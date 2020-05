Singaporessa otettiin perjantaina käyttöön robottikoira koronaviruksen vastaisessa taistelussa.

Spot-nimisen robohauvan tehtävänä on tarkkailla puistossa aikaansa viettäviä ihmisiä ja muistuttaa heitä riittävän turvavälin pitämisestä toisiinsa. Asiasta kertoi muun muassa uutistoimisto Reuters.

”Pidetään Singapore terveenä!” Spot muistuttaa pehmeällä naisäänellä ihmisiä puistossa.

”Olkaa hyvä ja pitäkää vähintään metrin etäisyys toisiinne, kiitos!”

Kyse on toistaiseksi kahden viikon kokeilusta.

Robottikoiran taustalla on amerikkalaisyhtiö Boston Dynamics.

Yritys on kehittänyt keinoälyä yhdistettynä robotiikkaan, jotta sen laitteet voisivat toimia mahdollisimman itsenäisesti ja reagoida muutoksiin niiden toimintaympäristössä. Boston Dynamicsin kehitystyön tulokset ovat olleet alansa huippua.

Keinoälyn kehityksessä vaikeaa on ollut jo yksin ihmisen tai koiran kävelyn simulointi, puhumattakaan keinoälystä, joka kykenee korjaamaan robotin tasapainoa riittävän nopeasti jos laitetta esimerkiksi yritetään kaataa. Robotin on huomioitava tarkasti ympäristöään kaiken aikaa, jotta se ei esimerkiksi kompastuisi puunjuureen. Boston Dynamics on onnistunut tässä työssä hyvin.

Boston Dynamicsin robotit esimerkiksi kävelevät portaita ja pysyvät pystyssä liukkaalla jäällä. Niitä ei saa nurin töytäisyllä.

Singaporessa puistokoiraksi otettu Spot tosin toimii toistaiseksi kauko-ohjauksella. Tavoitteena kuitenkin on, että se toimisi myöhemmin itsenäisesti.

Boston Dynamics on kehittänyt Spotia kaupalliseen tuotantoon. Sillä on myös muita robotteja, jotka voidaan ohjelmoida tekemään lukemattomia erilaisia tehtäviä. Kehitteillä on ollut esimerkiksi kahdella jalalla liikkuva Atlas-robotti, joka kykenee heittämään voltin.

Boston Dynamics on melko salaperäinen yhtiö, ainakin nykyisellä startup-mittapuulla. Se ei juuri ole paukutellut henkseleitä, mutta tasaisin väliajoin YouTubeen on ilmestynyt yritykseltä yhä hämmästyttävämpi video.

Yhtiö perustettiin vuonna 1992 Massachusetts Institute of Technology -huippuyliopiston robotiikan koelaboratorioksi.

Parinkymmenen vuoden puuhastelun jälkeen kehitys alkoi olla niin vaikuttavaa, että sijoittajat heräsivät. Vuonna 2014 tietoliikennejätti Googlen emoyhtiö Alphabet osti Boston Dynamicsin. Viime vuonna Alphabet myi sen eteenpäin.

