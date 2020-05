Vanhempi ja lapsi ulkoilivat auringon laskiessa New Yorkissa 9. huhtikuuta. Kuva: Gary Hershorn / Getty Images

New Yorkin osavaltiossa tutkitaan ainakin 102:ta tapausta, joissa lapset ovat sairastuneet vakavaan – covid-19-tautiin mahdollisesti kytkeytyvään – tulehdustautiin, kuvernööri Andrew Cuomo kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessaan The New York Times -lehden mukaan.

Osavaltiossa tulehdustautiin on kuollut yksi 5-vuotias, yksi 7-vuotias ja yksi 18-vuotias. Cuomon mukaan 71 prosenttia tautiin sairastuneista lapsista on joutunut tehohoitoon.

Tulehdustautiin sairastuneista 60 prosentilla oli akuutti koronatartunta ja 40 prosentilla löytyi aiemmasta sairastumisesta kertovia vasta-aineita.

”Vanhempana voin kertoa, että tämä on vanhemman pahin painajainen”, Cuomo sanoi.

Taudin oireisiin kuuluu esimerkiksi pitkittynyt kuume, vatsakivut, ihottuma, ripuli ja sidekalvontulehdus. Joissakin tapauksissa voi ilmetä verisuonien tai sydänlihaksen tulehdusta.

Oireiltaan tapaukset ovat muistuttaneet useita lapsilla esiintyviä tulehdustauteja, kuten toksista šokkioireyhtymää ja Kawasakin tautia, Britanniassa laaditussa ohjeistuksessa kerrotaan.

Yleensä lapset sairastavat covid-19-taudin hyvin lievänä. Koronatautiin liittyviä tulehdustautitapauksia on kuitenkin kirjattu Euroopassakin joitakin kymmeniä.

Uuden lastensairaalan ylilääkäri Eero Jokinen kertoi huhtikuun lopussa HS:lle, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) ei ollut tavattu yhtään koronaan liittyvää harvinaista tulehdustautia lapsilla, eikä hänen tietojensa mukaan muuallakaan Suomessa.

”Lähdemme edelleen siitä, että vakavaoireinen koronatauti on lapselle hyvin harvinainen”, Jokinen sanoi tuolloin.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi huhtikuun lopussa, että siihen mennessä Suomessa ei yksikään lapsi ollut joutunut koronaoireiden vuoksi sairaalahoitoon.

Suomessa oli tuolloin todettu yhteensä noin 4 900:a koronatartuntaa, joista hieman alle 200 oli alle 16-vuotiailla.