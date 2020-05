Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona suosituksensa rajojen avaamisesta ja liikkumisesta Euroopassa. Tarkoituksena on selventää matkailutilannetta tulevana kesänä.

Katso suora lähetys tiedotustilaisuuksista tästä jutusta. Tiedotustilaisuuksissa komissaarit kertovat matkailupaketin yksityiskohdista.

Komissio painottaa matkailun tärkeyttä koko Euroopassa. Turismin osuus on lähes kymmenen prosenttia EU:n yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta.

”Eurooppalaiset kaipaavat uusia positiivisia kokemuksia, ystäviä ja perheenjäseniään”, esityksen johdannossa sanotaan.

HS kokosi vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin komission ehdotuksista.

Milloin matkailu alkaa Euroopassa?

Komissio on linjannut, että matkustaminen helpottuu ensin työntekijöille sekä niille, joilla on matkustamiseen välttämätön syy. Tavarakuljetuksilla on monella rajalla etuoikeus. Jäsenmaat arvioivat matkustusperusteita omilla kriteereillään, joten matkustusmahdollisuus pitää tarkistaa kohdemaasta.

Komission suosituksissa puhutaan Euroopan kesälomakaudesta, joka on kesäkuusta elokuuhun. On todennäköistä, että liikkuminen helpottuu vasta kesäkauden loppupuolella. Sisärajat avautuvat ensin. EU:n suositus on, että esimerkiksi Schengenin ulkopuolelta matkustamista rajoitetaan ainakin 15. kesäkuuta asti.

Esimerkiksi Saksan sisäministeri Horst Seehofer sanoi keskiviikkona Reutersin mukaan Saksan toivovan, että EU-alueella voisi liikkua vapaasti kesäkuun puolivälistä alkaen. Saksa avaa silloin itse EU-sisärajansa.

Matkustusmahdollisuuksiin vaikuttaa muiden muassa se, miten rajoja avataan, miten liikennöinti jatkuu ja miten tautitilanne kehittyy.

”Tästä ei tule normaali kesä. Mutta jos teemme kaikki osamme, kesän ei tarvitse olla täysin eristäytynyt”, komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestager sanoi tiedotustilaisuudessa.

Nainen otti aurinkoa kasvomaskin kanssa Naxoksen rannalla Italian Taorminassa keskiviikkona. Kuva: ANTONIO PARRINELLO / Reuters

Miten rajat avataan?

Rajojen avaaminen on jäsenmaiden omassa kansallisessa päätösvallassa, joten komissio voi antaa vain suosituksia. Pääosa EU-maista kuuluu vapaan liikkuvuuden Schengen-alueeseen, joka pyritään samaan toimintaan ensimmäisenä.

Komissio suosittaa, että matkustusrajoitukset puretaan ensin alueilta, joilla tautitilanne on todistettavasti parantumassa, missä on tarpeeksi hoito- ja testauskapasiteettia sekä mahdollisuus jäljitykseen esimerkiksi älypuhelinsovellusten avulla.

Rajojen avaaminen pitää komission mukaan koordinoida EU:n, jäsenmaiden ja naapurimaiden kesken. Komissio ei kiellä mutta ei myöskään suosittele niin kutsuttuja ”turismikäytäviä”. Suosituksissa painotetaan, että rajoitusten pitää perustua samanarvoisuuteen. Jos matkailu sallitaan yhdestä maasta, täytyy vastaavassa tautitilanteessa olevien maiden kansalaisten päästä rajan yli samoilla ehdoilla.

Mistä tiedän, voinko matkustaa?

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC alkaa kerätä jäsenmailta vertailtavaa tartuntatietoa, josta koostetaan koko EU:n kattava tietosivusto. Tämän sivuston perusteella matkapäätöstä voi harkita. Sivustolle tulisi tietoa eri jäsenmaiden rajoituksista sekä virtuaalikartta koronaviruksen leviämisestä.

Suomessa on edelleen voimassa kehotus välttämään ulkomaille matkustamista. Kehotus on voimassa toistaiseksi. Toukokuun puolivälissä Suomen hallitus väljensi joitain rajarajoituksia. Suomen Venäjän-rajan rajoitukset ovat voimassa 14. kesäkuuta asti.

Pitääkö käydä virustestissä, entä jäädä karanteeniin?

Komissio ei linjaa suosituksessaan suoraan virustesteistä tai karanteeneista. On mahdollista, että rajoilla tehdään jatkossa terveystarkastuksia tai virustestejä Esimerkiksi Kreikka on ehdottanut, että matkailijan pitäisi tehdä virustesti kolme päivää ennen matkaa.

Vestagerin mukaan testit eivät ole komission suosituksissa sen vuoksi, etteivät ne riittävällä tavalla takaa tietoa ihmisen sairaudesta tai terveydentilasta.

Karanteenien ja muiden liikkumiseen liittyvien eristysratkaisujen osalta on komission mukaan siirryttävä kaikenkattavista linjauksista kohdennettuihin. Jos esimerkiksi matkailija liikkuu kahden maan välillä, jossa tautitilanteen kehittyminen ja rajoitustoimet, kuten turvavälit, ovat samantasoiset, ei ole tarvetta karanteenitoimiin.

