United Airlinesin lento New Yorkista San Franciscoon oli täynnä matkustajia koronavirustilanteesta huolimatta Yhdysvalloissa lauantaina. Kuva: Ethan Weiss / Reuters

Tohtori Ethan Weiss luuli pahimman jo olevan ohi, kun hän nousi United Airlinesin paluulennolle New Yorkista San Franciscoon.

Takana oli viikkojen työ Yhdysvaltojen pahimmassa koronaviruskaupungissa newyorkilaisia kollegoita auttamassa.

Weiss ällistyi nähdessään paluulennon lähes täyteen ahdetun matkustamon. Turvavälejä ei voinut pitää, vaikka United Airlines oli aikaisemmin ilmoittanut pitävänsä keskipenkit tyhjillään.

Weiss laittoi valokuvan lähes täyteen tungetusta matkustamosta Twitteriin. Kuva on nyt aloittanut laajan keskustelun täyteen ahdettujen lentojen turvallisuudesta pandemian aikaan, ja mediat ovat käsitelleet sitä CNN:sta The New York Timesiin.

Täydet matkustamot voivat olla edessä myös Finnairin lennoilla, sillä yhtiö ei rajoita lainkaan matkustamojen täyttöastetta etukäteen, toisin kuin muutamat muut yhtiöt.

”Jos lento tulee täyteen, se pidetään täytenä. Se ei kuitenkaan ole näinä aikoina todennäköistä, ja ilmoitimme tänään tiistaina kasvosuojapakosta ja muista uusista turvallisuustoimenpiteistä 18. toukokuuta alkaen”, Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo Helsingin Sanomille.

Finnair kuljetti huhtikuussa 16 100 matkustajaa eli 98,7 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla.

Samalla lentoja karsittiin erittäin voimakkaasti kuten muissakin lentoyhtiöissä, ja Finnairilla käyttöasteeksi jäi 23,9 prosenttia.

”Ei ole taloudellisesti eikä luonnon kannalta järkevää lentää kovin tyhjillä koneilla”, Tallqvist muistuttaa.

Yksittäiset lennot voivat kuitenkin tulla jo yllättävän täyteen, kun yhteen koneeseen ahdetaan matkustajat, jotka ennen olisivat hajaantuneet useille reittilennoille.

Niinpä kohutulla United Airlinesin lennolla 166 paikasta vain 25 jäi tyhjilleen. Se oli toki poikkeus, sillä yhtiön lentojen täyttöaste on toistaiseksi alle puolet jopa 85 prosentilla sen lennoista.

United Airlines on samalla tarkentanut, että vaikka keskipenkit olisi poistettu joidenkin lentojen varausjärjestelmästä, yhtiö voi silti sijoittaa matkustajan myös keskipenkille.

Tästä viikosta alkaen United Airlines yrittää ilmoittaa päivää etukäteen, jos varatun lennon täyttöaste ylittää 70 prosenttia. Näin asiakas voi halutessaan etsiä tyhjempää lentoa.

Myös Air Canada on ilmoittanut, että vaihto myöhäisempään ja tyhjempään lentoon on mahdollinen ilman lisäkustannuksia, jos lento on tulossa kovin täyteen.

Voi hyvin olla, että lentojen väljyydestä tulee ainakin väliaikaisesti entistä merkittävämpi kilpailutekijä.

Esimerkiksi Delta Airlines vakuutti taannoin pitävänsä toteutuvien lentojen täyttöasteen korkeintaan puolillaan ensimmäisessä luokassa ja 60 prosentissa muissa kategorioissa.

American Airlines sanoi pitävänsä ”puolet” keskipaikoista tyhjillään. Näin lennot voidaan pitää varsin täysinä alalla, jossa kannattavuusraja esimerkiksi Pohjois-Amerikassa kulkee normaalisti keskimäärin 75 prosentin täyttöasteessa, International Air Transport Association kertoo.

Täyttöastetta voisi periaatteessa pudottaa ilman taloudellista täystuhoa, jos asiakkaat olisivat valmiita maksamaan lennoista enemmän. Sitä yritti Frontier Airlines tarjoamalla mahdollisuuden ostaa viereinen keskipaikka tyhjänä pidettäväksi. Tämä nähtiin kuitenkin Yhdysvalloissa vääränlaisena yrityksenä hyötyä pandemiapeloista, ja yhtiö joutui perääntymään.

