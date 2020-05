”Vain viisi ihmistä kerrallaan”, kohde-esimies Kristina Laak huutaa kangasmaski kasvoillaan Viking Linen terminaalissa Helsingin Katajanokalla.

Hän on opastamassa, ettei liian monta matkustajaa astu kerrallaan liukuportaisiin, jota kautta pääsee Tallinnan-laivaan.

Laivan lähtöön on puoli tuntia, mutta terminaaliin on saapunut vain parikymmentä matkustajaa. Näin siitäkin huolimatta, että alkamassa on M/S Gabriellan ensimmäinen matka Helsingistä Tallinnaan sen jälkeen kun hallitus torstaina ryhtyi purkamaan rajaliikenteen rajoituksia.

Torstaista alkaen Suomi sallii työsuhteeseen liittyvän työmatkaliikenteen sekä muun välttämättömän liikenteen ulkomaille Schengen-alueen sisällä. Suomen ja Viron hallitukset taas päättivät viime viikolla, että maiden välinen työmatkailu voi jatkua, jos matkustajat noudattavat omaehtoista karanteenia.

Kristina Laak ohjasi matkustajia laivaan Viking Linen Katajanokan terminaalissa ja valvoi, että ihmiset pitävät turvavälejä. Kuva: Sami Kero / HS

Yksi Tallinnaan heti ensimmäisenä mahdollisena päivänä matkustavista on Suomessa työskentelevä virolainen puuseppä Markus Hunt. Hän ei ole kahteen kuukauteen päässyt käymään kotimaassaan Virossa koronaviruksen vuoksi.

”Kahdeksi viikoksi lomalle nyt, kun karanteeneista luovuttiin”, Hunt huikkaa noustessaan liukuportaita pitkin odotustilaan.

Rajoitusten asteittainen purkaminen merkitsee ainakin pientä piristystä Helsingin ja Tallinnan väliselle laivaliikenteelle.

”Normaalisti kuljetettaisiin noin 1 500 matkustajaa. Nyt ensimmäisessä lähdössämme matkustajia on tuollaiset 130”, kertoo Viking Linen terminaalipäällikkö Tom Kotka.

”Onhan tämä piristys verrattuna viime viikkoihin, mutta ei tätä vielä voi normaaliksi kutsua:”

Henkilöautoja laivan autokannelle on lastattu noin puolet normaalista, noin 70. Rahdin osalta mennään Kotkan mukaan tavanomaisissa lukemissa.

M/S Gabriella tekee torstaista alkaen päivittäin kaksi matkaa Helsingistä Tallinnaan. Suomen ja Ruotsin välillä laivat eivät vieläkään kulje.

Itsepalveluautomaatit oli suljettu koronapandemian takia Viking Linen Katajanokan terminaalissa. Terminaalissa ei nähty ruuhkaa, kun M/S Gabriella vei noin 130 matkustajaa Helsingistä Tallinnaan. Kuva: Sami Kero / HS

Viron-matkoilla laivojen palvelut on sopeutettu vähäisiin matkustajamääriin. Esimerkiksi M/S Gabriellalla ravintolat ja myymälät eivät ole normaalisti auki, vaikka joitakin valmiiksi pakattuja tuotteita voi ostaa laivalta.

Laivoilla noudatetaan tarkkoja hygieniamääräyksiä sekä turvavälejä, mistä myös terminaalin keskusradio muistuttaa tuon tuosta.

”Turvavälien pitäminen ei ole hankalaa näillä matkustajamäärillä. Laivaan mahtuisi parituhatta ihmistä, ja meillä on siellä nyt toistasataa matkustajaa”, Kotka sanoo.

Myös Finnairilla työmatkailun höllentäminen näkyi heti torstaina matkustajamäärissä. Kasvua on useita kymmeniä prosentteja verrattuna viime viikon lukuihin.

”Matkustajamäärät ovat vielä hyvin pieniä, mutta selvästi näkee, että nousua on tullut viime viikosta varmaankin juuri työmatkustuksen takia”, sanoo Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist.

Hänen mukaansa 1 200 matkustajaa oli varannut Finnairilta lipun torstain lennoille. Esimerkiksi viime perjantaina matkustajia oli 700. Lopulliset tilastot torstain matkustajamääristä ovat tosin saatavilla vasta perjantaiaamuna.

Tiina Muul matkusti Tallinnaan Helsingistä Katajanokan terminaalista torstaina. Kuva: Sami Kero / HS

Vaikka matkustajamäärissä on nousua verrattuna viime viikkoihin, ei lentokentilläkään vielä ole ruuhkaa. Tallqvist huomauttaa, että normaalisti Finnair lennättää noin 40 000 matkustajaa päivässä.

Finnair on myös lisännyt hieman lentomääriä torstaina alkaneista työmatkahöllennyksistä johtuen. Silti Finnairin lentoverkosto on yhä suppea ainakin kesäkuun loppuun asti.

Ulkomaanlentoja on tällä hetkellä vain eurooppalaisiin kaupunkeihin, joista monet ovat myös suosituimpia työmatkakohteita – kuten Tukholmaan, Lontooseen, Tallinnaan, Brysseliin ja muutamaan Saksan kaupunkiin.

Tallqvistin mukaan Finnair lentää säästöliekillä ainakin kesäkuun loppuun saakka.

”Arvioimme, että heinäkuusta alkaen matkustus alkaa pikku hiljaa elpyä. Sitten päästään varmaan lisäämään lentoja.”

Myös Rajavartiosto kertoo valmistautuneensa siihen, että työmatkailu lisää rajaliikennettä torstaista alkaen varsinkin Helsingin satamissa ja Ruotsin rajalla.

”Suomen ja Ruotsin rajalla liikenne on lisääntynyt huomattavasti jo viime päivinä ”, kertoo Rajavartiolaitoksen tilannekeskuksen päällikkö Marko Saareks.

Tarkat tilastot torstain rajanylityksistä ja mahdollisesta prosenttikasvusta ovat kuitenkin saatavilla vasta perjantaina aamulla.