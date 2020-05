YK:n päämaja sijaitsee New Yorkissa. Kuva: Carlo Allegri / Reuters

YK:n turvallisuusneuvosto ei vieläkään ole päässyt äänestämään maailmanjärjestön pääsihteerin António Guterresin maaliskuun 23. päivänä tekemästä tulitaukoehdotuksesta. Guterres vaati maailmanlaajuista tulitaukoa kaikkiin sotiin ja konflikteihin koronavirusepidemian vuoksi.

Brittilehti The Guardianin haastattelemien diplomaattilähteiden mukaan aiheesta laaditun julkilausuman tuoreimman version on tyrmännyt Yhdysvallat. Presidentti Donald Trumpin hallinto vastustaa julkilausumaan kirjattua mainintaa maailman terveysjärjestön WHO:n tukemisen tärkeydestä koronaviruspandemian torjunnassa.

Trump syytti jo huhtikuun alussa WHO:ta hidastelusta ja vehkeilystä kiinalaisten kanssa uuden koronaviruksen alkuperän peittelemiseksi. Myöhemmin Trump ilmoitti Yhdysvaltain lopettavan toistaiseksi terveysjärjestön rahoituksen.

Kiinalaiset vastasivat lisäämällä omaa rahoitustaan. Nyt Kiina vaatii turvaneuvostossa, että WHO on ehdottomasti mainittava maailmanlaajuista tulitaukoa vaativassa julkilausumassa ja että WHO:ta on vahvistettava.

The Guardianin tietojen mukaan ranskalaiset tekivät torstaina kompromissiesityksen, jonka mukaan tekstissä mainittaisiin YK:n ”erikoistuneet terveysorganisaatiot”. Näin Trump pääsisi eroon inhoamastaan kolmen kirjaimen yhdistelmästä. Perjantaina kuitenkin selvisi, ettei tämäkään kelpaa.

Nimettömänä esiintynyt Yhdysvaltain YK-lähetystön tiedottaja sanoi The Guardianille, että julkilausumassa on arvosteltava sekä WHO:ta että Kiinaa koronaviruksen torjunnassa – muuten teksti ei Washingtonissa kelpaa.

Turvaneuvoston viidestä pysyvästä jäsenestä Yhdysvallat, Kiina, Ranska ja Britannia olivat viime kuun puolivälissä jo pääsemässä sopuun Guterresin esityksestä. Venäjä kuitenkin vitkutteli ja esitti vaatimuksen, että epidemian torjuntaan tarpeellisten tuotteiden on päästävä kulkemaan yli rajojen pakotteista huolimatta.

Venäjän vaatimuksen arveltiin koskevan erityisesti Irania ja Venezuelaa, jotka ovat Yhdysvaltojen pakotteiden kohteina. Diplomaattien mukaan Venäjän kanta ei kuitenkaan ollut kiveen hakattu, ja sopu olisi voinut syntyä.

Turvaneuvoston kiistellessä monet hallitukset ja aseelliset järjestöt, kuten esimerkiksi Jemenissä sotiva Saudi-Arabia ja Afganistanin Taleban, ovat ilmoittaneet pidättäytyvänsä sotatoimista ja taisteluista toistaiseksi epidemian vuoksi.