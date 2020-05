Tervetuloa takaisin, Mike!

Sunnuntaina Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence toivotti kaimapoikansa Michael Flynnin takaisin Valkoiseen taloon.

Flynn on se presidentti Donald Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja, jonka todettiin jo ennen Trumpin kauden alkua olleen yhteydessä Venäjän Washingtonin-suurlähettilääseen.

”Mielestäni Flynn on suuri amerikkalainen isänmaanystävä. Olisin iloinen, jos näkisin hänet jälleen Valkoisessa talossa”, Pence sanoi sunnuntaina.

Flynn valehteli aikoinaan nimenomaan Mike Pencelle, ettei ollut yhteydessä Venäjän suurlähettilään kanssa. Tästä alkoi keriytyä tutkinta siitä, oliko Venäjä vaikuttanut Yhdysvaltain presidentinvaaleihin 2016 ja kuinka paljon presidentti siitä tiesi.

Flynn voidaan nyt toivottaa takaisin, koska Yhdysvaltain oikeusministeriö määräsi torstaina liittovaltion poliisin FBI:n keskeyttämään tutkintansa Flynnia vastaan.

Päätös oli häkellyttävä. Venäjä-tutkinta oli sekava vyyhti, jossa oli välillä vaikea pysyä perässä.

Flynnin osuudesta ei ole mitään epäselvää. Hän tunnusti kahdelle liittovaltion tuomarille valehdelleensa kontakteistaan Venäjän suurlähettilääseen. Kuka tahansa ymmärtää, että yritys salata kontaktit vieraan vallan edustajaan on turvallisuusneuvonantajalta erittäin epäilyttävä teko.

Trump ei suinkaan kanna Flynnille kaunaa, vaan on jo aikaisemmin sanonut voivansa ottaa Flynnin takaisin. Näin koko seikkailu on keritty alkuun. Olisi kuin Venäjä-sotkua ei olisi koskaan ollutkaan.

Tai jos olikin, se oli ollut vain ilkeämielinen yritys mustamaalata viisasta ja hyvää tarkoittavaa presidentti Trumpia.

Päätöksen Flynnin tutkinnan kuoppaamisesta teki liittovaltion tuomari. Kyse oli Flynnin haastatteluihin liittyneestä muotoseikasta. Pyynnössä todetaan, ettei FBI:n alkuperäinen Flynniä koskenut tutkimus ylittänyt tutkintakynnystä. Siksi ei olisi ollut olennaista, puhuiko Flynn kuulustelijoille totta vai ei.

Tutkinnan lopettamisesta oltiin laajalti järkyttyneitä. Edellinen presidentti Barack Obama varoitti päätöksen vaarantavan Yhdysvaltain oikeusvaltioperiaatteen. Sanomalehti The New York Times kuvaili päätöksen vääristävän oikeusjärjestelmää tekemällä oikeusministeriöstä presidentin poliittisen työkalun.

Kyse ei ole vain Flynnistä: kolmen vuoden taistelu näyttää päättyneen Trumpin murskaavaan voittoon. Hän on saanut oikeusjärjestelmän taipumaan tahtoonsa.

Trump oli jo aiemmin luvannut armahtaa Flynnin, jos tämä tuomittaisiin. Armahtaminen kuuluu presidentin oikeuksiin, mutta olisi näyttänyt hyvin rumalta, että presidentti armahtaa itselleen kiusallisen oikeusjutun.

Oikeusministeri William Barr siis pesi Trumpin likapyykin puhtaaksi. Se ei ollut ensimmäinen kerta. Barr on osoittautunut Trumpille erinomaiseksi työtoveriksi.

Oikeusvaltiossa oikeusministerin ei tietenkään pitäisi olla presidentin työrukkanen. Barr on toiminut johdonmukaisesti Trumpin hyväksi, ja sai paikkansa luultavasti siksi, että arvosteli tiukasti Venäjä-tutkintaa ennen nimitystään.

Kun erikoissyyttäjä Robert Mueller julkaisi raporttinsa Venäjä-tutkinnasta maaliskuussa 2019, Barr julkaisi siitä vain tiivistelmän, jossa hän väitti Muellerin todenneen Trumpin syyttömäksi.

Näin ei ollut, vaan Mueller luetteli Trumpin ja tämän lähipiirin rikoksia, rikkomuksia ja kyseenalaisia toimia yli 400 sivun verran. Lopullisen tuomion hän jätti julistamatta ja syytteen nostamatta.

Oikeusministeriön riippumattomuudesta on Yhdysvalloissa pidetty erityisen tiukasti kiinni Richard Nixonin eroon päättyneen Watergate-skandaalin jälkeen. Kukaan ei ole lain yläpuolella, ei varsinkaan presidentti.

Näin kuvitteli vielä Trumpin ensimmäinen oikeusministeri Jeff Sessions, joka jääväsi itsensä Flynn-tutkinnasta. Trump savusti Sessionsin ulos.

Yhden kauden aikana Trump on saanut paljon tuhoa oikeusjärjestelmässä. Kokeneita virkamiehiä, syyttäjiä ja tutkijoita on savustettu ulos. Kukaan ei uskalla ajatella, mitä mahdollinen toinen kausi voisi saada aikaan.

Kun Barrilta kysyttiin torstaina Flynn-päätöksen jälkeen, miten hän uskoo tulevien sukupolvien suhtautuvan päätökseen, Barr ei vedonnut siihen, mikä on oikein, vaan siihen, kuka on voittaja. ”Historia on voittajien kirjoittamaa, joten vastaus riippuu paljolti siitä, kuka kirjoittaa historian”, Barr sanoi.