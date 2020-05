Koronaviruksen aiheuttama valtakunnallinen työtä tekemätön aika päättyy Venäjällä tiistaina, mutta hygieniamääräykset pidetään voimassa, eikä massatapahtumia vielä sallita.

Asiasta ilmoitti Venäjän presidentti Vladimir Putin voitonpäiväviikonlopun jälkeisenä maanantaina suorana lähetetyssä puheessaan.

Näin maaliskuun lopussa alkanut ja yli kuusiviikkoiseksi venynyt ”ei-työviikko” päättyi maanantaihin. Kotikaranteeniin asetettujen kansalaisten on määrä palata töihin tiistaina.

Putin muistutti, että normaaliin elämään palaaminen tapahtuu hitaasti. Tietyillä alueilla ja toimialoilla rajoitukset säilyvät ennallaan. Esimerkiksi Pietarissa kaupunkilaiset on määrätty tiistaista lähtien käyttämään maskia ja hanskoja ulkona liikkuessaan.

Alueiden kuvernööreillä ja lääkäreillä on Putinin mukaan viimeinen sana rajoitusten höllentämisessä. Hän kehotti kansalaisia ottamaan mahdollisimman varovasti.

Yli 65-vuotiaita kehotetaan edelleen elämään karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Putin ilmoitti rajoitusten vaiheittaisesta keventämisestä, vaikka Venäjällä koronavirustartunnat ovat olleet kasvussa. Maanantaina maassa rekisteröitiin ennätykselliset yli 11 000 uutta tartuntaa.

Kaikkiaan Venäjällä on terveysviranomaisten mukaan yli 221 000 koronatartuntaa, mikä on kolmanneksi eniten maailmassa. Taudin seurauksena on Venäjällä kuollut yli 2 000 ihmistä.

Kansalaisten pitkäksi venähtäneen lomailun loppumisen taustalla on huoli taloudesta. Putin luetteli puheessaan joukon uusia valtiontukia yrityksille ja kansalaisille.

Venäjällä työttömien määrä on kaksinkertaistunut huhtikuun alusta. Työttömäksi rekisteröityjä on Putinin mukaan peräti 1,4 miljoonaa.

Presidentti hoputti käynnistämään rakennus- ja kaivaustyömaita missä vain on mahdollista.

Yrityksille ja kansalaisille Putin lupasi uusia valtiontukia koronakriisistä selviytymiseen. Yrityksille on luvassa muun muassa verohelpotuksia ja kansalaisille – erityisesti lapsiperheille – suoraa rahallista tukea.

Esimerkiksi perheille, joissa on 3–16-vuotiaita lapsia, maksetaan kesäkuun alussa kertaluonteisesti 10 000 ruplaa jokaista lasta kohti.

Eri alojen työntekijöille on myös luvassa korvauksia. Lääkärit saavat 40 000–60 000 ruplaa, opettajat ja sosiaalialan työntekijät 25 000–35 000 ruplaa.

Koronaviruksen vuoksi kärsineiden yritysten tukemiseksi käynnistetään kesäkuun alussa erityinen lainaohjelma, jonka tarkoituksena on säilyttää seitsemän miljoonaa työpaikkaa.