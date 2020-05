Kreikka ehdottaa turismin ”turvakäytävää”, jotta koronaviruksen kuristama matkailu voitaisiin saada jälleen käyntiin. Se tarkoittaisi, että koronaviruksen tyydyttävästi hallintaan saaneet maat voisivat sopia järjestelyistä turismin helpottamiseksi.

Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis ehdotti torstaina, että epidemian ensimmäisestä vaiheesta selvinneet maat voisivat sopia kahdenvälisistä ratkaisuista. Mitsotakis puhui asiasta Itävallan, Norjan, Tanskan, Tšekin, Australian, Israelin ja Singaporen kanssa Kathimerini-lehden mukaan.

Keskustelut olivat vielä alustavia, eikä konkreettisia ehdotuksia ole tiettävästi vielä annettu.

Turismille on luvassa kylmä kesä ilman erityisratkaisuja. Lentoliikenne on täysin pysähdyksissä. Euroopan komissio suositti perjantaina, että matkustusrajoituksia jatketaan kesäkuun loppuun saakka.

Euroopan matkailun suurvalta Saksa jatkaa matkustusrajoituksia ainakin kesäkuun puoliväliin saakka, ja Norja ilmoitti torstaina, että suositus matkustamisen välttämisestä voi jatkua loppukesään asti.

”Ihmiset eivät voi viettää lomaansa niin kuin yleensä, täpötäysillä rannoilla tai vuoristomajoissa”, Saksan ulkoministeri Heiko Maas sanoi Britannian yleisradiolle BBC:lle.

Turismin loppuminen kuin seinään on velkakriisistä jaloilleen pinnistelevälle Kreikalle suuri kolaus. Turismi on tuonut Kreikkaan noin 18 prosenttia kansantulosta.

Tilanteessa on Kreikan kannalta murheellista ironiaa, sillä Kreikka on selvinnyt koronaviruksesta hyvin. Kymmenen miljoonan asukkaan Kreikassa vain 148 ihmistä on kuollut koronaan. Suomessa kuolleita oli perjantaina 260.

Kreikka voisi siis olla ensimmäisten joukossa avaamassa turistikautta, jos yllätyskäänteitä epidemiassa ei tule. Se on joka tapauksessa aivan eri tasolla kuin Etelä-Euroopan muut suuret matkailumaat Italia, Ranska ja Espanja, joissa kuolleiden määrä on jo noin 30 000.

Tyhjät tuolit symboloivat koronaviruksen aikaansaamaa poikkeustilaa Ateenan Syntagma-aukiolla keskiviikkona. Kuva: Louisa Gouliamaki / AFP

Kreikka aikoo pelastaa turismikesästä edes jotain, vaikka se on jo aiemmin ilmoittanut unohtavansa suosiolla alkukesän. Ensimmäinen päivä turistikohteiden avaamiselle voisi olla heinäkuun ensimmäinen.

Turismin pelastussuunnitelman toinen kohta on diplomatia. Ei auta, että ovet ovat avoinna, jos kukaan ei tule. Siksi Kreikka tekee nyt kaikkensa myydäkseen valtiojohtajille ajatusta siitä, että keskikesällä voisi olla turvallista matkustaa.

Kreikankin näkökulma on varovainen. Kreikan turismiministeri Haris Theocharis sanoi BBC:lle, että varmimmin turismi onnistuu lähimaiden kanssa. ”Matkailu on turvallisinta maateitse, ja näemme varmaankin automatkailijoita ensimmäisenä”, hän sanoi.

Kreikan saarten samoin kuin Espanjan Baleaarien kohtalo on vielä avoinna. Ibizalle ja Kreikan saarille lentävät täydet charter-koneet kuulostavat tässä vaiheessa etäiseltä ajatukselta.

Theocharis sanoi, että suunnitelmista keskustellaan huolellisesti terveysviranomaisten ja tutkijoiden kanssa, ja kohteita avattaisiin turismille vaiheittain.

”Tähtäämme siihen, että olisimme valmiita avaamaan kauden jossain vaiheessa heinäkuuta. On selvää, että se ei ole mahdollista kaikkien maiden eikä kaikkien kohteiden kohdalla, mutta ainakin voisimme avata kahdenvälisiä keskusteluja ja matkailua joidenkin maiden kesken”, Theocharis sanoi.