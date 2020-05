Tartuntatilanne vaihtelee eri maissa. Satelliittinäkymäkuvaa öiseen Eurooppaan on muokattu tietokoneella. Kuva: ANDRZEJ WóJCICKI / Science Photo Library

Mikä yhdistää Kroatiaa, Islantia, Jordaniaa, Uutta-Seelantia ja Vietnamia?

Normaalisti ei paljon mikään. Mutta sellaista on korona-aika, että nämä valtiot kuuluvat tällä hetkellä ”voittajiin” – maihin, joissa viruksen leviäminen on saatu kuriin ja joissa covid-19-tautia ollaan ”murskaamassa”.

Tällaisia maita on nyt ainakin parikymmentä, laskee Endcoronavirus.org-tutkijaverkosto, joka kartoittaa verkkosivuillaan eri maiden koronatilannetta ja toimia tartuntojen kitkemiseksi. Sivustolla on voittajien lisäksi kaksi muutakin kategoriaa: ”lähes maalissa olevat maat” sekä ”maat, joiden pitää tarttua toimeen”.

Suomi kuuluu tutkijoiden mukaan viimeksi mainittujen ongelmamaiden kerhoon esimerkiksi Yhdysvaltain, Ruotsin ja Intian kanssa. Arvion tehnyttä tuhansien tutkijoiden ja korona-aktivistien verkostoa johtaa fyysikko Yaneer Bar-Yam, joka on New England Complex Systems Institute -ajatushautomon perustaja.

Tämä voi tuntua äkkiseltään epäreilulta, Suomessa esimerkiksi kuolleita on alle kymmenesosa verrattuna Ruotsiin. Suomen tilanne on myös sangen seesteinen verrattuna Yhdysvalloista kantautuviin kaoottisiin uutisiin. Kuolleita on niin vähän, kolmisensataa, että Suomen kokonaiskuolleisuus oli maaliskuussa pienempi pariin edellisvuoteen verrattuna.

Mutta jos ajatellaan pandemiaa ”ihmiskunta vastaan virus” -maailmansotana, tilanne on tällä hetkellä se, että osa maista näyttäisi lyöneen vihollisen, osa rimpuilee juoksuhaudoissa ja kenttäsairaaloissa saaden kovia iskuja ja osa näyttää tyytyvän torjuntataisteluun, jossa virukselle on pantu ihan kunnolla hanttiin, mutta sen tuhoamisesta ei uskalleta edes haaveilla.

Samalla kun esimerkiksi Taiwanissa uusia tartuntoja kirjataan päivittäin välillä vain nolla, Suomessa ajatellaan, ettei tartuntoja voi hillitä kuin väliaikaisesti, jos edes niinkään. Yhteiskunnan rajoituksia ollaan purkamassa tilanteessa, jossa uusia tartuntoja tilastoidaan satakunta päivässä.

Taiwanin pääkaupungissa Taipeissa sijaitsevassa koulussa lasten väliin on asennettu muovisuojat tartuntojen ehkäisemiseksi. Rajoitustoimissaan onnistuneessa maassa on kirjattu vain 440 koronatartuntaa ja seitsemän kuolemaa covid-19-tautiin. Kuva: Sam Yeh / AFP

”Koska pandemia on globaali, epidemian uudelleenkäynnistymisen uhka olisi kuitenkin pysyvä eikä rajoituksista voitaisi luopua hyvin pitkään aikaan, vaan niitä pitäisi jatkaa jopa vuosien ajan”, todettiin Suomen hallituksen päätöksenteon avuksi laaditussa, valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtaman ryhmän raportissa.

Raportin mukaan jatkossa Suomen ”strategian tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä”.

Suomi on omaksumassa hybridistrategian, jossa nojataan ”testaa, jäljitä, eristä ja hoida” -periaatteeseen. Tällä pyritään saamaan tartunnat pysymään aisoissa ja sairaaloiden tilanne rauhallisena, vaikka kovimmista rajoitustoimista luovutaankin.

Estetään leviämistä, mutta ei estetä taudin leviäminen. Levitä-verbistä johdetun substantiivin sijamuodoissa ilmeisesti kulkee ajattelun ero, mitä tulee Suomen ja edellä mainittujen ”voittajamaiden” eroihin, pohtii Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo.

