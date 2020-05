Italiassa on kritisoitu vankiloiden koronatilanteen johdosta tehtyjä vaarallisten mafiajohtajien vapauttamisia. Kuva antimafiaprotestista keväältä 2017. Kuva: Ivan Romano / Pacific Press

Italia päätti huhtikuun lopulla siirtää joitakin maan pahamaineisimmista vangeista kotiarestiin koronaviruksen tieltä.

Osa korkean turvaluokituksen vankiloissa istuvista vangeista kuuluu koronaviruksen riskiryhmiin esimerkiksi ikänsä vuoksi, ja vankila on otollinen paikka viruksen leviämiselle.

Päätös herätti kuitenkin maassa ankaraa vastustusta, kertoo The New York Times.

Kotiarestiin siirrettyjä korkean turvaluokituksen vankeja on italialaisen median mukaan ollut yhteensä 376. Myös muita vankeja on siirretty kotiarestiin tuhansittain.

Vankien joukossa on huumesalakuljettajia, järjestäytyneeseen rikollisuuteen sekaantuneita rikollisia sekä huomattavia mafiapomoja.

Erityistä huolta ovat aiheuttaneet Sisilian Cosa Nostran pomo Francesco Bonura, 78, Calabrian ’Ndranghetan johtajiin kuuluva Vincenzino Iannazzo, 65, ja napolilainen Pasquale Zagaria, 60.

He ovat suorittaneet tuomioitaan eristyksissä kaikkein kovimpien turvatoimien takana. Päätöstä heidän kotiarestiin asettamisestaan on arvosteltu siitä, että äärimmäisen vähillä kontakteilla olleet mafiosot tuskin olivat riskissä saada tartuntaa muutenkaan.

Siirtojen tarpeellisuutta perusteltiin heidän huonoilla terveydentiloillaan sekä vankiloiden huonoilla oloilla.

Italian ylikuormitetut vankilat pullistelevat vankeja, sillä järjestelmä on mitoitettu noin 50 000 vangille, mutta ennen koronavirusepidemiaa vankeja oli vankiloissa noin 60 000.

Vankiloita on arvosteltu huonoista hygieniaoloista, ja etenkin Italiaa runtelevan koronavirusepidemian aikana monet omaiset ovat ilmaisseet huolensa läheistensä turvallisuudesta telkien takana.

Maaliskuussa vankeja kiellettiin tapaamasta perheitään tartuntauhan takia. Päätös johti vankilamellakoihin, joissa kuoli 12 vankia. Kuolemantapaukset johtuivat enimmäkseen lääkkeiden yliannostuksista, kun vangit pääsivät käsiksi vankiloiden lääkevarastoihin.

Vankien siirrot nousivat Italiassa otsikoihin, ja päätöstä ovat kritisoineet niin opposition kansanedustajat kuin jotkut hallituksen jäsenetkin.

Arvostelijat pelkäävät, että mafiosot pääsevät taas viestimään jengiensä kanssa ja siirroista seuraa uusia rikollisuuden aaltoja.

Useat syyttäjät varoittivat, että kotiarestin myöntäminen tietyille mafian jäsenille ei ole järkevää edes koronaviruksen aiheuttamissa erikoisoloissa.

Kotioloissa heidän viestittelyään on vaikeampaa pitää silmällä, ja rikollisjärjestöt saattavat pitää kotiaresteja merkkinä Italian linjan löysentymisestä järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa kamppailussa, sanoo tunnettu italialainen mafiasyyttäjä Giancarlo Caselli.

Mafiapomojen päästäminen takaisin omille kotikulmilleen on merkki ”vetäytymisestä ja heikkoudesta, jota mafia voi hyödyntää”, Caselli sanoo The New York Timesille.

Italialainen mafiasyyttäjä Giancarlo Caselli. Kuva: Andrea Ronchini / NurPhoto

Ankaran kritiikin kohteeksi joutunut Italian hallitus tekeekin nyt töitä saadakseen mafiosot takaisin vankilaan tai vartioituihin sairaaloihin, heidän terveydentilansa mukaisesti.

Osa on jo palautettu, kun koronavirustilanne Italiassa on tasaantunut.

Italiassa hyväksyttiin viime viikonloppuna laki, jonka mukaan tuomareiden tulee 15 päivän välein arvioida uudelleen, onko kotiarestille vielä terveydellisiä syitä vai voiko vangin palauttaa vankilaan.