Menettelytavat vaihtuvat muillakin yhtiöillä nopeasti. Lufthansa piti välillä keskipaikat tyhjillään. Nyt keskipaikat täytetään taas normaalisti, koska käyttöön otetun kasvosuojapakon vuoksi matkustajien välisiä etäisyyksiä voi yhtiön mukaan pienentää.

Jos ohjeistus täyttöasteen suhteen vaihtelee, kasvosuojapakon osalta yhtiöt ovat yhtenäistäneet linjauksiaan. Se oli myös odotettavissa sen jälkeen, kun Kansainvälinen lentoyhtiöiden etujärjestö IATA suositteli kasvosuojien käyttöönottoa kaikille lennoille viime viikolla.

Kirjava kasvosuojakäytäntö ehti herättää ihmetystä. HS kertoi viikko sitten, kuinka vantaalainen Joni Nieminen saapui vaimonsa kanssa Suomeen Taiwanista ensin China Airlinesin lennolla Frankfurtiin ja sieltä Finnairin lennolla Suomeen.

”Yksikään Finnairin työntekijä ei ollut suojautunut maskilla. China Airlinesin lennon koko henkilökunta taas oli suojautunut maskeilla, suojalaseilla ja kertakäyttöhanskoilla”, Nieminen kertoi.

Kasvosuojapakko eteni vähitellen eri lentoyhtiöissä koskemaan ensin henkilökuntia ja sitten myös matkustajia.

Esimerkiksi Malaysia Airlines asetti matkustajille kasvosuojapakon 23. huhtikuuta, United Airlines ja Lufthansa 4. toukokuuta, Singaporen lentoyhtiöt 10. toukokuuta ja Air France, KLM sekä American Airlines 11. toukokuuta.

Finnair ottaa kasvosuojapakon käyttöön 18. toukokuuta eli monia muita yhtiöitä myöhemmin.

”Henkilökunnalle kasvosuojia oli tarjolla jo tammikuussa, mutta jokainen sai päättää niiden käytöstä itse. Noudatimme linjauksissamme suomalaisviranomaisten ohjeita”, Finnairin viestintäjohtaja Tallqvist kertoo.

Kasvosuojien laadun suhteen lentoyhtiöt eivät ole kovin tiukkoja. Lufthansa ilmoitti taannoin, että paremman puutteessa huivikin riittää. Tärkeintä on että nenä ja suu peittyvät, paitsi ruokailun aikana, jolloin suojan voi tietysti ottaa pois.

Finnairille kelpaavat niin kertakäyttöiset kuin omatekoiset nenän ja suun peittävät kasvosuojat, ja matkustajien pitää tuoda ne koneeseen itse.

”Niitä kannattaa varata tarpeeksi, koska kasvosuojamääräyksiä on myös lentokentillä”, viestintäjohtaja Tallqvist muistuttaa.

Jos omat maskit ovat kadonneet tai rikkoutuneet, Finnairin henkilökunta jakaa niitä mahdollisuuksien mukaan, mutta riittävyyttä ei voida taata.

”Ilman maskia lennolle pääsy voidaan evätä”, Tallqvist muistuttaa.

Tämä ei koske alle 7-vuotiaita, jotka voivat matkustaa ilman kasvosuojaa. Erivapauden voi saada myös lääketieteellisistä syistä täyttämällä Meda-lomakkeen 72 tuntia ennen lentoa. Voit lukea käytännöstä lisää tämän linkin takaa.

Finnairin kasvosuojapakosta ja muista nykymääräyksistä sekä Finavian suosituksista voit lukea myös tästä linkistä.

Kasvosuojapakon lisäksi lentoyhtiöillä on käytössään monia lisärajoituksia liittyen matkatavaroihin, matkustamossa kävelyyn ja jopa wc-käynteihin.

Ryanair ilmoitti tiistaina, että se lisää lentojaan heinäkuussa noin 40 prosenttiin normaalitasosta ja ottaa samalla kasvosuojapakon käyttöön.

Vessajonoja yhtiö ei suvaitse. Ryanairin vessaa saa lähestyä vain yksi henkilö kerrallaan henkilökunnalta erikseen sitä pyytäen.

Oletettavissa on, että lentoliikenne ei nouse pandemiaa edeltävälle tasolle vielä aikoihin. Se vähentää lentoyhtiöiden hiilijalanjälkeä ja tarkoittaa samalla lisääntyvää työttömyyttä lentoyhtiöiden tukitoimista huolimatta.

Esimerkiksi United Airlines kertoi viime viikolla aikovansa leikata vähintään 3 450 työpaikkaa johtotehtävistä ja hallinnosta lokakuun alussa.