1901 miljoonien eurojen testamenttilahjoituksella, johon kuuluvat hänen oopperoistaan vielä 50 vuotta säveltäjän kuoleman jälkeen kertyneet tekijänoikeustulot.

Rahoilla talosäätiö osti paljon kiinteistöjä, joiden vuokratuloilla hoivakoti pyörii. Lisäksi Italian huippumuusikoilla ja heidän perheillään on tapana muistaa Casa Verdiä omilla testamenttilahjoituksilla. Esimerkiksi kapellimestari Arturo Toscaninin tytär ja pianisti Vladimir Horowitzin leski Wanda Toscanini-Horowitz lahjoitti testamentissaan 60 prosenttia jättiomaisuudestaan Casa Verdille.

Kun Italian sosiaaliturvakin on parantunut Verdin päivistä, muusikoiden hakemuksia Casa Verdiin on ollut entistä vähemmän. Myös siksi tässä hoivakodissa asutaan väljästi, juodaan aterioilla asiallisen tasoisia pöytäviinejä ja soitetaan eläkepäivien ratoksi talon tarjoamilla hyvätasoisilla flyygeleillä ja muilla huippuinstrumenteilla.

Eläköityneet muusikot soittavat Casa Verdissä säveltäjä Giuseppe Verdin testamenttilahjoituksen avulla hankituilla flyygeleillä ja muilla huippuinstrumenteilla. Kuva: Christian Westerback

Juuri nyt näyttää siltä, että Casa Verdissä covid-19-sairauteen kuolleiden määrä voi hyvinkin jäädä yhteen. Se on hyvä saavutus, sillä Milano ja koko Pohjois-Italia ovat olleet koronaviruspandemiasta pahimmin kärsineitä alueita.

”Luulen, että Verdin perintö ja oma nopeutemme vaikuttivat myönteisesti kymmenien vieraidemme kohtaloon”, professori Ruozi kertoo.

HS:n sunnuntaisivut esittelivät Milanon Casa Verdi -hoivakodin tarkemmin säveltäjän juhlavuonna 2001. Jutun arkistoversio löytyy tämän linkin takaa.