Aivelon mukaan epäselväksi on jäänyt, onko Suomen tavoitteena lopulta niin sanottuun laumasuojaan pääseminen tai ehkä siihen ajautuminen. Kun tietty osa väestöstä, kenties 60 prosenttia, on saanut taudin, sen leviäminen lakkaa jo ennen kuin sitä pysäyttävä mahdollinen rokote on saatu aikaan.

”Hallitus on sanonut selvästi, että tavoite ei ole laumaimmuniteetti. Mikä minua epäilyttää on se, että ei ole asetettu numeerisia tavoitteita, että mikä on liikaa leviämistä. Sitä ei sanota ääneen”, Aivelo sanoo.

Aivelo sanoo, ettei hän ole suuri sotavertausten ystävä, mutta hänelle tuli äskettäin mieleen sotaelokuva toisen maailmansodan amerikkalaiskenraalista George Pattonista. Mielleyhtymä syntyi siitä, kun hän luki, että jossain päin maailmaa on järjestetty juhlia, joissa tavoitteena on saada virus tarttumaan nuoriin immuniteetin kerryttämiseksi.

Se on potentiaalisesti vaarallista puuhaa, sillä koronatauti tappaa joskus myös nuorempia ihmisiä. Kenraali Pattonin terveiset sellaiselle toiminnalle olivat elokuvan mukaan: ”Yksikään huoranpenikka ei ole voittanut sotaa kuolemalla maansa puolesta. Voitto tulee siten, että ne toiset typerät huoranpenikat kuolevat maansa puolesta.”

Vaikka kriisi on vielä täysin kesken, jo nyt voidaan tarkastella pysäytyskuvaa maailmasta, joka on muutaman kuukauden aikana syntynyt.

Se on maailma, jossa kansallisvaltioiden asema on vahvistunut, monet rajat sulkeutuneet, usko auktoriteetteihin lujittunut ja muun maailman ongelmista välittäminen siirtynyt hamaan tulevaisuuteen.

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtava tutkija Katja Creutz julkaisi viime viikolla selvityksen, joka voi äkkiseltään tuntua rajusti nykyhetkestä vieraantuneelta. Siinä tutkailtiin Myanmarin rohingya-vähemmistön ahdinkoa, Myanmarin vastaisia kansanmurhasyytöksiä ja Kiinan kyseenalaista roolia YK-politiikassa.

Creutzin mukaan hän ja muut Upin tutkijat yrittävät pitää mielessä sen, että maailman ongelmat eivät ole koronaviruksen aikana kadonneet mihinkään.

”Korona on kakun päällinen, joka peittää alleen kaikki ongelmat, jotka joudutaan myöhemmin ratkaisemaan.”

Bangladeshin rannikkovartioston Bengalinlahdesta pelastamia rohingya-pakolaisia Cox's Bazarin kaupungissa 15. huhtikuuta. Kuva: Abdul Aziz / Reuters

Jotkut vaikeat kysymykset saattavat koronakriisin aikana mennä hetkeksi tauolle, kun taas toiset kärjistyvät pinnan alla entisestään. YK:n erikoislähettiläs Yanghee Lee varoitti huhtikuun lopussa, että Myanmarin armeija saattaa jatkaa sotarikoksiaan koronasumuverhon suojissa.

Creutzia huolestuttaa, minkä verran esimerkiksi YK-järjestöjä halutaan tai voidaan jatkossa tukea, kun koronapandemia köyhdyttää niitäkin maita, jotka ovat maailmanjärjestöä eniten rahoittaneet.

”On hirveän vaikea arvioida, miten tämä vaikuttaa, kun koko ajan puhutaan miljardien tai jopa biljoonien tukitoimista [omille maille]. Rohingyoille ja pakolaisille ylipäätään, syyrialaisille ja Afrikan nälkäisille lapsille on entistä vähemmän rahaa”, Creutz sanoo.

Kysymys ei liity vain tulevaisuuteen. YK:n mukaan koronavirukseen saattaa kuolla Afrikassa 300 000 ihmistä, jos ne onnistuvat tartuntojen rajoittamistoimissaan hyvin. Samalla Afrikan malariakuolemien määrä saattaa tänä vuonna kasvaa yli 360 000:lla, koska kyseisen vitsauksen vastainen työ häiriintyy koronaviruksen vuoksi.

Ja mikä olikaan se meidän edellinen suuri kriisimme? Sotivista maista tai muuten kurjistuvista olosuhteista Eurooppaan suuntautuva muuttoliike.

