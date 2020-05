Islannin suurin julkinen ulkouimala, Laugardalslaug Reykjavíkissä, suljettiin koronaviruspandemian vuoksi. Uimaloiden on tarkoitus avautua 18. toukokuuta. Kuva: Jeremie Richard / AFP

Islannin kansanterveysviranomaisilla oli keskiviikkona iloisia uutisia kerrottavana. Jo kolmatta päivää peräkkäin Islannista ei ollut löytynyt yhtään uutta koronavirustartuntaa.

364 000 asukkaan harvaan asuttu saarivaltio vaikuttaa ainakin toistaiseksi olevan selättämässä epidemian. Sairaalassa on koronaviruksen vuoksi enää kolme potilasta. Kuolleiden määrä on toistaiseksi kahdeksan.

Tätä voi pitää saavutuksena, sillä vielä maaliskuussa virus levisi Islannissa huolestuttavalla vauhdilla.

Tartuttavia, tiedossa olevia infektioita oli Islannissa vielä huhtikuun alussa yli tuhat kappaletta. Nyt niiden määrä on painettu alle neljänkymmenen. Kaikki tiedossa olevat tartunnan kantajat ovat karanteenissa. Parantuneita on 1 750. Yli sata on ollut sairaalahoidossa.

Tulokseen päästiin rajoitustoimenpiteillä, jotka eivät Suomeen, Norjaan ja Tanskaan verrattuna ole olleet ainakaan tiukempia. Islannissa esimerkiksi koulut ovat olleet koko epidemian ajan auki.

Islanti toimii silti yhä tässäkin tilanteessa varovaisesti, ja poistaa rajoituksia asteittain.

Kokoontumisraja nostettiin kahdestakymmenestä viiteenkymmeneen maanantaina, ja nostettaneen sataan henkeen toukokuun lopulla. Islantilaisille tärkeiden kuumavesialtaiden odotetaan avautuvan pian, jo ennen kuntosalien avaamista.

Maanantaina ovensa avasivat tietyin rajoituksin myös lukiot ja yliopistot.

Varsinkin riskiryhmiin kuuluvien pitää kuitenkin pääepidemiologi Þórólfur Guðnasonin mukaan huolehtia kahden metrin turvavälistä vielä varsin pitkän aikaa, kirjoittaa islantilainen Morgunblaðið-lehti.

Pääepidemiologin mielestä on tärkeää, että rajoitusten höllennyskierrosten välillä annetaan aina kulua joitakin viikkoja, jotta seuraukset tulevat näkyviksi.

HS haastatteli Islannin kansanterveysviranomaisen Landlæknirin terveysjohtajaa Alma Mölleriä huhtikuun alussa. Möller sanoi tuolloin, että Islannin taktiikka perustuu laajaan testaamiseen ja ”aggressiiviseen” tartuntaketjujen jäljittämiseen.

Islanti on tehnyt koronavirustestejä eniten kaikista maailman maista väestöön suhteutettuna. Islannissa on testattu 14 prosenttia koko väestöstä.

”Tiedän, että Ruotsissa ja Suomessa enimmäkseen testataan ihmisiä, jotka tarvitsevat hoitoa. Meidän näkemyksemme mukaan teiltä jää huomaamatta hyvin monia tapauksia”, Möller totesi tuolloin HS:lle.

”Ja ne, jotka teiltä jäävät huomaamatta, menevät tuolla ja levittävät virusta.”

Tuon haastattelun jälkeen Suomessa on lisätty testaamista merkittävästi. Suomen tulevaisuuden strategiassa ja rajoitusten poistossa testaaminen ja jäljittäminen ovat olennaisessa osassa.

Islanti on alusta asti testannut myös lieväoireisia ja oireettomia ihmisiä. Tämän on mahdollistanut Reykjavíkissä toimiva Decode genetics -yritys, joka on osallistunut testikapasiteetillaan Islannin koronavirustalkoisiin.

Näiden testien pohjalta Islanti päätteli nopeasti, että virus ei ollut yhteiskunnassa vielä niin laajalle levinnyt, etteikö jäljittämisestä voisi vielä olla hyötyä.

Altistuneiden jäljittämisessä auttava sovellus saatiin Islannissa käyttöön jo 2. huhtikuuta. Jäljitystyön perusteella suuria ihmismääriä määrättiin karanteeneihin, jos he olivat olleet tekemisissä covid-19-tautiin sairastuneen ihmisen kanssa.

Möllerin mukaan Islannissa oltiin tämän takia jo huhtikuun alussa tilanteessa, jossa suurin osa uusista koronavirustapauksista varmistui ihmisistä, jotka olivat jo valmiiksi karanteenissa.

Vaara ei kuitenkaan luonnollisesti ole Islanninkaan osalta ohi. Virus on maailmassa laajalle levinnyt ja leviää yhä. Siksi se voi myös palata Islantiin.

Huhtikuun lopussa Islanti otti käyttöön Schengen-alueelta tuleville väliaikaiset rajatarkastukset. Lisäksi maahan ulkomailta saapuvien on Islantiin tultuaan pysyttävä 14 päivää karanteenissa.

Pandemian vuoksi turismi on pysähdyksissä. Torstaina Keflavíkin lentokentälle saapui koko päivänä vain yksi lento, Bostonista. Perjantaikin on yhden lennon päivä. Silloin lento saapuu Lontoosta.

Taloudellisesti kysymys on Islannille valtava. Vuoden 2008 finanssikriisissä Islannin ylisuureksi paisunut pankkisektori romahti. Vuoden 2010 jälkeen sen korvaajaksi on Islannin kansantaloudessa noussut turismi.

Kasvava määrä ihmisiä kaikkialta maailmasta on saapunut katsomaan Islannin luonnon ihmeitä, kuten vesiputouksia, jäätiköitä, tulivuoria ja kuumia lähteitä. Useissa pienemmissä kylissä turismi on nykyään lähestulkoon ainut työnantaja.

Nyt koko elinkeino on jäänyt jäähylle määräämättömäksi ajaksi. Irtisanomiset ovat seuranneet toisiaan.

Islannin turismialan järjestön SAF:n toimitusjohtaja Jóhannes Þór Skúlason esiintyi kuitenkin tiistaina toiveikkaana Morgunblaðiðin haastattelussa. Hän uskoi, että osa Euroopan turisteista voisi palata Islantiin jo elokuussa.

”Meidän huomiomme kiinnittyy nyt turisteihin, jotka ovat varanneet matkoja Islantiin elokuun lopuksi ja jotka eivät ole vielä peruneet matkojaan”, hän sanoi.