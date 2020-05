Koulut avautuvat hiljalleen eri puolilla maailmaa. Kaikkiaan 1,4 miljardia oppilasta on ollut etäopetuksessa koronaviruksen takia.

Etelä-Koreassa koululaisia on 5,5 miljoonaa. Koulujen avautumisen piti alkaa tänään, mutta toisin kävi – viime viikolla koronavirustartuntojen määrä lähti uuteen nousuun, ja avautumispäivää siirrettiin viikolla.

Uusi aloituspäivä on ensi viikon keskiviikko eli 20. toukokuuta. Silloin aloittavat lukioikäiset opiskelijat. Nuoremmat oppilaat aloittavat koulunkäynnin vaiheittain 8. kesäkuuta mennessä.

Etelä-Korean kouluissa lämpökamerat, läpinäkyvät tilanjakajat, kasvosuojat ja käsihuuhteet ovat jo valmiina oppilaiden paluuta varten, kertoo Korea Herald.

Virallisten opetusviranomaisten ohjeiden mukaan joka oppilaalle tehdään terveystarkastus ennen lähiopetuksen alkua.

Sen jälkeenkin kuumetarkastuksia on kahdesti päivässä: ennen päivän alkua ja lounasaikaan. Jos kuumetta on yli 37,5 astetta tai oppilaalla on hengitystieoireita, hänet otetaan erilleen muista ja tehdään koronavirustesti.

Etäisyyden pitämiseen ja hygieniaan on kiinnitetty erityisesti huomiota.

Uudet päivärutiinit ovat korealaismedian mukaan seuraavat: Kun oppilas saapuu luokkaan, hän pyyhkii oman pulpettinsa. Kasvosuojain on pidettävä päässä ruokailuja lukuun ottamatta koko ajan.

Opetusryhmät ovat normaalia pienempiä, ja luokissa oppilaat istuvat kahden metrin päässä toisistaan. Ryhmätöitä ei suositella.

Ryhmien tauot ja lounastunnit on porrastettu niin, ettei tunkua tule. Ruokala on järjestetty niin, etteivät oppilaat ole kasvotusten. He istuvat noin metrin päässä toisistaan siksak-muodostelmassa.

Terveysviranomainen desinfioi kouluruokalaa Soulissa maanantaina. Kuva: Jung Yeon-Je / AFP

Etelä-Korean opetusministeriön antamat ohjeet ovat yksityiskohtaiset: jos ilmastointilaite on päällä, ikkunaa on hyvä pitää kolmanneksen verran raollaan. Ilmastointilaitteet ovat huolestuttaneet monia korealaisvanhempia, sillä laitteiden pelätään tehostavan viruksen leviämistä, kirjoittaa muun muassa Korea Times.

Yksikin varmistettu tartunta sulkee jälleen koko koulun ja oppilaat palaavat etäopiskeluun. Jos tartunta tulee, kaikille oppilaille suositellaan kotikaranteenia.

Etelä-Koreassakaan kaikki eivät ole tyytyväisiä siihen, että koulut avautuvat, kertoo sanomalehti Chosun Ilbo.

Keskiviikkoon mennessä yli 190 000 ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa toivotaan koulunaloituksen lykkäämistä. Opetusviranomaiset Soulissa ja sitä ympäröivässä Gyenonggin maakunnassa ovat myös julkisesti vedonneet hallitukseen.

Etelä-Koreassa tartuntamäärät olivat pitkään matalia, mutta lähtivät uuteen nousuun, kun rajoituksia lievennettiin ja esimerkiksi ravintolat, baarit ja klubit avasivat ovensa.

Korean tartuntatautikeskuksen mukaan keskiviikkoon mennessä yli sata tartuntaa on jäljitetty yökerhojen kautta. Testattuja on yli 7 200.

Erästä parikymppistä miestä on epäilty niin sanotuksi supertartuttajaksi. Virusta kantanut oireeton mies juhli Soulin klubeilla toukokuun alussa. Terveysviranomaiset totesivat tiistaina, että tartuttajia on todennäköisesti muitakin.

Ennen uusia tartuntoja Etelä-Koreassa on kirjattu viime viikkoina vähän uusia tartuntatapauksia, joskus vain muutamia päivässä. Joinakin päivinä ei ole tavattu yhtään ”paikallista” tartuntaa, eli uudet tapaukset ovat tulleet maan ulkopuolelta.

Etelä-Koreassa on noin 52 miljoonaa asukasta. Epidemian alkuvaiheessa helmi–maaliskuun taitteessa tartuntoja oli satoja päivässä.

Keskiviikkoon mennessä maassa oli kirjattu yhteensä 10 962 tartuntaa. Tautiin kuolleita on 259.