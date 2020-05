Sähköautoja valmistavan Teslan toimitusjohtaja Elon Musk sanoi maanantaina käynnistävänsä autojen valmistuksen yhtiön Kalifornian tehtaalla koronavirusrajoituksista huolimatta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Tehtaalle on suunniteltu varotoimenpiteitä viruksen varalta, ja Musk sanoi itse liittyvänsä linjastolle työntekijöiden joukkoon.

”Jos joku täytyy pidättää, niin ainoastaan minut”, Musk kirjoittaa Twitterissä.

Teslan Kalifornian-tehdas sijaitsee Fremontin kaupungissa, Alamedan piirikunnassa.

Paikallisviranomaiset kertovat olevansa tietoisia Muskin päätöksestä avata tehdas. Terveysviranomaiset ovat tiedottaneet Teslaa siitä, että toimintaa ei saisi vielä aloittaa. Viranomaiset eivät kertoneet mahdollisista jatkotoimenpiteistä, jos Tesla jatkaa toimintaansa.

Musk on ajautunut kiistaan Alamedan paikallisviranomaisten kanssa tehdastoiminnan rajoitusten takia. Tesla olisi halunnut avata tehtaansa toukokuun alussa, mutta Alamedan piirikunnan viranomaiset sanovat, että autonvalmistaja ei voi avata tehdastaan, jotta osavaltioon asetetut rajoitustoimet toimisivat ja koronaviruksen leviäminen pysyisi hallinnassa.

Muualla Kaliforniassa teollisuus on saanut nyt käynnistyä kuvernöörin luvalla, mutta Alamedassa paikallisviranomaiset ovat vetäneet tiukempaa linjaa, ja heidän päätöksensä ylittää kuvernöörin luvan.

Tesla haastoi lauantaina Alamedan piirikunnan viranomaiset oikeuteen. Teslan mukaan paikallisviranomaiset ovat rikkoneet Kalifornian perustuslakia vastustamalla kuvernöörin päätöstä tehtaiden avaamisesta.

Twitterissä Musk uhkasi siirtää Teslan toiminnot Kaliforniasta Texasiin tai Nevadaan.

”Tämä on viimeinen pisara. Tesla siirtää liiketoimintansa Texasiin/Nevadaan välittömästi. Jos lopulta saamme Fremontin tehtaamme auki, niin kaikki riippuu siitä, kuinka meitä kohdellaan. Tesla on viimeinen autonvalmistaja, joka Kaliforniassa on jäljellä”, Musk twiittasi lauantaina.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steve Mnuchin sanoi maanantaina, että Kalifornian tulisi tehdä kaikkensa, että Tesla saisi avata ainoan Yhdysvalloissa sijaitsevan tehtaansa. Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom kertoo keskustelleensa Muskin kanssa maanantaina, ja sanoi ihailevansa yhtiötä valtavasti.

Samaan aikaan muiden osavaltioiden päättäjät ja viranomaiset toivottivat jo Teslan tehdasta tervetulleiksi heidän osavaltioihinsa.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk. Kuva: Brendan Smialowski / Lehtikuva / AFP

Myös muissa osavaltiossa autotehtaat ja muu teollisuus ovat aloitelleet toimintaansa. Ohiossa tehtaat avattiin viime viikolla, ja liikkeiden arvellaan avautuvan tiistaina.

Michiganissa jotkut autotehtaat käynnistivät tuotannon maanantaina. Michiganin pääkaupunki Detroit on Yhdysvaltain autoteollisuuden ja autonosien valmistajien keskus, joten tehtaiden avaaminen on tärkeää paitsi osavaltiolle, myös muualla sijaitsevalle autoteollisuudelle.

Kolme suurta yritystä, General Motors, Ford Motors ja Fiat Chrysler Automobiles sanoivat viime viikolla, että ne käynnistävät toiminnan toukokuun 18. päivä.

Paine avata tehtaita ja saada taloutta takaisin jaloilleen on kova Yhdysvalloissa, missä miljoonat ihmiset ovat jääneet työttömiksi, ja maan talous on ollut käytännössä pysähdyksissä.

Autoteollisuuden avaamisella on suuri merkitys Yhdysvaltain taloudelle. Se työllistää 835 000 ihmistä, ja kattaa kuusi prosenttia maan taloudellisesta tuotannosta.

Yhdysvalloissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 80 000 ihmistä, ja tartuntoja on todettu yli 1,35 miljoonaa.

Terveysviranomaiset ovat varoittaneet, että liian nopea rajoitusten purkaminen ilman laajaa testaamista ja muita varotoimenpiteitä saattelee viruksen uuteen aaltoon.