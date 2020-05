Myanmarista paenneita rohingya-pakolaisia majoittavilla leireillä Bangladeshissa on tavattu ensimmäinen koronavirustapaus, kertoivat viranomaiset torstaina. Leireillä on lähes miljoona ihmistä.

Eristykseen on tartunnan takia pantu kaksi ihmistä. Toinen heistä on rohingya-mies ja toinen on paikallinen mies, joka asui leirin lähellä ja oli hoidettavana leirin klinikalla, kertoi Maailman terveysjärjestö WHO.

Pakolaisleireillä on ihmisiä, jotka pakenivat noin kaksi vuotta sitten sotilasoperaatioita Myanmarista.