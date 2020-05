Myös Venäjän tiedeministerillä todettu koronavirustartunta

Venäjän tiede- ja korkeakouluministerillä Valeri Falkovilla on todettu koronavirustartunta, kertoi Venäjän presidentti Vladimir Putin torstaina televisioidussa hallituksen kokouksessa. Falkov on jo tervehtynyt ja palannut töihin.

Falkov on kuudes merkittävässä asemassa Venäjän hallinnossa oleva, jolla tiedetään olleen koronavirustartunta. Ministereistä tartunta tiedetään olleen neljällä, muiden muassa pääministeri Mihail Mišustinilla, joka on yhä toipilaana mutta on osallistunut videoyhteydellä ainakin yhteen hallituksen kokoukseen.

Aiemmin tällä viikolla kerrottiin, että myös Putinin pitkäaikaisella tiedottajalla Dmitri Peskovilla on todettu tartunta.

Torstaina tartuntojen määrän Venäjällä kerrottiin kasvaneen vuorokaudessa vajaalla kymmenellätuhannella, joka on pienin vuorokausilisäys lähes kahteen viikkoon. Reuters