Taistelut Luoteis-Syyriassa sijaitsevan Idlibin maakunnan länsiosassa vaativat varhain sunnuntaiaamuna ainakin 22 taistelijan hengen. Sunnuntaista tuli siten verisin päivä kaksi kuukautta jatkuneen tulitauon aikana.

Idlibin kapinalliset hyökkäsivät Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Syyrian hallituksen joukkojen kimppuun ennen auringonnousua Sahl al-Ghabin alueella. Yhteenotossa kuoli järjestön mukaan 15 hallituksen joukkojen sotilasta ja seitsemän kapinallista, joista suurin osa kuului al-Qaida-ryhmä Hurras al-Diniin.

Idlib on Syyrian viimeinen maakunta, joka on suurimmaksi osaksi vuonna 2011 presidentti Bashar al-Assadin hallintoa vastaan nousseiden kapinallisryhmien hallussa. Alueelle on sodan kuluessa kuljetettu antautuneita kapinallisryhmiä eri puolilta Syyriaa.

Idlibin alueella on tällä hetkellä arviolta kolme miljoonaa asukasta. Heistä lähes miljoona on maan sisäistä pakolaista, jotka ovat jättäneet kotinsa sen jälkeen, kun Venäjän tukemat Syyrian hallituksen joukot aloittivat hyökkäyksensä alueelle viime joulukuussa. Turkki asettui Idlibin aseryhmien puolelle.

Taistelut keskeytyivät maaliskuun ensimmäisellä viikolla sen jälkeen, kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat tulitauosta Moskovassa. Turkki on tukenut alueella toimivia aseryhmiä ja tuonut sotilaitaan Syyrian puolelle.

Suurin osa pakolaisista on sulloutunut leireille Idlibin alueen pohjoisosaan ja Afrinin alueelle Aleppon pohjoispuolelle, lähelle Turkin rajaa.

Avustusjärjestöt ovat varoittaneet jo parin kuukauden ajan, että koronavirusepidemian puhkeaminen leireillä johtaisi katastrofiin, koska karanteenitilat, suojavarusteet, lääkkeet ja puhdas vesi eivät riittäisi.

Alueen sairaaloista suuri osa on tuhoutunut pommituksissa. Maailman terveysjärjestö WHO on onnistunut toimittajaan alueelle jonkin verran hengityskoneita.

Toistaiseksi alueella ei ole varmistettu yhtään koronavirustartuntaa. Koko Syyriassa varmistettuja tapauksia on virallisen luvun mukaan vain 47, ja kuolonuhreja kolme. Asiantuntijat pitävät todellisia lukuja huomattavasti suurempina.

Turkissa oli sunnuntaihin mennessä varmistettu yhteensä 137 115 koronavirustartuntaa, kuolonuhreja oli 3 739.