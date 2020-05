Puola on ajautunut poliittiseen kaaokseen, jossa kukaan ei tiedä, pidetäänkö maassa tänään sunnuntaina presidentinvaalit vai ei. Käytännössä ei pidetä, sillä koronavirusrajoitukset estävät kokoontumiset ja äänestyspaikat ovat tai ainakin suurin osa niistä on kiinni.

Postissa voi kuitenkin äänestää, koska virallisesti vaaleja ei ole peruttu eikä siirretty. Milloinka postiäänet lasketaan tai lasketaanko lainkaan, sitä ei tiedä kukaan.

Sekavaan tilanteeseen on ajauduttu, sillä hallitseva kansalliskonservatiivinen Laki ja oikeus (PiS) -puolue liittolaisineen näyttää tarraavan huonojen tulevaisuudenkuvien pelossa valtaan kynsin ja hampain.

Toukokuun 10. päivän presidentinvaalien lykkäämisestä tai siirtämisestä kokonaan postiäänestykseksi on puhuttu Puolan parlamentissa ja hallituksessa koko koronakriisin ajan, mutta sopua ei ole löytynyt. Hallitseva Laki ja oikeus (PiS) -puolue on ajanut postiäänestystä, mutta oppositio on halunnut siirtää koko vaalin.

Oppositio perusteli siirtoa käytännön syillä, mutta sekä PiS:n että opposition kantojen todelliset syyt ovat tulosten ennakoinnissa. PiS haluaa järjestää vaalit niin pian kuin mahdollista, koska istuva presidentti Andrzej Duda on sen liittolainen ja selvä ennakkosuosikki.

Oppositio taas laskeskelee, että mitä pidemmälle presidentinvaalit siirtyvät, sitä huonommat Dudan mahdollisuudet ovat maan taloustilanteen heikentyessä ja PiS:n saadessa syyt niskoilleen.

Parlamentin alahuone eli sejm äänesti viimein keskiviikkona presidentinvaalien lykkäämisen puolesta. Äänestystuloksella ei kuitenkaan ollut mitään laillista merkitystä. Hallituksen olisi pitänyt perustuslain mukaan julistaa nimittäin luonnonkatastrofin vuoksi hätätila, jotta vaalit olisi voinut perua neljä päivää ennen äänestystä.

Hätätilaan PiS taas ei suostunut, koska puolueen perustelun mukaan valtio joutuisi tuolloin maksamaan suuyrityksille vahingonkorvauksia.

Uusi takaisku vaalien siirtämiselle tuli torstaina, kun sejm ei hyväksynytkään postiäänestyksen lykkäämistä. PiS:n ja sen liittolaispuolueen Porozumienien edustajat näyttävät todella pelkäävän, että tulevaisuus ei heille hyvää lupaa, joten ratkaisuja on tehtävä nyt ja heti.

Keskiviikon äänestyksessä sejm ei ottanut kantaa siihen, milloin uudet presidentinvaalit pitäisi järjestää. Selvänä kuitenkin pidettiin, että vaikka sunnuntaina lain mukaan on vaalipäivä, korkein oikeus kumoaa sen lopputuloksen.

Ensin luettiin lakikirjaa ja arveltiin, että vaalit on pakko järjestää kahden viikon kuluttua uudelleen. Laki nimittäin sanoo, että vaalit on pidettävä viimeistään 75 vuorokautta ennen kuin Dudan kausi päättyy.

Selvää on, että kahdessa viikossa ei ehdi tapahtua mitään muutosta sen paremmin laillisiin oloihin kuin virustilanteeseenkaan. Alettiin puhua uusista vaaleista sitten, kun epidemiakin voisi hellittää, ehkä elokuussa.

Sunnuntaina selvisi, ettei tilanne näin vain ratkea. Lehdet kertoivat, että PiS:n johtaja Jarosław Kaczyński olisi sittenkin valmis uusiin farssivaaleihin toukokuun lopussa. Korkeimmasta oikeudestakin kun kuulemma on tullut viestiä, ettei se kumoaisikaan sunnuntain vaalitulosta eli postiäänet jäisivät voimaan.

Puolalaislehti Gazeta Prawnan mukaan oppositio vaati ”vaalipäivän” aamuna kaikkien osapuolten neuvottelua koolle keskiviikoksi.

”PiS:n politiikka on räätälöity epäluuloisten äänestäjien emotionaalisiin tarpeisiin”, Puolan suurimman lehden Gazeta Wyborczan politiikan toimittaja Dominika Wielowieyska kirjoitti sunnuntaina. ”Tämä politiikka säteilee koko yhteiskuntaan. Keskinäisen epäluottamuksen vuoksi emme kykene uudistuksiin sitten, kun koronarajoitukset päättyvät.”

Farssin keskellä puheet hallituksen kaatumisesta ja ennenaikaisista vaaleista ovat kiihtyneet. Siinä valtapuolueelle torjuttavaa onkin, kuluvaa vaalikautta kun on vielä kaksi ja puoli vuotta jäljellä.