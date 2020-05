Merenkulku

Maailman merille on jäänyt loukkuun kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Satamavaltiot eivät päästä rahtilaivojen miehistöä välttämättä edes piipahtamaan maissa koronaviruspandemian takia. Karanteenisäädökset ja lentoliikenteen väheneminen ovat tehneet miehistönvaihdoista hankalia ellei mahdottomia.

Maailman kauppalaivastossa työskentelee yli miljoona ihmistä. Tavallisesti joka kuukausi keskimäärin 150 000 merenkulkijaa lähtee työjakson päätteeksi laivoilta kotiin, ja yhtä monta tulee tilalle, arvioi YK:n alainen Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO).

Pandemian aiheuttamat poikkeusolot ovat venyttäneet merimiesten työjaksoja viikko- tai jopa kuukausikaupalla, eikä laivalla juuri ole mahdollisuutta vapaapäiviin.

Rahtilaivaliikenteen seisahtuminenkaan ei ole vaihtoehto, koska maailman elintärkeät tuotantoketjut ovat sen varassa. Jopa 90 prosenttia maailman kauppatavarasta kulkee meritse.

IMO on vedonnut valtioihin, jotta ne takaisivat miehistönvaihtojen järjestymisen. Kuljetusalan ammattiliittojen kansainvälinen yhteenliittymä ITF on esittänyt huolensa tapauksista, joissa vakavastikaan sairaita merenkulkijoita ei ole päästetty hoitoon satamamaihin, vaikka tapauksissa ei ole ollut syytä epäillä koronavirusta.

Suojavarusteisiin pukeutuneet maahantuloviranomaiset katselivat rahtilaivaa Qingdaon satamassa Shandingin maakunnassa Kiinassa maaliskuun lopussa. Kuva: AFP

”Maihinmeno on ollut kiellettyä käytännössä kaikkialla täällä”, rahtilaiva Bothnian kapteeni Lauri Vuoriluoto, 35, kertoo puhelimitse Välimereltä.

Hän tarkoittaa erityisesti Pohjois-Afrikkaa, Turkkia ja Lähi-idän maita Välimeren itäpohjukassa.

”Espanjassakin pääsimme hädin tuskin laiturille koskemaan laivan kylkeä, mutta nyt rajoitukset siellä ovat kuulemma helpottaneet. Varustamon toisesta laivasta on päästy siellä jo vähän jaloittelemaan.”

Bothnia on puhelun aikaan Kreikan saaristossa. Vuoriluodon ääni kuuluu kirkkaasti, sillä mobiiliverkko kattaa hyvin Kafireaansalmen, joka on Euboian ja Androksen saarten välissä noin 70 kilometriä Ateenasta itään.

”Ajatus siitä, että ei pääse satamaan, masentaa vähän. Toisaalta siihen ei välttämättä olisi aikaakaan tai jaksamista. Kun katselee kalenteria ja työmäärää muutaman päivän eteenpäin, menee usein vain tyytyväisenä nukkumaan päivän päätteeksi.”

Lauri Vuoriluoto rahtilaiva Bothnian komentosillalla. Kuva: Taavi Reelo

120 metriä pitkä ja runsaat 15 metriä leveä Bothnia on puhelun aikaan teräslastissa matkalla Tunisian Soussesta kohti Marmaranmeren satamia Turkissa. Sieltä matka jatkuu uudessa teräslastissa Egyptiin.

Ei Bothnia pelkkää metallitavaraa kuljeta. Vuoriluoto kertoo, että kyse on perinteisestä rahtialuksesta, jossa on milloin mitäkin, joskus esimerkiksi puutavaraa tai viljaa.

Aalto Shipping -varustamon rahtilaiva Bothnia lähestyi Istanbulia viime kesänä. Kuva: Risto Hämäläinen

Bothnialla on kolme suomalaista, kaksi virolaista ja neljä filippiiniläistä. Joka kansalaisuutta on sekä miehistössä että päällystössä. Joukko on pysynyt terveenä, mutta eri maiden alati vaihtuvat rajoitustoimet tuottavat ylimääräistä säätöä.

”On pitänyt tuottaa erilaisia selvityksiä ja ottaa yhteyttä eri viranomaisiin. Se pidentää päällikön työpäiviä. Lisäksi pitää tehdä paljon desinfiointeja, mikä pidentää matruusien päiviä”, Vuoriluoto kertoo.

”Olemme pyytäneet, että laivalla kävisi luotseja ja viranomaisia mahdollisimman vähän ja vain tietyissä tiloissa ja että myös ahtaajia olisi mahdollisimman vähän. Aiemmin tunnelma satamissa oli välillä kuin basaarissa.”

Merenkulkijat ympäri maailmaa pelkäävät, että satamaväki levittää koronavirusta laivoille.

Marshallinsaarille rekisteröidyn Tomini Destiny -aluksen kapteeni kävi maalis–huhtikuun vaihteessa viikon ajan neuvotteluja Chittagongin satamassa Bangladeshissa järjestääkseen pakkaamattoman irtolastin purkamisen ilman satamatyöntekijöiden nousua alukselle.

Kapteeni oli ollut aluksellaan yhtäjaksoisesti viime elokuusta.

Maailman valtiot ovat järjestäneet kotiinkuljetuksia tuhansille lomallaan jumiin jääneille risteilymatkustajille, mutta ne eivät ole osoittaneet samaa päättäväisyyttä auttaakseen laivojen työntekijöitä.

