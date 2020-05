Suomi ja Ruotsi valitsivat eri tiet heti koronakriisin alussa. Suomi sulki peruskoulut, ulkorajat ja Uudenmaan. Ruotsi suositteli käsien pesua ja vanhusväestön eristäytymistä.

Suomi sulki ravintolat, Ruotsi aikaisti terassikautta.

Suomessa tv-kansalle puhuu rivi ministereitä, Ruotsissa rivi virkamiehiä.

Syitä eroihin on ihmetelty. Kahvipöydissä on puhuttu ruotsalaisten itsevarmasta ja talouspainotteisesta ajattelusta ja suomalaisten sotakokemuksista.

Vähemmän on puhuttu siitä, että naapureiden erilaisille valinnoille on myös syitä, jotka kumpuavat syvältä maiden valtarakenteista ja oikeusjärjestelmästä.

Aina perustuslaista asti.

Anna Jonsson Cornell on oikeustieteen professori ja tutkija Uppsalan yliopistossa. Hän on kirjoittanut yhdessä Turun yliopiston professorin Janne Salmisen kanssa artikkelin Ruotsin ja Suomen kriisilainsäädäntöjen eroista.

Lisäksi Jonsson Cornell on Ruotsin perustuslain tuntija.

Hän pitää mahdollisena, että erot Suomen ja Ruotsin lainsäädännössä selittävät maiden erilaista pandemiapolitiikkaa.

”Ruotsin lainsäädäntö aiheuttaa sen, että ihmisten elämään puuttuvista toimista päättämiseen menee pidempi aika”, hän kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

Olennaisin ero on se, että Ruotsi ei voinut nyt ottaa käyttöön poikkeustilaa. Ruotsin perustuslaissa poikkeustilan ainoaksi mahdolliseksi syyksi mainitaan sota tai sen uhka.

Suomen perustuslaissa puolestaan sanotaan, että peruoikeuksiin voidaan säätää ”sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin muiden kansakuntaa vakavasti uhkaavien, laissa säädettyjen poikkeusolojen aikana”.

Poikkeuksia tehdään ottamalla käyttöön osia valmiuslaista. Siinä nämä muut uhat on lueteltu. Luettelossa on mukana viimeisenä kohtana ”vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti”.

Sellaiseksi hallitus ja eduskunta koronavirusepidemian tulkitsivat.

Esimerkiksi Uudenmaan sulkeminen ei ilman valmiuslakia olisi ollut mahdollista. Valmiuslaki on antanut Sanna Marinin hallitukselle merkittävästi lisää valtaa. Valtioneuvosto voi päättää esimerkiksi koulujen sulkemisista.

Puolustusministeriön yhteydessä toimivan Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen muistuttaa, että Suomen valmiuslait myös edellyttävät yhteiskunnan toimijoilta varautumista. Tämän vuoksi eri hallinnon aloilla oli koronaviruskriisin alkaessa jo olemassa suunnitelmia siitä, miten palvelut pandemian ja rajoitusten oloissa turvataan.

”Kun valmiuslaki vuonna 2011 päivitettiin, siihen saatiin myös kunnat mukaan”, hän kertoo.

Ruotsin perustuslaki puolestaan vaikenee rauhanajan kriiseistä. Valmiuslakeja ei ole.

Jonsson Cornellin mukaan vaikeneminen on tietoista. Eri asiantuntijapaneelit ovat eri aikoina ehdottaneet Ruotsiin täsmällisempää kriisilainsäädäntöä, mutta valtiopäivillä nämä ehdotukset eivät ole menestyneet.

”Rauhanajan kriisejä koskeviin valmiuslakeihin suhtaudutaan epäilevästi väärinkäytösten pelossa”, Jonsson Cornell toteaa.

Ruotsissa hyvän valmiuslain säätämistä pidetään hankalana: jos se on liian yksityiskohtainen, se ehkä kuitenkin unohtaa mainita jonkin uudenlaisen uhkakuvan. Jos se taas on liian yleisluontoinen, väärinkäytön mahdollisuus kasvaa.

Tämän vuoksi Ruotsissa luotetaan siihen, että rauhanajan kriisissä pärjätään muuttamalla olemassa olevaa lainsäädäntöä. Jonsson Cornellin mukaan hyvä esimerkki oli Ruotsin tartuntatautilain muuttaminen pika-aikataulussa huhtikuun puolivälissä.

Muutosta voi kuvata Ruotsin versioksi valmiuslaeista. Hallitukselle haluttiin antaa suuret erityisvaltuudet kesäkuun loppuun asti tehdä toimia, joilla epidemiaa voidaan hidastaa ja tilannetta hallita. Kyse voi olla esimerkiksi lentokenttien, ravintoloiden tai ostoskeskusten sulkemisesta tai lääkekaupan säätelystä.

Jo maaliskuussa Ruotsi sääti erillisen lain, jolla hallitukselle annettiin valta sulkea kouluja.

Tällainen menettely on hitaampaa kuin valmiuslakien käyttöönotto. Ruotsissa mentiin kuitenkin pikavauhtia: tartuntatautilain muutoksessa lausuntojen antajille annettiin aikaa 24 tuntia.

Lopulta hallitus sai valtuutensa, mutta parlamentille jätettiin jälkikäteinen veto-oikeus hallituksen pikapäätöksiin.

