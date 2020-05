Lontoo

Pääministeri Boris Johnsonilla on sunnuntai-iltana edessään vaikea tehtävä: hän yrittää hienosäätää Britannian koronarajoituksia niin, että talous saataisiin taas käyntiin ilman isoa lisäystä kuolinuhreihin.

Johnson puhuu ennakkotietojen mukaan noin kello 21 Suomen aikaa. HS näyttää lähetyksen suorana.

Britanniassa on kuollut cov-19-tautiin absoluuttisesti laskien eniten ihmisiä Euroopan maista eli yli 31 500. Todellisen uhriluvun on arvioitu olevan huomattavasti korkeamman, sillä terveysministeriön lukema sisältää vain testatut.

Väkilukuun suhteutettuna uhritilanne on kuitenkin pahempi esimerkiksi Belgiassa.

Ennakkotietojen mukaan hallitus olisi suosittelemassa ihmisille kasvosuojaimen eli maskin käyttöä kaupoissa, julkisissa liikenteissä sekä työpaikoilla. Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon suositteli maskia Skotlannin asukkaille jo viime viikolla.

Myös ulkoilu on pikkuhiljaa vapautumassa: liikkumista ei enää rajoitettaisi vain yhteen kertaan päivässä. Kahden metrin turvavälistä pitää silti jatkossakin huolehtia.

Lisäksi hallitus on ottamassa käyttöön erityisen asteikon, joka kertoo yleisölle koronariskin tason. Mallia on otettu terrorismiuhan asteikosta. Asiasta uutisoi The Sunday Times.

Myös osa kaupoista kuten esimerkiksi puutarhakeskukset saatetaan taas pian avata. Britanniassa hallitus määräsi maaliskuun lopussa ison osan kaupoista sulkemaan ovensa. Auki ovat olleet ruokakaupat, apteekit ja muut erityisesti luetellut kaupat.

Britanniaan saapuville lento- ja laivamatkailijoille on suunnitteilla kahden viikon karanteeni eli eristäytyminen kotiin tai vastaavaan paikkaan. Määräys koskisi sekä Britanniassa vakituisesti asuvia että muita tulijoita. Asiasta raportoi The Times -lehti raportoi jo aiemmin tällä viikolla.

Tulossa voi olla myös järjestelmä, joka vapauttaisi koronarajoituksia eri tahtiin eri puolella Englantia.

Johnsonin ennakoidaan myös lanseeraavan uuden iskulauseen: ”pysy valppaana” (Stay alert). Aiemmin hallituksen iskulauseohje kansalla on ollut ”pysy kotona” (Stay at home).

Taustalla on ajatus, jonka mukaan vastuu tartuttavuusluvun (R0) pitäminen kurissa on yhä jokaisen vastuulla, vaikka rajoituksia pikkuhiljaa höllättäisikin.

Johnson twiittasi uuden iskulauseen sunnuntaina. Sen mukaan kotona pitää yhä pysyä ”mahdollisimman paljon”:

”Neuvo pysyä kotona pätee yhä, mutta tarvitsemme nyt monisyisemmän viestin, sillä haluamme panna talouden ja koko maan taas varovaisesti käyntiin”, asuntoministeri Robert Jenrick selitti linjausta sunnuntaiaamuna Sky-kanavan uutisille.

Skotlannin hallitus ei sen sijaan ole vielä halukas hylkäämään maalikuussa annettua yksiselitteistä kehotusta pysyä kotona. Linja näkyi myös Sturgeonin sunnuntaisessa twiitissä:

Myös Walesin paikallishallitus patistaa yhä ihmisiä jäämään kotiin:

Johnson on sairastanut itse cov-19-taudin.

Hän joutui huhtikuussa joiksikin päiviksi jopa teho-osastolle ja oli sairauslomalla useita viikkoja.

Omat sairauskokemukset voivat tehdä pääministeristä varovaisen ottamaan riskejä koronalinjan kanssa. Höllennyksiin patistaa kuitenkin pelko siitä, että Britannian talous vajoaa kaikkien aikojen lamaan.

Englannin pankki on jo varoittanut, että maata uhkaa pahin taantuma yli 300 vuoteen eli sitten ennätyskylmän talven 1709. Asiasta raportoi Financial Times.