Valtaosa ihmisistä on välttänyt koronatartunnan, mutta pandemian taloudellisilta vaikutuksilta ei ole säästynyt kukaan. Yleisesti hoetaan, että nyt ollaan talouskriisissä, jollaista ei ole nähty sitten 1930-luvun suuren laman.

New Yorkin rahakadulla Wall Streetillä on ollut hiljaista viime aikoina. Yhdysvalloissa ennätysmäiset 20,5 miljoonaa ihmistä joutui työttömäksi huhtikuussa. Kuva: Spencer Platt / AFP

Hetkessä kaikki tutut lainalaisuudet ovat lentäneet romukoppaan. Suomen on pitänyt vuosikymmenien ajan pitää julkinen velkansa EU-sääntöjen mukaisesti 60 prosentin tasolla verrattuna bruttokansantuotteeseen, mutta nyt totutellaan ajatukseen, että se voikin olla 80 tai jopa 100 prosenttia.

Yhdysvaltain konservatiivipiirit ovat aina toivoneet niin pientä valtiota, että se mahtuu hukutettavaksi kylpyammeeseen, kuten veroaktivisti Grover Norquist on lohkaissut. Mutta nyt maassa on värkätty valtavia apupaketteja, joista hulluimmat sosialistitkaan eivät olisi uskaltaneet unelmoida. Kahden biljoonan dollarin apupotti hyväksyttiin senaatissa äänin 96–0.

Mistä tuli se julkinen raha, johon ei missään tapauksessa ollut varaa eikä ideologista taipumusta ennen pandemiaa? Ja mihin on vara sen jälkeen, kun kaikki se raha, jota ei aiemmin ollut, on käytetty?

Mittasuhteet eivät vääristy vain rahasummissa. Poikkeusoloissa on vaikea hahmottaa, mikä on enää suuri uutinen.

Pari viikkoa sitten HS:n verkkosivuilla kerrottiin, että Kontulassa sijaitsevassa hoivakodissa oli kuollut kymmenen vanhusta koronavirukseen. Kun huomasin uutisen, se oli lehden 14:ksi luetuin juttu pari tuntia julkaisemisen jälkeen. Ja kohta se katosi kokonaan luetuimpien joukosta, kuin usvaan.

Vappuna uutisoitiin, että New Yorkissa sijaitsevassa hoivakodissa oli kuollut jopa 98 vanhusta. Ja viime viikolla opimme, että italialaisessa hoivakodissa oli kuollut 300 vanhusta.

Mieleen palaa taannoinen uutinen Esperi Caren hoivakodista Kristiinankaupungissa, jossa ilmeisesti yksi vanhus oli kuollut puutteellisen hoidon ja hoitajamitoituksen vuoksi. Asia tuli julkisuuteen viime vuoden alussa ja sen vanavedessä paljastuneet epäkohdat antoivat puheenaihetta moneksi kuukaudeksi.

Suomen hoivajärjestelmä oli siis kriisissä vuosi ennen koronakriisiä. Tai oikeastaan paljon aiemminkin. Vuonna 2016 tehdyssä kyselyssä vain 40 prosenttia suomalaisista kertoi luottavansa vanhuspalveluihin.

Britannian terveydenhuolto taas oli kriisissä ennen kuin maa aloitti brexit-prosessinsa, joka syvensi kriisiä entisestään, kunnes koronavirukseen sairastuminen muistutti konservatiivipääministeriä, miten upea Britannian terveydenhuoltojärjestelmä on. Ja nyt sille lapioidaan miljardien puntien lisiä pandemiasosialismin bakkanaaleissa.

Juliste toivottaa tsemppiä Britannian julkiselle terveydenhuoltojärjestelmälle NHS:lle Lontoon Camdenissa. Kuva: Isabel Infantes / AFP

Nämä voivat tuntua irrallisilta tiedonmuruilta, mutta ne kytkeytyvät kiinteästi tämän jutun alussa mainittuihin eri maiden tartuntatilanteisiin. Mitä enemmän tauti leviää, sitä enemmän ihmisiä päätyy sairaalahoitoon ja sitä suuremmiksi kasvavat tarpeet yhteiskunnan rajoitustoimille, mikä puolestaan köyhdyttää valtioiden kassoja.

Ja mitä kauemmin maat pysyvät oheisen maailmankartan oranssien ja punaisten maiden vyöhykkeellä, sitä pidempään ne joutuvat myös odottamaan niin sanottua paluuta globalisaatioon.