”EU, ITF ja Kansainvälinen työjärjestö kehottavat järjestämään merenkulkijat kotiin, mutta yksittäiset hallitukset eivät tee osaansa. Siitä on tulossa terveys- ja turvallisuusriski, joka pahenee päivä päivältä”, Nautilus International -ammattiyhdistysliikkeen johtaja Mark Dickinson sanoi brittilehti The Guardianille.

Öljysäiliöalus China Dawn oli viime viikolla matkalla Brasiliasta Singaporeen, kun se käänsi kurssinsa kohti Intiaa, koska kapteeni oli huolissaan miehistönsä henkisestä murtumisesta. Aluksen kapteeni ja suuri osa miehistöstä on intialaisia. He ovat olleet laivalla joulukuun alusta, ja kotiinpaluun piti koittaa jo maaliskuun lopussa Etelä-Afrikasta.

”Ihmiset haluavat lasteja, mutta entä merenkulkijat? Kaikki puhuvat lääkäreistä, armeijasta ja poliiseista, mutta ihmiset eivät taida edes tietää meidän olemassaolostamme”, China Dawnin kapteeni Bejoy Kannan sanoi hongkongilaiselle South China Morning Post -sanomalehdelle.

China Dawn on hongkongilaisomistuksessa, ja se purjehtii Panaman lipun alla. Intiassa Kochin satamassa sen miehistöä odottaa kuukauden karanteeni ennen pääsyä kotiin, kertoi merenkulkua seuraava uutissivusto Splash 247.

Suomalaisia aktiivimerenkulkijoita on runsaat 7 000.

Ulkomaalaisilla aluksilla, jotka eivät käy Suomen satamissa, suomalaisia on alan ammattiliittojen karkeiden arvioiden mukaan korkeintaan parisataa. Asiasta ei ole tilastotietoa. He ovat lähes yksinomaan päällystöä, koska maailmalla miehistön palkat ovat suomalaisittain todella matalia ja palkan juokseminen työjaksojen lisäksi vapailla hyvin harvinaista.

Bothnia seilaa kaukana Suomesta mutta Suomen lipun alla. Se kuuluu turkulaiselle Aalto Shipping -varustamolle, jolla on kolme rahtilaivaa, kaikki samantyylisiä. Bothnia ja Aurora liikkuvat enimmäkseen Välimerellä ja sen ympäristössä, Airisto puolestaan Pohjanmeren suunnalla.

Bothnia on kuulunut Aalto Shippingille alkuvuodesta 2018. Vuoriluoto saapui varustamoon töihin saman vuoden toukokuussa.

Tällä kertaa Vuoriluoto nousi laivaan vajaa kuukausi sitten Gijónista, joka on Biskajanlahden rannikolla Pohjois-Espanjan Asturiassa. Pandemia hankaloitti jo silloin miehistönvaihtoa.

Lähtösatamaan oli melkein viiden tunnin bussikuljetus Madridista, jonne ei edes päässyt suoraan Helsingistä vaan Lontoon Heathrow’n kautta. Laivalta lähtevä miehistö joutui puolestaan ajamaan bussilla yhdeksän tunnin päähän Barcelonaan, josta lähti sentään suora lento Helsinkiin.

Bothnian suomalaisten ja virolaisten työjaksot ovat tavallisesti suunnilleen yhtä pitkiä kuin vapaat, kummatkin noin kuusi viikkoa. Kotiinpaluun pitäisi siis koittaa jo muutaman viikon päästä.

Filippiiniläisten työjaksot ovat paljon pidempiä, tyypillisesti puoli vuotta, mitä seuraa kolmen kuukauden vapaa kotimaassa.

”Filippiiniläisemme olivat saapuneet juuri ennen koronapandemian alkua ja pääsivät ihan normaalisti reittilennoilla. Heistä kukaan ei pidä kiirettä kotiin, koska Filippiineillä odottaisi monivaiheinen karanteeni, ensin Manilassa ja sitten kotiprovinssissa”, Vuoriluoto sanoo.

”He laskevat ymmärrettävästi, että täällä tienaa rahaa ja siellä menettäisi rahaa.”

Peräti neljäsosa maailman kaikista merenkulkijoista on filippiiniläisiä. Heidän merkityksensä kotimaalleen on valtava, sillä he lähettivät vajaan 110 miljoonan asukkaan kotimaahansa viime vuonna noin kuusi miljardia euroa.

Pandemian seurauksena Filippiinien pääkaupungin edustalle Manilanlahdelle on kerääntynyt yli 20 suurta risteilyalusta, joissa on yli 5 000 filippiiniläistä karanteenissa.

Vuoriluodon kotiinlähtösatama on vielä arvoitus, mikä johtuu paitsi pandemiasta myös rahtilaivan toimintamallista.

”Rahtaajat järjestelevät rahteja sieltä sun täältä. Voimme päätyä kesäkuun alkupuolella Pohjanmerelle tai Afrikkaan Atlantin puolelle”, hän kertoo.

Vuoriluoto on kiertänyt maailman meriä miltei koko aikuisikänsä, pari viime vuotta kapteenina. Hänellä on kotona avopuoliso.

”Olen tehnyt tätä niin kauan, että kotona on totuttu poissaoloihini. Osalla niistä, joilla on pienehköjä lapsia kotona, on huomattavasti kovempi polte päästä kotiin viikkojen täyttyessä.”

Kapteenin mukaan miehistön mieliala on pysynyt hyvänä eikä kukaan ei ole vielä juuri murehtinut keikan mahdollista venymistä.

”Voi tietysti olla, että kuukauden päästä olo on aivan toinen”, Vuoriluoto sanoo.

”Tässä voi mennä kuukausia, mutta todennäköisesti ei. Konttorimme tekee lujasti töitä, että vaihdot toteutuisivat.”