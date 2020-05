Etniset kiistat pulpahtivat pintaan, kun Etiopia päästi opposition ääneen.

Etiopian pääministerille Abiy Ahmedille myönnettiin lokakuussa Nobelin rauhanpalkinto, mutta se on enää kaukainen muisto.

Väkiluvultaan Afrikan toiseksi suurimpaan maahan on revennyt vaarallisia jakolinjoja osin juuri niistä syistä, miksi Abiy palkittiin. Etiopialaisiin viitataan etunimellä, koska sitä ei seuraa sukunimi vaan patronyymi eli isännimi.

Nobel-komitea kiitti Abiya ennen kaikkea rauhan solmimisesta naapurimaa Eritrean kanssa mutta myös pyrkimyksestä kehittää Etiopiasta aito demokratia.

Abiy nousi pääministeriksi huhtikuussa 2018. Hän lopetti hallituksen valtaoikeuksia laajentaneen hätätilan, armahti poliittisia vankeja, luopui mediasensuurista ja laillisti aiemmin kielletyt oppositioryhmät.

Etiopian pääministeri Abiy Ahmed kuvattuna Afrikan unionin huippukokouksessa Addis Abebassa helmikuussa. Kuva: Tiksa Negeri / Reuters

Oppositio tarttui äänekkäästi uusiin mahdollisuuksiin, ja se on lisännyt jännitteitä etnisten ryhmien välillä ja sisällä.

”Ajatukset, jotka ovat kuplineet pinnan alla aina, mutta joita ei ennen suvaittu, ovat nousseet esiin lisääntyneiden vapauksien myötä”, Suomen Etiopian-suurlähettiläs Helena Airaksinen kertoo puhelimitse Addis Abebasta.

”Etnonationalistit yrittävät hankkia valtaa omille ryhmilleen käyttämällä hyväkseen sitä, miten ihmiset näkevät vieraan uhkana.”

Etiopian piti järjestää parlamentti- ja aluevaalit tämän vuoden elokuussa, mutta maaliskuussa se lykkäsi vaaleja ehkäistäkseen koronaviruksen leviämistä. Uusi ajankohta ei ole selvillä.

Tigrayn osavaltio, joka sijaitsee Etiopian pohjoiskärjessä Eritrean ja Sudanin rajalla, ilmoitti kuitenkin viime viikolla järjestävänsä aluevaalit alkuperäisen aikataulun mukaan. Osavaltiota hallitseva puolue Tigrayn kansanvapautusrintama (TPLF) syytti Abiya pandemian käyttämisestä tekosyynä rakentaa ”yhden miehen diktatuuri”.

Etiopiassa oli todettu tiistaihin mennessä vain viisi koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa ja 250 tartuntaa, mutta rajoitustoimet ovat iskeneet jo lujaa maan talouteen muun muassa tehtaiden sulkemisen takia.

Etiopialaiset ostivat ruokaa varastoon ennakoiden koronaviruksen takia asetettavia rajoituksia hedelmätorilla Addis Abebassa maaliskuussa. Kuva: Tiksa Negeri / Reuters

Etiopian perustuslaki määrittää parlamentin virkakaudeksi enimmillään viisi vuotta, ja takaraja umpeutuu syyskuun lopussa. Siksi oppositio kyseenalaistaa Abiyn oikeutuksen jatkaa pääministerinä.

Abiyn puolueen edustaja sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että TPLF ”yrittää horjuttaa maata hamutessaan valtaa”.

Tigraylaisten uhmaa selittää heidän aiempi suhteettoman luja valta-asemansa.

Etiopia on noin 110 miljoonan asukkaan liittotasavalta, jossa on yhdeksän osavaltiota ja kaksi erillishallintokaupunkia, Addis Abeba ja Dire Dawa.

Osavaltiot on jaettu etnisin perustein. Tigraykansa on kolmanneksi tai neljänneksi suurin ryhmä. Heitä on somalien tavoin noin kuusi prosenttia etiopialaisista. Oromoja on arviolta 35 prosenttia ja amharoja 27 prosenttia.

Abiy on järjestyksessä kolmas Etiopian liittotasavallan pääministeri mutta vasta ensimmäinen, joka edustaa maan suurinta kansanryhmää oromoja. Abiyn isä oli islaminuskoinen oromo ja äiti ortodoksikristitty amhara.

Vuoden 2007 väestönlaskennan mukaan 44 prosenttia etiopialaisista on ortodoksikristittyjä, 34 prosenttia muslimeja ja 19 prosenttia protestanttikristittyjä.

Etiopia on maailman vanhimpia kristinuskon omaksuneita maita. Etiopian ortodoksikirkon papit lauloivat pääsiäisjumalanpalveluksessa Pyhän kolminaisuuden katedraalissa Addis Abebassa kolme viikkoa sitten. Kuva: TIKSA NEGERI / Reuters

Edellinen pääministeri, silloisessa Tampereen teknillisessä yliopistossa jätevedenpuhdistukseen perehtynyt Hailemariam Desalegn on wolaita, joita on vain pari prosenttia väestöstä. Heillä ei ole omaa osavaltiotaan, vaan he ovat toiseksi suurin ryhmä Eteläisten kansojen alueella.

Etnonationalismin nousu näkyy myös siellä, sillä osavaltion suurin ryhmä sidamat tuki kansanäänestyksessä viime marraskuussa lähes yksimielisesti irtautumista omaksi osavaltioksi. Wolaitojen parissa on vahvaa pyrkimystä samaan.

Etiopian liittovaltion ensimmäinen ja toistaiseksi pitkäaikaisin pääministeri Meles Zenawi kuului tigraykansaan.