Toinen perustuslaista juontuva suuri ero liittyy ministereiden ja virkamiesten suhteeseen. Suomessa yksittäiset ministerit käyttävät melko suurta valtaa suhteessa virkamiehistöön.

Ruotsissa ministerstyre eli ministeriohjaus on kielletty perustuslaissa. Yksittäinen ministeri ei saa ohjata viranomaista lakien soveltamisessa tai jossakin yksittäisessä asiassa. Viranomaisia koskevat päätökset tekee hallitus usean ministerin voimin.

”Tämä periaate on hyvin vahva Ruotsissa. Poliitikot eivät saa sitä vastaan rikkoa”, Johnsson Cornell toteaa.

Tämä on syy siihen, miksi Ruotsissa koronakriisin eturintamassa on päivästä toiseen esiintynyt Ruotsin kansanterveysviranomaisen Folkhälsomyndighetenin pääepidemiologi Anders Tegnell. Hän on linjannut toimet ja perustellut ne.

Tegnell on ollut haluton ottamaan käyttöön ikään kuin varmuuden vuoksi rajoituksia, joiden tehosta ei ole vahvaa tutkimusnäyttöä. Aina se ei ilman uutta lakia olisi ollut mahdollistakaan.

Poliitikkojen rooliksi on jäänyt rahojen ja muiden voimavarojen riittävyyden varmistaminen ja yhteistoiminnan ohjaus.

Kaikissa muissa Pohjoismaissa poliitikot ovat selkeästi tuoneet esiin, että he tekevät linjavalinnat – toki viranomaistietoon perustuen.

Myös Helsingin yliopiston oikeustieteen professorin Jukka Kekkosen mukaan ero ministerien ja virkamiesten suhteessa on Suomen ja Ruotsin välillä selvä.

”Ruotsissa virkamiehet toimivat aika vapaina omissa siiloissaan. Suomessa taas joskus tuntuu, että ministerit ovat pikkuitsevaltiaita omalla alueellaan.”

Kekkonen kuitenkin korostaa, että sekä Ruotsi että Suomi ovat maailmanmitassa huippuluokan demokratioita ja oikeusvaltioita.

Vahva demokraattisuus antaa hänen mukaansa molemmille maille laajan toimintavapauden toteuttaa hyväksi katsomaansa politiikkaa.

Oikeusvaltion puolustamisen kannalta Kekkonen pitää parempana Suomen mallia, jossa kriisilainsäädäntöä ei tarvitse tehdä kiireessä tilanteen mukaan.

Miksi Suomessa sitten on valmiuslait ja Ruotsissa ei? Syyt ovat Kekkosen mukaan juuri niitä, joista kahvipöydissäkin on nyt keskusteltu. Ruotsin valtiollinen historia on pitkä ja viimeisen yli kahdensadan vuoden ajalta rauhallinen. Suomen historia on melko lyhyt ja hyvin verinen.

On koettu sortokaudet, sisällissota, toinen maailmansota ja Neuvostoliiton tukahduttava syleily. Ei ole ihme, että sellainen maa säätää valmiuslait.

”Se on riskien minimointia. Ja siinä mielessä Suomen toiminta on ollut parempaa ja aiheellista. Mutta se selittyy Suomen traagisen historian kautta”, Kekkonen toteaa.

”Useinhan sanotaan, että maassa on sellainen lainsäädäntö kuin se ansaitsee.”

Kekkosen mukaan Ruotsin demokratian historiaa leimaa vapaaehtoisen konsensuksen hakeminen, kun taas Suomessa yhteisymmärryksen saavuttaminen on usein vaatinut jotakin ulkoa tai ylempää tulevaa painetta.

Sisällissodan jälkeen kansaa pakotti yhtenäiseksi talvisota.

”Suomessa vallitsi vuoden 1918 jäljiltä kovan kontrollin käytäntö. Se pysyi voimassa niin kauan kun geopoliittiset suhteet säilyivät sellaisina kuin ne säilyivät.”

Siis Neuvostoliiton romahtamiseen asti. Lisäksi demokratia Suomessa oli Kekkosen mukaan vajavaista toisen maailmansodan päättymiseen saakka, jolloin laitavasemmisto sai poliittiset toimintaoikeudet.

Suomessa kova historia näkyi pitkään Ruotsia kovempana rikoslakina, pidempinä rangaistuksina ja Ruotsia suurempina vankimäärinä. Kekkosen mukaan Suomesta tuli tässä suhteessa normaali Pohjoismaa vasta 1990-luvun puolivälissä.

Nyt koronaviruskriisissä tästä erosta voi nähdä kaikuja. Suomessa kansa näyttää hyväksyvän, että joskus kriisi vaatii itsekurin lisäksi myös kuria. Maan sisäraja voidaan sulkea tai karanteeniin määrätä.

Ruotsissa taas luotetaan mieluummin yksilöiden vapaaehtoiseen vastuunottoon.

”Ruotsissa yhteiskuntakehitys on ollut varsin tasaista ja harmonista. Se on rakentunut kansalaisyhteiskunnan kautta ja alhaalta päin pitkän ajan kuluessa. Se on luonut Ruotsiin luottamuspääoman, joka tässä nyt näkyy.”