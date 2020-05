Itsemurhien määrä väheni Japanissa huhtikuussa 20 prosenttia verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Kyseessä on suurin väheneminen itsemurhaluvuissa viiteen vuoteen, kertoo brittilehti The Guardian.

Syyksi arvellaan sitä, että koronaviruspandemian aikana ihmisillä on ollut enemmän aikaa yhdessäoloon perheidensä kanssa, työmatkailu on vähentynyt ja koulujen alkamiset ovat viivästyneet.

Huhtikuussa Japanissa teki itsemurhan 1 499 ihmistä, mikä on 359 henkeä vähemmän kuin vuonna 2019.

Itsemurhien määrä on vähentynyt Japanissa vuodesta 2003 alkaen, jolloin maassa tehtiin 34 000 itsemurhaa. Viime vuonna luku oli yhteensä 20 000.

Japanissa julistettiin koronavirustilanteen vuoksi poikkeustila huhtikuun puolessavälissä, mutta rajoitukset ovat olleet lievempiä kuin monessa muussa maassa. Määräysten rikkomisesta ei ole seurannut rangaistuksia.

Rajoitukset johtivat itsemurhien ehkäisyyn keskittyvien järjestöjen työaikojen supistumiseen tai jopa sulkemiseen, mikä aiheutti maassa huolta, mutta toistaiseksi pelättyä itsemurhapiikkiä ei ole nähty.

Vuosikausia pienentyneistä itsemurhatilastoista erottuu kuitenkin murheellinen trendi, sillä itsemurhat lasten keskuudessa ovat lisääntyneet, The Guardian kertoo.

Syyksi on usein ilmoitettu kiusaaminen ja muut ongelmat koulussa. Erityisesti huhtikuuhun sijoittuva akateemisen lukuvuoden alku on Japanissa raskas monille.

Epidemian takia koulujen alkamista on siirretty, ja sen arvellaan vaikuttaneen huhtikuun lukuihin positiivisesti.

Kriisien keskellä ihmisillä on vähemmän aikaa miettiä itsemurhaa, sanoo The Guardianin haastattelema Yukio Saito, joka on työskennellyt itsemurhia ehkäisevän järjestön johtajana Japanissa.

Esimerkiksi vuonna 2011 Japania koetteli maanjäristys, sitä seurannut tsunami ja Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudet. Samana vuonna itsemurhat vähenivät.

Toisaalta työhön ja talouteen liittyvät paineet koettelevat ihmisten mielenterveyttä. Vuoden 1997 Aasian talouskriisin jälkeen tilastoissa näkyi 35 prosentin kasvua. Pitkittynyt taloudellinen ahdinko pandemian jäljiltä voi johtaa taas muutoksiin luvuissa, Saito sanoo lehdelle.

Japanissa peruttiin torstaina poikkeustila ja purettiin rajoituksia suuressa osassa maata. Tokiossa ja Osakassa rajoitukset vielä jatkuvat, kunnes tilanne on hallinnassa, uutistoimisto Reuters kertoo.

Poikkeustila lopetettiin 39:ssä Japanin 47 prefektuurista eli hallintoalueesta.

Japanissa on todettu 16 100 koronavirustartuntaa ja tautiin on kuollut 678 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna Japanissa on kuollut viisi ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli keskiviikkona 51.