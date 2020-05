Euroopan komissio julkaisee keskiviikkona laajan suosituspaketin siitä, miten matkailu voisi alkaa jälleen sujua suljetussa Euroopassa. Suosituksiin kuuluvat niin rajojen avaaminen, mahdolliset karanteenitoimet, testaus sekä tuki matkailu- ja liikenneyrittäjille.

Muun muassa uutistoimisto Reutersin ja Politicon uutisoimissa ja HS:n haltuunsa saamissa esitysluonnoksissa komissio ehdottaa muun muassa lentoyhtiöiden ja matkailuyrittäjien etusetelijärjestelmää. Etuseteli voitaisiin myöntää, jos matka peruuntuu. Seteleiden pitäisi olla voimassa vähintään vuoden.

Tällä hetkellä EU-kuluttajasuoja-asetusten mukaan matkustajalla on oikeus vaatia peruuntuneen matkan kokonaishintaa takaisin. Tämä rasittaa kuitenkin merkittävästi vaikeuksiin joutuneen alan yrityksiä. Komissio ei tiistain tietojen mukaan ole vaatimassa lakimuutosta, vaan tyytyy ohjeistamaan jäsenmaita.

Jäsenmaat sitoutuisivat takaamaan etusetelit mahdollisen konkurssin varalta, ja ne voisi vaihtaa halutessaan rahaksi. Seteleiden vastaanottaminen olisi vapaaehtoista.

Komissio esittää alustavien kokousluonnosten mukaan vaiheittaista prosessia, joka tähtää rajatarkastusten poistamiseen EU-rajoilla. Jotta matkustus onnistuu, pitää joko asua tautitilanteen suhteen ”vihreillä vyöhykkeillä” tai tehdä virustesti.

Jokainen jäsenmaa määrittää itse rajojen avaamisen ja mahdollisen karanteenisuosituksen ulkomailta saapuville. Esimerkiksi Suomi on päättänyt jatkaa rajaliikenteen rajoituksia ulkorajoilla 14. kesäkuuta asti. Sisärajoilla rajarajoituksia lievennettiin 14. toukokuuta alkaen, ja välttämätön matkustus on sallittu. Ulkomailta saapuneiden on sitouduttava kahden viikon eristykseen.

Komissio suosittaa, että rajoja avataan koordinoidusti yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Mikäli tautitilanne ja rajoitustoimet ovat suunnilleen samanlaisia naapurimaassa, tulijoiden karanteenia ei suositella, komissio linjaa.

Turismistaan huolestunut Kreikka lähetti komissiolle kirjeen, jossa se toivoo matkustusrajoitteiden merkittävää purkamista kesäkuun puolivälissä, Politico kertoo. Kreikan mukaan matkustaminen pitäisi sallia niin, ettei paluuseen liity esimerkiksi karanteenia. Kreikka ehdottaa virustestejä, jotka tehtäisiin kolme päivää ennen mahdollista matkaa.

Tyhjiä huoneistoja Oian kylässä Kreikkassa perjantaina. Kuva: Alkis Konstantinidis / Reuters

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok) on varajäsen EU-parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnassa, jossa Kreikan ja muiden etelän turismimaiden huoli on kuulunut.

”Toiveet on isot siitä, että turismi elpyisi edes elokuuksi, sillä se on niin merkittävä osa näiden maiden taloutta. Suuri kysymys on, miten tämä onnistuu turvallisesti.”

Virkkusen mukaan erityisesti lähiviikot ovat tärkeitä, kun arvioidaan, onko matkustaminen kesällä ylipäätään mahdollista. Keskustelua käydään paljon viruksen jäljittämisteknologiasta ja mahdollisesta virustestaamisesta.

”Ensisijaisena on työvoiman vapaa liikkuvuus. Sitäkin vaikeuttavat eri maiden karanteenisäädökset”, Virkkunen sanoo ja pohtii, että pääsee Brysseliin itse mahdollisesti kesäkuussa.

”Mikäli Suomessa on silloin vielä karanteenisäädökset, on mietittävä myös lähiviikot matkan jälkeen”, hän sanoo.

Espanja ilmoitti maanantaina, että ulkomailta saapuneiden on oltava kahden viikon karanteenissa. Määräys on voimassa ainakin 24. toukokuuta asti. Eristyksen aikana voi kuitenkin tehdä esimerkiksi välttämättömät ruokaostokset, Espanja linjaa. Myös Britannia suunnittelee kahden viikon eristysaikaa maahan tulijoille.

Ranska on puolestaan linjannut, että Britanniasta ja Schengen-alueelta saapuvat matkustajat voivat tulla maahan ilman pakollista eristysaikaa.

Komissiolta odotetaan keskiviikkona linjauksia myös esimerkiksi kasvomaskien käytöstä matkustusvälineissä, sillä monessa liikennevälineessä suositellun turvavälin pitäminen on mahdotonta.