Ainakin 102 ihmistä on saanut koronavirustartunnan Etelä-Koreassa uudessa tartuntaketjussa, joka on paikannettu pääkaupungin Soulin Itaewonin baari- ja yökerhoalueelle, uutistoimistot ja korealaisviestimet kertoivat tiistaina.

Tapaus on säikäyttänyt Etelä-Koreaa, joka on onnistunut vakauttamaan tautitilanteen viime viikkojen aikana ja jota on usein pidetty malliesimerkkinä koronaepidemian taltuttamisessa.

Uudet tartunnat ovat johtaneet tuhansien baarien ja yökerhojen sulkemiseen Soulissa ja sitä ympäröivässä maakunnassa. Myös lukioiden ylempien luokkien avaamista uudelleen tämän viikon keskiviikkona lykättiin viikolla eteenpäin, Korea Herald -lehti kertoo.

Tartuntojen keskiössä on 29-vuotias mies, joka oli vieraillut viidessä eri yökerhossa 1. ja 2. päivän toukokuuta välisenä yönä. Viranomaiset ovat arvioineet, että noin 1 500 ihmistä vieraili samoissa yökerhoissa kyseisenä yönä, uutistoimisto Yonhap kertoo.

Nyt viranomaiset yrittävät jäljittää kaikki mahdolliset henkilöt, jotka ovat saattaneet kohdata tartunnan saaneen miehen. Kännykkätukiasemien tietojen perusteella tartunta-alueella on ollut yhteensä 10 905 ihmistä, joille on lähetetty tekstiviestikutsu koronatesteihin. Sen lisäksi heitä on käsketty pysymään neljätoista vuorokautta karanteenissa.

Soulin pormestari Park Won-soon kertoi tiistaina CNN-kanavan mukaan, että 7 272 ihmistä oli testattu liittyen yökerhoalueen tartuntoihin. Etelä-Korean koronastrategiassa laajat testaamiset ja tartuntaketjujen jäljittämiset ovat tärkeitä selittäjiä sille, miksi maan tartuntatilanne on saatu hyvälle tolalle.

Tartunnalle mahdollisesti altistuneita jäljitettiin myös turvakamerakuvien avulla. Lisäksi viranomaiset saivat tietoonsa lähes 500 ihmistä, jotka olivat maksaneet luottokortilla jossain tartuntaryppään viidessä yökerhossa.

Korea Herald -lehden mukaan tartuntaketjujen jäljittämistä vaikeuttaa se, että yökerhoalueella on ollut ainakin kaksi tartunnan saanutta, jotka eivät näytä liittyvän suuren tartuntaryppääseen.

Uutistoimisto Reutersin mukaan joillakin ihmisillä saattoi olla vaikeuksia saapua testeihin, koska jotkut tartuntaryppään yökerhot tunnetaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvien kohtaamispaikkoina.

Esimerkiksi homoseksuaalisuus on vielä joidenkin eteläkorealaisten mielissä tabu. Pormestari Parkin mukaan testeihin saapuneiden ihmisten määrä kaksinkertaistui, kun testejä tarjottiin anonyymisti.

Ennen uusia tartuntoja Etelä-Koreassa on kirjattu viime viikkoina vähän uusia tartuntatapauksia, joskus vain muutamia per päivä. Joinakin päivinä ei ole tavattu yhtään ”paikallista” tartuntaa, eli uudet tapaukset ovat tulleet maan ulkopuolelta.

Etelä-Koreassa on noin 52 miljoonaa asukasta. Epidemian alkuvaiheessa helmi–maaliskuun taitteessa tartuntoja oli satoja päivässä.

Yhteensä maassa oli tiistaihin mennessä kirjattu 10 936 tartuntaa, jotka ovat johtaneet 258 ihmisen kuolemaan.