Jäsenmaat tekevät itse omat karanteenipäätöksensä. Esimerkiksi Ranska on linjannut, ettei se vaadi karanteenia Schengen-alueelta tai Britanniasta tulevilta. Espanja taas ilmoitti, että se vaatii kahden viikon eristäytymisen kaikilta ulkomailta tulijoilta ainakin 24. toukokuuta asti.

Suomi on linjannut, että ulkomailta tulevan on syytä eristäytyä kahdeksi viikoksi. Linjaus on voimassa toistaiseksi.

Mitä tapahtuu, jos matka peruuntuu?

Komissio ehdottaa muun muassa lentoyhtiöiden ja matkailuyrittäjien etusetelijärjestelmää. Etuseteli voitaisiin myöntää, jos matka peruuntuu. Seteleiden pitäisi olla voimassa vähintään vuoden.

Tällä hetkellä EU-kuluttajasuoja-asetusten mukaan matkustajalla on oikeus vaatia peruuntuneen matkan kokonaishintaa takaisin. Tämä rasittaa kuitenkin merkittävästi vaikeuksiin joutuneen alan yrityksiä. Ehdotusluonnoksen mukaan komissio ei ole vaatimassa lakimuutosta, vaan tyytyy ohjeistamaan jäsenmaita.

Jäsenmaat sitoutuisivat takaamaan etusetelit mahdollisen konkurssin varalta, ja ne voisi vaihtaa halutessaan rahaksi. Seteleiden vastaanottaminen olisi vapaaehtoista.

Komission varapuheenjohtaja Vestager painotti, että matkustajalla tulee edelleen olla oikeus saada peruuntuneesta palvelusta rahat takaisin. Vestagerin mukaan jäsenmaat, jotka eivät noudata EU-lakia, voidaan haastaa EU-tuomioistuimeen. Osa jäsenmaista on saanut komissiolta huomautuskirjeen, hän sanoi.

Miten liikennevälineissä ja hotelleissa toimitaan?

Komissio julkaisee pitkän suosituslistan siitä, miten liikennevälineissä ja hotelleissa toimitaan koronaviruspandemian aikana. Ohjeistukset koskevat yrityksiä, henkilökuntaa ja matkustajia. Komissio toivoo, että jäsenmaat ja alan etujärjestöt koordinoisivat toimia.

Matkustamisesta tulee komission linjausten perusteella hyvin toisenlaista kuin se on ollut aiemmin. Matka-ajat todennäköisesti pitenevät, sillä matkustamisessa etuoikeus annetaan välttämättömille palveluille ja kuljetuksille. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi odottelua rajoille.

Komissio suosittelee liikennevälineissä henkilökunnalle ja matkustajille suojavarusteita, jos turvavälejä ei ole mahdollista pitää. Tämä tarkoittaa matkustajille kasvomaskeja esimerkiksi lentoliikenteessä. Ruuhkahuippuja pitää tasata ja täyttöasteisiin kiinnittää huomiota varsinkin ensivaiheessa, komissio ohjeistaa.

Lento- ja rautatieasemilla pitää tehdä järjestelyitä, jotta ihmiset voivat olla etäällä toisistaan. Odotustiloja pitää kalustaa uudestaan, ruuhkia välttää ja jonoja säädellä. Henkilökunnan pitää pystyä työskentelemään etäällä, ehkä aidan takana. Sähköisiä lippuja ja teknisiä ratkaisua pyritään suosimaan. Mikäli matkustaja sairastuu, täytyy hänet eristää.

Hotelleissa, ravintoloissa ja esimerkiksi rannoilla pitää huolehtia turvaväleistä ja henkilömäärärajoituksista. Matkustajan pitäisi myös saada tietoa liikennöitsijän ja esimerkiksi hotelliyrittäjän linjauksista.

ECDC selvittää lisää viruksen tarttuvuutta esimerkiksi lentokoneessa.

Komission mukaan vähäriskinen liikenne, kuten autoilu ja pyöräily tulisi sallia heti tautitilanteen helpottaessa.

Miten minua valvotaan matkalla?

Komission linjaa suosituksissaan myös jäljityssovellusten käyttöä. Sen mukaan jäljityssovellusten pitäisi olla yhteensopivia keskenään, jotta myös matkustaminen mahdollistuisi.

Peruslinjausten mukaan sovellusten lataaminen pitäisi olla vapaaehtoista, eikä niissä käytettäisi paikkatietoja. Koronavirukseen sairastuneen pitäisi antaa lupa tiedon käyttämiseen. Tieto tartuntamahdollisuudesta välitettäisiin sovelluksen kautta niille, joilla on tartuntariski. Tietoja ei yksilöitäisi.

Tietojen keruu olisi jäsenmaiden terveysviranomaisten vastuulla, ja pandemian päätyttyä tiedot hävitettäisiin.

Tietoja ei käytettäisi esimerkiksi karanteenimääräysten tai muiden rajoitusten valvomiseen.