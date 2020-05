Lontoo

Mitä teit koronakeväänä 2020, jos aikaa jäi huolehtimiselta ja koronauutisten lukemiselta?

Suomessa tehtiin pataleipiä. Britanniassa taas yhdeksi koronakevään yhteiseksi kokemukseksi näyttää nousseen suru siitä, että Thomas Cromwell menetti päänsä. Että miksi pitikin hieno mies sillä tavalla uhrata.

Varsinaisena yllätyksenä Cromwellin mestausta ei voi pitää. Kyseessä on historiallinen fakta, josta tulee heinäkuussa kuluneeksi jo 480 vuotta.

Cromwell ja 1500-luvun alun Englanti on ajankohtainen Hilary Mantelin romaanin takia. Mantelin Cromwell-trilogian vuosia odotettu kolmas osa The Mirror & the Light ilmestyi maaliskuun alussa eli juuri ennen kuin pandemia nappasi otteen Britanniastakin.

Normaalioloissa 904-sivuinen ja 1,3 kiloinen romaani olisi kova haaste työssä käyville lukijoille.

Koronakaranteenissa lukemiseen on kuitenkin enemmän aikaa. Romaani onkin pysytellyt myyntilistojen kärkisijoilla jo kaksi kuukautta. Cromwellista tuli brittien koronakaranteeniseuralainen numero yksi.

Lue kulttuuritoimittaja Suvi Aholan kirjoitus lukuelämyksistä ja Mantelin trilogiasta.

Cromwellin hahmo puhuttelee 2000-luvun lukijaa.

Ensinnäkin juonittelun ja valtapelin mestari Thomas Cromwell (1485–1540) menestyi omalla työllä ja taidolla, ei syntyperällä ja suhteilla. Hän nousi vaatimattomista oloista kuningas Henri VIII:n neuvonantajaksi.

Siitäs saivat herttuat ja muut aateliset.

Kansainvälinen ja matkustellutkin Cromwell oli. Hän edisti uskonpuhdistusta ja kansankielen – englannin – käyttöä.

Koronakevään lukijaa kiinnostaa myös Englannissa samaan aikaan riehunut rutto ja pelottava ”hikitauti”. Jälkimmäinen koitui Cromwellin vaimon ja kahden tyttären kuolemaksi.

Myös Cromwellit eristäytyivät kotiinsa hikitautikaranteeniin.

Koronarajoitusten takia matkailu Suomesta Britanniaan on nyt tauolla. Mutta kun rajat taas joskus aukeavat, tarjoaa Mantelin tiiliskivi hyvän small talk -apuvälineen. Sitä lukevat nyt ”kaikki”.

Ehdotuksia tulevien keskustelujen avajaisiksi:

”Kuinka moneksi karanteeniviikoksi Mantelia teillä riitti?”

”Henri VIII pelkäsi tartuntatauteja, mutta luuletteko, että Cromwell itse olisi edistänyt laumasuojaa?”

”Jos pääministeri Boris Johnson olisi Henri VIII, niin kuka olisi hänen Cromwellinsa, olisiko hän Dominic Cummings?”

”Olen hieman ihastunut Thomas Cromwelliin. Onko se teistä brittinä normaalia?”

Tietysti on niitäkin, jotka vain poseeraavat Mantelin trilogian kanssa lukematta sitä.

Heidät tunnistaa siitä, että he pitävät (muinaisten koulutietojen perusteella) Cromwellia pahiksena ja kirjailija-juristi-filosofi Thomas Morea hyviksenä, vaikka asiahan on juuri päinvastoin.

Sitten on tietysti niitäkin, joiden mielestä korona-ajan käyttäminen romaanien lukemiseen ja siitä keskustelemiseen on auttamattoman etuoikeutettua ja keskiluokkaista ja näin ollen hävettävää.

Britannia on toki yhä luokkayhteiskunta, mutta lukevat luokat eivät mene yks’ yhteen taloudellis-sosiaalisen luokkajaon kanssa.

Cromwell on sananmukaisesti kansanmies. Isoissa supermarketeissa Mantelin uusin oli maaliskuun alussa sisäänheittotuote noin 15 punnan (eli noin 17 euron) hintaan. Kirjakaupoissa ohjevähittäishinta oli 25 puntaa.

Lisää ehdotuksia small talk -avauksiksi brittien kanssa:

”Kun kerran Cromwellilta onnistui luokkanousu jo 1500-luvulla, niin miksi se ei onnistu nyky-Britanniassa?”

”Cromwell uskoi kauppaan eikä olisi ikinä ajanut brexitiä. Mutta olisiko Henri VIII tajunnut hakea lisää neuvotteluaikaa Englannin ja muun Euroopan uudelle suhteelle?”

”Miksi Englannissa ollaan yhä niin innostuneita vaimontappaja Henri VIII:sta? Eikös se ole aika misogyynistä?”

Suomessa Cromwell-trilogian päätösosa ei ehdi koronakevään yhdistäväksi lukukokemukseksi. Kaisa Siveniuksen suomentama Kuningashuone ilmestyy vasta kesäkuussa.

Joskus pandemian jälkeen nähdään jatkoa myös BBC:n Susipalatsi-televisiosarjalle, joka pohjaa Mantelin kahteen aiempaan Cromwell-romaaniin.

Keskustelut Cromwellista tulee käydä kuitenkin ennen tv-jatkoja. Sitä vaatii uskottavuus koronakevätjärkäleen aitona lukijana.