Pian koittaa aika, kun eri maat pohtivat matkustusrajoitusten osittaista purkamista. Silloin etulyöntiasemassa ovat luultavasti tautitilanteensa taltuttaneet vihreän vyöhykkeen maat. Sellaiset, joita ei nähdä viruslinkoina ja pettävien rintamalinjojen maina.

Uusi-Seelanti ja Australia esimerkiksi suunnittelevat jo keskinäisten rajoitusten poistamista ja yhteisen ”matkustuskuplan” perustamista. Siihen kuplaan ei suomalaisilla ole nyt asiaa, koska sikäläisten silmissä lienemme jonkin sortin tirolilaisia.

Jos Norja saa tautitilanteensa pysymään aisoissa, onko sinne kohta helpompi matkata vihreän vyöhykkeen Mauritiukselta ja Kambodžasta kuin Ruotsista ja Suomesta?

Kambodžan kuningas Norodom Sihamoni (toinen oikealta) ja hänen kuningataräitinsä Monique tervehtivät pääministeri Hun Senia ja muita päättäjiä pääkaupungin Phnom Penhin lentokentällä maanantaina. Kambodžassa on kirjattu vain 122 koronatartuntaa, ja kenenkään ei tiedetä kuolleen covid-19-tautiin. Uusia tartuntoja ei ole todettu sitten 12. huhtikuuta. Kuva: Tang Chhin Sothy / AFP

Joutuvatko suomalaiset maistamaan jonkun vuoden ajan sitä, miltä on aina tuntunut olla afganistanilainen? Vai kävisikö niin, että Uudenmaan ulkopuoliselta vihreän vyöhykkeen Suomesta saa matkata vaikkapa Sisiliaan, vaikkei ehkä Milanoon?

”Jonkun vuoden ajan” voi kuulostaa julmalta arviolta. Mutta Hetemäen ryhmän raportissa sanotaan, että ”tällä hetkellä optimistisimmatkin arviot ovat, että rokotetta todennäköisesti joudutaan odottamaan vuosia, eikä sen onnistuneesta kehittämisestä ole takeita”.

Koronakriisin pitkän aikavälin vaikutuksia maailmaan on mahdoton ennustaa. On todennäköistä, että tällä hetkellä tehdään koronasilmälasien läpi mahtipontisia ja yliampuvia arvioita siitä, kuinka suurta historiallista käännekohtaa nyt eletään. Tai sitten ei tehdä.

Voi olla, että rokote löydetään paljon nopeammin kuin mitä suomalaispessimistit pelkäävät, jotkuthan ovat lupailleet sellaista jo tämän vuoden lopulle. Sitä ennenkin voi löytyä toimivia hoitoja. Jos näin kävisi, yhteiskuntia jarruttavista rajoituksista voitaisiin luopua ja vauriot jäisivät pelättyä pienemmiksi.

Kriiseihin liittyy myös aina positiivisia mahdollisuuksia, jotka kytkeytyvät ajatukseen, että ihminen olisi oppivainen eläin. Tutkija Katja Creutzin mukaan voi olla, että esimerkiksi globaalit terveyshankkeet saavat jatkossa enemmän tukea.

Creutzin toiveena on myös, että kaikkien ihmisten joutuminen hetkeksi yhteiseen ahdinkoon ja epävarmuuteen voisi synnyttää lisää solidaarisuutta niitä kohtaan, joille turvattomuus on ollut jokapäiväistä jo paljon ennen koronavirusta.

”Tämän luulisi lisäävän ihmisten ymmärrystä, että kaikilla eivät asiat ole niin hyvin. Ehkä se avaa arvokeskustelua.”

Toisaalta ihmisillä on tapana unohtaa kriisit nopeasti ja palata vanhoihin toimintamalleihin: jalot ajatukset ja ylevät lupaukset hautautuvat jonkin uuden kriisin alle.

Toisen maailmansodan jälkeen maailman valtiot vannoivat, että ”ei enää ikinä” sallita yhdenkään kansan murhaamista. Kunnes sellaisia tapahtui monta.

Vuoden 2008 finanssikriisin rytinöissä puhuttiin, että kapitalismi on muuttava olemustaan ikiajoiksi. Mutta pahimman pölyn laskeuduttua sen pelättiin jatkavan entistä ”reippaina käymme rekkain alle” -menoaan, kuten HS:n edesmennyt toimittaja Juha Sainio pari vuotta kriisin alkamisen jälkeen kirjoitti.

