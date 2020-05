Yhdysvaltain viranomaiset epäilevät, että Kiinan valtiolle työskentelevät hakkerit yrittävät varastaa koronaviruksen vastaiseen rokotteeseen, hoitoihin ja testaamiseen liittyviä tutkimustietoja, sanomalehdet The New York Times ja The Wall Street Journal kertovat.

Kiinalaisten aiheuttamasta uhasta on määrä antaa lähipäivinä varoitus liittovaltion poliisin FBI:n ja kotimaan turvallisuusministeriön DHS:n nimissä. Varoituksen luonnoksessa todetaan esimerkiksi, että Kiina käyttää ”epäperinteisiä toimijoita” pyrkiessään varastamaan tutkimustietoja.

Tällä viitataan kiinalaisiin tutkijoihin ja opiskelijoihin, jotka työskentelevät akateemisissa ja yksityisissä tutkimuslaitoksissa. Joissakin oppilaitoksissa viranomaisia on syytetty vainoharhaisuudesta, joka tuo mieleen pahimmat kommunismista kummunneet pelot kylmän sodan vuosilta, The New York Times kertoo.

CNN-kanava kertoi huhtikuun loppupuolella, että ulkomaiset hakkerit ovat hyökänneet tutkimuslaboratorioita, terveydenhuoltojärjestelmiä ja lääkeyhtiöitä vastaan. Presidentti Donald Trumpin hallinnossa epäilykset kohdistuvat Kiinaan ja Venäjään.

Myös Yhdysvaltain terveysministeriö on joutunut lisääntyneiden kyberhyökkäysten kohteeksi.

”Tänään ei ole olemassa mitään arvokkaampaa kuin biolääketieteen tutkimus, joka liittyy koronaviruksen rokotteeseen ja hoitoon”, totesi turvallisuusjohtaja John Demers oikeusministeriöstä.

Maailmalla on käynnissä kiivas kilpajuoksu koronaviruksen pysäyttävän rokotteen kehittämiseksi. Maailman terveysjärjestön WHO:n tiedossa on yli 120 rokotekehitysohjelmaa, joista monet ovat edenneet jo ihmiskokeisiin.

Yhdysvallat ja Britannia julkaisivat viime viikolla yhteislausunnon, jossa ne kertoivat, että lukuisat koronatutkimukseen liittyvät kansainväliset organisaatiot, kuten yliopistot ja lääkeyhtiöt, ovat joutuneet kyberhyökkäysten kohteiksi.

Uutistoimisto Reuters puolestaan kertoi viime viikolla, että iranilaiset hakkerit olisivat yrittäneet saada käsiinsä amerikkalaisen lääkeyhtiön Gilead Sciencesin työntekijöiden kirjautumistietoja.

Gilead Sciences tuottaa esimerkiksi viruslääke Remdesiviriä, jonka käytöstä covid-19-taudin hoidossa on saatu kontrolloiduissa testeissä myönteisiä tuloksia.

Gilead Sciences -lääkeyhtiön rakennus Oceansidessa Kaliforniassa. Kuva: Mike Blake / Reuters

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian tyrmäsi väitteet siitä, että Kiina yrittäisi varastaa amerikkalaisten koronatietoja.

”Kiina johtaa tutkimusta liittyen covid-19-taudin rokotteeseen ja hoitoihin. On moraalitonta levittää huhuja ilman minkäänlaisia todisteita”, Zhao totesi.

Yhdysvaltain epäilyt ja syytökset Kiinaa vastaan kiristävät entisestään maiden suhteita. Trump ja ulkoministeri Mike Pompeo ovat väittäneet, että koronavirus sai alkunsa Wuhanin kaupungissa toimivasta virustutkimusinstituutista.

Aiemmin amerikkalaiset ovat tutkineet teoriaa, että koronavirus voisi olla jopa kiinalaisten valmistama bioase.

Edellä mainittu Kiinan ulkoministeriön Zhao Lijian puolestaan on väittänyt, että Yhdysvaltain asevoimien sotilaat olisivat saattaneet tuoda viruksen Kiinaan.

Trumpin hallinto on useaan otteeseen syyttänyt Kiinaa esimerkiksi teollisuustuotteisiin ja myös lääketieteen tutkimukseen liittyvistä varkauksista, joista Kiina olisi saanut suurta taloudellista hyötyä.

Syytökset patenttien, tekijänoikeuksien ja liikesalaisuuksien loukkaamisesta ovat osa Yhdysvaltain käynnistämää kauppasotaa Kiinan kanssa.

Trump on nostanut Kiinan sättimisen keskeiseen osaan, kun hän valmistautuu ensi marraskuussa pidettäviin presidentinvaaleihin. Hän on usein kutsunut uutta koronavirusta ”kiinalaiseksi virukseksi”.