Berliini

Keltainen kankaasta tehty Daavidin tähti, jossa lukee: ”ei rokotettu”. Kuvassa kuuluisaa keskitysleirin porttia muistuttava portti ja siinä teksti: ”rokote tekee vapaaksi”.

Tällaisia kuvia koronavirustoimenpiteiden vastustajat käyttävät Saksassa. Itse rokotetta ei vielä edes ole, mutta se rinnastetaan natsien juutalaisiin kohdistamiin sortotoimiin.

Saksassa koronaviruksen leviämisen vastaisia toimenpiteitä kyseenalaistavien protestiryhmien kirjoon mahtuu oikea ideologioiden ja uskomusten supermarketti ja mitä oudoimpia salaliittoteorioita.

Protestoijat eivät toimi pelkästään netissä. Lauantaina eri puolilla Saksaa oli kaduilla tuhansia mielenosoittajia, jotka vastustivat vallitsevaa koronaviruspolitiikkaa.

Rokotekriitikoiden lisäksi liikkeellä oli uusnatseja, vasemmistolaisia ja monenlaisia ajattelijoita niiden väliltä.

Osa väitti Bill Gatesin johtavan salaa maailmaa. Todellisuudessa Bill ja Melinda Gatesin säätiö on lahjoittanut satoja miljoonia euroja lääketieteelle koronaviruksen kuriin saamiseksi, mutta joidenkin silmissä Gates on suuri saatana.

Omia väitteitään vapaasti kovaan ääneen huutavat mielenosoittajat väittivät myös, että sananvapaus on viety. Yhtä aikaa vaadittiin perustuslain noudattamista ja uutta maailmanjärjestystä.

Osa protestoijista väittää, että koko koronavirusta ei ole olemassa. Osa uskoo, että hallitus pyrkii rajoitustoimenpiteillään diktatuuriin. Mukana protesteissa on myös keskitason saksalaisjulkkiksia kuten berliiniläinen vegaanikokki Attila Hildmann, tubettaja Anne Wünsche ja laulaja Xavier Naidoo.

Hampurissa mielenosoittajan kyltissä julistettiin vapauden muistoa. Kuva: FABIAN BIMMER

Poliisi otti kymmeniä mielenosoittajia kiinni lauantaina Berliinin Alexanderplatzilla. Kuvassa yksi kiinniotetuista. Kuva: CHRISTIAN MANG

Stuttgartissa rinnastettiin mielenosoituksessa orjuus ja koronapandemiassa yleistynyt hengityssuoja. Saksassa maskit ovat pakollisia joukkoliikenteessä ja kaupoissa. Kuva: Thomas Kienzle

Tällä hetkellä Saksassa on sallittua järjestää korkeintaan 50 ihmisen ulkoilmakokoontumisia, ja niissä on noudatettava 1,5 metrin välimatkaa muiden ihmisten kanssa. Kasvomaskin käyttö on pakollista joukkoliikenteessä ja ruokakaupoissa.

Koronasääntöjä vastustavissa mielenosoituksissa sääntöjä ei luonnollisesti kunnioitettu.

Vastaavia mielenosoituksia on ollut viime aikoina, ja välillä ne ovat äityneet väkivaltaisiksi. Vappuna hyökättiin Berliinissä tv-ryhmän kimppuun, ja lauantainakin väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi joutui Dortmundissa toimittaja.

Vaikka kaduilla oli tuhansia ihmisiä, protestointi on Saksan yli 83 miljoonan ihmisen väkilukuun nähden marginaalista puuhaa.

Silti se on saanut hallituspuolueiden poliitikot huolestumaan. Virallista linjaa kyseenalaistava ääripää on muuttunut äänekkäämmäksi ja näkyvämmäksi, samalla kun valtaosa kansasta noudattaa sääntöjä kärsivällisesti.

Mielenosoittajien kylteissä toistui teksti ”Wir sind das Volk” (me olemme kansa), joka tuli alun perin tutuksi DDR:n romahtamista edeltävistä mielenosoituksista ja viime aikoina rasististen Pegida-liikkeen kylteistä.

Osalle saksalaisista tulikin mieleen, voiko koronavirustoimenpiteiden vastustaminen laajentua edelleen samanlaiseksi protestiaalloksi, jonka vuoden 2015 siirtolaiskriisi synnytti. Leviääkö väärä tieto ja usko siihen osin piilossa kuin virus aiemmin?

Rajut väitteet leviävät nyt vähän kaikkialla. Maltan Suomen-suurlähettiläs joutui jättämään asemapaikkansa rinnastettuaan Angela Merkelin Hitleriin.

”75 vuotta sitten pysäytimme Hitlerin. Kuka pysäyttää Angela Merkelin? Hän on toteuttanut Hitlerin unelman hallita Eurooppaa”, Michael Zammit Tabonan kerrotaan kirjoittaneen Facebook-päivityksessä, joka on jo poistettu.

On selvää, että koronaviruskriisiä seuraa Saksassa poliittinen tyhjiö, ja sen täyttymistä on nyt vaikea ennakoida. Saksan päähallituspuolue CDU valitsee lähiaikoina uuden johtajan, sillä Annegret Kramp-Karrenbauer ilmoitti helmikuussa jättävänsä työn kesken. Uuden puheenjohtajan valinta on siirtynyt koronaviruskriisin takia.

Koronaviruspandemian loppumista tai sen jälkeistä aikaa ei osaa vielä ennustaa kukaan. Ennennäkemätön talouskriisi tekee politiikasta vaikeaa kenelle tahansa.

Samalla Angela Merkelin asema Saksan johtajana on vahvistunut entisestään. Tuoreessa mielipidekyselyssä häneen ilmoitti olevansa tyytyväisiä 68 prosenttia vastaajista. Saksan hallitusta johtava Merkelin kristillisdemokraattinen CDU ja sen sisarpuolue CSU nauttivat yhdessä peräti 39 prosentin kannatusta.

Silti Merkelin ja hänen joukkojensa haasteet kovenevat.

Viikonlopun aikana Saksan Robert Koch -instituutin tarkasti raportoima tartuttavuusluku on noussut pitkän hyvän kehityksen jälkeen yli yhden. Se tarkoittaa sitä, että jokainen tartunnan saanut tartuttaa enemmän kuin yhden ihmisen.

Saksassa on raportoitu viime päivinä muun muassa teurastamoissa työskentelevien vierastyöläisten asuntoloissa leviävistä tartunnoista ja hoitokotitartunnoista.

Tartuttavuusluvun nousu osuu ajankohtaan, kun muun muassa koulujen ja ravintoloiden hallitusta avaamisesta on päätetty.

Maanantaina Merkel astui median eteen antamaan lyhyen lausunnon ajankohtaisesta tilanteesta. Hän kiitti kaikkia, jotka työskentelevät viruksen pysäyttämiseksi ja vetosi ihmisiin, jotta etäisyyssäännöistä pidettäisiin kiinni ja kasvomaskeja käytettäisiin.