Euroopan unionin piti uudistaa turvapaikkajärjestelmänsä vuoden 2015 muuttoliikekriisin jälkeen. Se sitten jäi, kun kriisin hoitaminen saatiin ulkoistettua Turkille ja Libyalle.

Vielä muutama viikko sitten oli kiusausta ajatella, että vain Kiina pystyy saamaan koronatartunnat kuriin, kiitos tiukan komentovallan, kuuliaisen kansan ja teknologisesti ylivertaisen kontrollikoneiston.

Mutta sen jälkeen moni demokraattinen maa on osoittanut pystyvänsä samaan: avoimuudella, laajalla kansan tuella ja ehkä taloudelle vähäisemmillä haitoilla. Ainakin hetkeksi.

Israelilaisälykkö Yuval Noah Harari totesikin BBC:n Hardtalk-ohjelman haastattelussa, että koronaviruksen taltuttamistoimien onnistuminen ei ole osoittanut mitään merkittävää tehokkuuseroa autoritaaristen tai demokraattisten hallitusten välillä. Myös kovia kolhuja on otettu yhteiskuntajärjestelmään katsomatta, kuten Iran, Yhdysvallat ja Italia ovat karvaasti kokeneet.

On kuitenkin kannettu aiheellista huolta siitä, että pandemia synnyttäisi jonkinlaisen autoritaaristen järjestelmien riemumarssin. Tämä on todellinen uhka esimerkiksi valvontateknologian käytön laajenemisessa.

Samaan hengenvetoon on hyvä muistaa, että demokratia ja ihmisoikeudet ovat ottaneet takapakkia jo vuosikausien ajan ennen pandemiaakin, Venäjältä Turkkiin ja Filippiineiltä EU:n itäisiin jäsenmaihin.

Maaliskuun alussa Freedom House -järjestö julkaisi raportin, jossa se kertoi poliittisten oikeuksien ja kansalaisvapauksien heikentyneen globaalisti jo neljätoista vuotta perätysten. Niin on käynyt myös monissa vakiintuneissa demokratioissa.

Pandemian aiheuttama lama voi tuoda mukanaan populistisen politiikan aallon. Toisaalta koronaviruksen synnyttämä tiedonjano on ollut tujua vasta-ainetta kaikenlaisille pötypuheille, minkä takia edessä voi olla myös totuudenjälkeisen ajan jälkeinen valistusaika 2.0.

Koronavirus voi pönkittää yhtä itsevaltiasta tai demokraattisesti valittua johtajaa, horjuttaa toista ja kaataa kolmannen. Mitään automatiikkaa tähän poikkeukselliseen tilanteeseen ei liity. Onko pandemiassa ”voittajia”, siitä saavat historioitsijat myöhemmin kinastella.

Brasilian populistipresidentti Jair Bolsonaro on vähätellyt koronavirusta ja kutsunut sitä ”pikkuflunssaksi”. Brasiliassa oli maanantaina tilastoitu yli 163 000 tartuntaa. Kuva: Adriano Machado / Reuters

Tuomas Aivelon toiveena on, että koronakriisi avaisi silmiä sille, miten suuriin tekoihin voidaan lyhyessä ajassa pystyä, kun niihin on oikea tahtotila. Mitä jos kaikki valtiot panisivat lähitulevaisuudessa koronahengessä kaikki paukkunsa ilmastokriisin vastaiseen taisteluun?

”Mutta se riippuu varmaan siitä taloustaantumasta. Lamalla on tapana tuhota kaikki kauniit ja optimistiset ajatukset ja panostukset vihreään kasvuun.”

Aivelo joutuu kohteliaasti lopettamaan tunnin kestäneen haastattelun, koska hänen ystävänsä väitöstilaisuus alkaa. Sitä seurataan etänä, ja väitöksen aiheena ovat Grönlannin tundrien parasitoidiyhteisöt, tarkemmin ottaen perhosen toukkien sisälle munivat pistiäiset.

Moni asia on maailmassa viime kuukausina muuttunut, mutta ei esimerkiksi se, että parasitoidien tutkiminen olisi lopetettu. Ihminen on sitkeä laji.

”En usko maailman muuttumiseen. Ihmisillä on loistava halu ja kyky palata normaaliin arkeen ja jatkaa niin kuin ennenkin”, Aivelo sanoo.