Tigrayn kansanvapautusrintama (TPLF) syntyi sissiliikkeenä Etiopian sisällissodassa, jossa etniset kapinallisryhmät taistelivat keisari Haile Selassien syrjäyttänyttä ja teloittanutta kommunistista sotilasjunttaa vastaan. Sota kesti vuodet 1974–1991.

Etiopian suuri nälänhätä vuosina 1983–1985 koetteli erityisen pahasti Tigrayta, ja juntta pahensi katastrofia estämällä kansainvälisen ruoka-avun viennin kapinallisalueille. Jopa noin miljoona ihmistä kuoli nälkään.

TPLF:stä tuli kaikkein voimakkain kapinallisryhmä, ja siksi se nousi tigraykansan pienuudesta huolimatta johtavaan asemaan neljän etnisen puolueen valtaliittoumassa (EPRDF), joka hallitsi Etiopiaa sisällissodan päättymisestä aina viime joulukuuhun asti.

Armeijan kenraalikunta ja suuri osa hallituksen tärkeistä viroista olivat tigraylaisten hallussa aina Abiyn valtaannousuun saakka. He eivät kuitenkaan korostaneet Tigrayn asiaa vaan yhteisetiopialaisuutta. Etnisiin ryhmiin perustuvan kansallismielisyyden edistämistä ei suvaittu. Sortokoneisto vaiensi toisinajattelijat.

Etiopian armeijan sotilaat marssivat maaliskuussa 2017 Tigrayssä paraatissa, joka muisti ratkaisevaa voittoa Italiasta Adowan taistelussa vuonna 1896. Etiopia säilytti itsenäisyytensä läpi Afrikan siirtomaakauden lukuun ottamatta fasistisen Italian miehitysvaltaa vuosina 1936–1941. Kuva: Tiksa Negeri / Reuters

Etiopialaisten yhtenäisyyttä on korostanut myös Abiy. Luopuminen etnisistä puolueista oli suuri peruste valtaliittouman uudistamiselle.

Tigraykansan TPLF jäi kuitenkin ulos, kun valtaliittouman kaikki kolme muuta puoluetta – oromojen, amharojen ja eteläisten kansojen puolueet – muodostivat pääministeri Abiyn johdolla uuden Kukoistuspuolueen (PP).

”Tigraylaiset jättäytyivät itse pois, koska kokivat, että eivät saisi puolueessa ääntään kuuluville”, suurlähettiläs Airaksinen sanoo.

Tigrayministerejä oli siirretty sivuun hallituksesta jo aiemmin, ja viimeinenkin sai lähteä pian uuden puolueen perustamisen jälkeen.

Tigraylaiset myös vastustivat Abyin solmimaa rauhansopimusta Eritrean kanssa.

Airaksinen arvioi, että tigraylaisten vaaliuhma liittyy yritykseen järjestää osavaltiolleen mahdollisimman laajan itsehallinnon. Hän ei pidä mahdottomana edes separatistisia pyrkimyksiä, joskin on vaikea nähdä, mitä pieni alue voittaisi irtautumalla valtavasta maasta.

”Jäämällä uuteen puolueeseen heillä olisi säilynyt sananvaltaa koko maan asioihin. Heillä ei ole mitään keinoa palauttaa vanhaa asemaansa, koska heitä on niin vähän.”

Sotaveteraani kantoi viidakkoveistään Italiaa vastaan käydyn Adowan taistelun 121-vuotisparaatissa Tigrayssä maaliskuussa 2017. Kuva: Tiksa Negeri / Reuters

Muiden kansanryhmien parissa on levinnyt näkemys, että tigraylaiset ohjasivat vuosikymmenten kehityksen hedelmät vain omalle alueelleen. Tämä ei ole täysin totta, mutta etenkin suurimman ryhmän oromojen kokemus epäreiluudesta johti laajoihin levottomuuksiin, jotka pakottivat Abiyn edeltäjän Hailemariamin eroamaan.

Oromon nousu ensi kertaa pääministeriksi loi toivoa tilanteen rauhoittumisesta, mutta väkivalta on jatkunut Abyin valtakaudella.

Amharan osavaltiossa oli viime kesäkuussa verinen vallankaappausyritys, jossa kuoli useita korkeita viranomaisia, kuten Etiopian puolustusvoimien komentaja, tigraylainen kenraali Se'are Mekonnen. Viranomaiset ampuivat vallankaappausyrityksestä epäillyn Amharan turvallisuusjoukkojen komentajan Asaminew Tsigen, joka tunnettiin kiivaana amharanationalistina.

Sukulainen suri Etiopian puolustusvoimien komentajan Se’are Mekonnenin kuolemaa tämän hautajaisissa Tigrayn osavaltion pääkaupungissa Mekelessä viime kesäkuussa. Kuva: Tiksa Negeri / Reuters

Lokakuussa useita kymmeniä ihmisiä kuoli pääasiassa etnisiin vähemmistöihin kohdistuneissa hyökkäyksissä oromojen hallitsemassa Oromian osavaltiossa. Väkivalta sai alkunsa oromoihin kuuluvan tunnetun oppositiopoliitikon Jawar Mohammedin väitettyä, että valtion turvallisuusjoukot suunnittelivat hyökkäystä häntä vastaan.

Kitkaa on siis myös kansanryhmien sisällä, eikä vaalien lykkäämistä vastusta vain tigraykansa. Myös oromo-oppositio on syyttänyt Abiya yltyvästä itsevaltaisuudesta. Torstaina Abiy puolestaan syytti oppositiota perustuslain vastaisista toimista vallan kaappaamiseksi.

Jawar löi syytöksen takaisin kohti Abiya.

”Kukaan ei ole sanonut, että haluaisimme kaapata vallan perustuslain vastaisesti. Itse asiassa niin ovat tekemässä hän ja hänen puolueensa”, Jawar sanoi uutistoimisto AFP:lle.