Yhdysvalloissa raivoaa ”Obamagate”, skandaali, joka on ”Yhdysvaltain historian suurin poliittinen rikos”.

Kyseinen rikos liittyy entisen presidentin Barack Obaman hyökkäyksiin seuraajaansa Donald Trumpia vastaan. Soppaan on sekaantunut myös entinen varapresidentti, demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden ja monet muut obamalaiset, joista osa tulisi heittää vankeuteen.

Tällaiset syytökset eivät tule internetin salaliittoteorioiden pimeistä peräkamareista, vaan Yhdysvaltain presidentin Trumpin Twitter-tililtä, hänen lausunnoistaan sekä häntä tukevista konservatiivisista viestimistä.

Trumpin ja hänen tukijoukkojensa mukaan jotain erityisen vakavaa ja räikeän rikollista on tapahtunut. Monen muun mielestä Trump yrittää kääntää huomion pois Yhdysvaltoja ravistelevan koronakriisin virheistä ja kehittää uuden vaaliaseen Bidenia vastaan marraskuun presidentinvaaleihin.

Obaman tekemien rikosten laatua ja vakavuutta on vaikea punnita, koska Trump ei ole halunnut niitä omin sanoin eritellä. Kun The Washington Post -lehden toimittaja pyysi Trumpia maanantaina kertomaan, mistä rikoksesta on kyse, hän vastasi:

”Kyllä sinä tiedät, mikä se rikos on. Se on ilmiselvää jokaiselle. Ei tarvitse kuin lukea lehtiä, paitsi sinun lehteäsi.”

Entisen republikaanipresidentin George W. Bushin kampanja-avustaja ja Trump-kriitikko Steve Schmidt totesi Twitterissä, että Obamagatessa ei ole kyse mistään muusta kuin ”valheesta” ja Trumpin ”täysimittaisesta sodasta totuutta vastaan”.

Hän sanoi, että mediasta tulee osa ongelmaa ja ”kyynisen manipuloinnin” väline, kun se yrittää selittää, mistä Obamagatessa on kyse.

Brookings-ajatushautomon vanhempi tutkija Susan Hennessey puolestaan sanoi, että ”keksitylle skandaalille” voisi nauraa, ellei kyse olisi yrityksestä saada ajatukset pois presidentin ”rikollisesta kyvyttömyydestä” yli 80 000 amerikkalaishenkeä vaatineessa koronakriisissä.

Trumpin syytösten mukaan Obamagate sai alkunsa jo ennen hänen presidenttiyttään. Tällä hän viittaa ainakin siihen aikaan, kun Trump oli jo valittu marraskuussa 2016 presidentiksi, mutta Obama oli vielä pari kuukautta vallassa.

Obaman kauden lopulla alkoi käynnistyä tutkinta siitä, auttoiko Venäjä Trumpia lyömään demokraatti Hillary Clintonin vaaleissa ja oliko presidentti tai hänen kampanjaväkensä suoraan sekaantunut vyyhteen.

Trump on esimerkiksi antanut näkyvyyttä tviitille, jossa konservatiivinen mediapersoona Buck Sexton kertoi, että Obama käytti viimeiset viikkonsa vallassa sabotoidakseen Trumpin tulevan hallinnon toimia ja hyökätäkseen Trumpin virkamiehiä vastaan.

Kyseisen tviitin yhteyteen Trump kirjoitti: ”Suurin poliittinen rikos Yhdysvaltain historiassa, helposti!”

Salaliittoteorian keskushenkilö on Trumpin ensimmäinen turvallisuusneuvonantaja Michael Flynn, joka joutui liittovaltion poliisin FBI:n tutkimuksen kohteeksi Venäjä-kontaktiensa vuoksi. Flynn joutui eroamaan, hän myönsi valehdelleensa FBI:lle tutkinnan aikana ja häntä vastaan nostettiin rikossyytteet.

Tässä kohtaa tarina yhdistyy presidenttiehdokas Joe Bideniin ja moniin muihin Obaman hallinnon henkilöihin. Yhdysvaltain tiedusteluelimet olivat salakuunnelleet Flynnin ja Venäjän suurlähettilään keskusteluja vuosien 2016 ja 2017 taitteessa.

Yhdysvaltain signaalitiedustelu NSA vakoilee säännöllisesti ulkomaisia tahoja, kuten diplomaatteja. Toisinaan vakoiluaineistoon tallentuu kyseisten ulkomaalaisten kanssa asioineiden amerikkalaisten nimiä.

Tiedusteluraporteista oli mustattu yli Flynnin nimi, mikä on tavallista, kun Yhdysvaltain kansalainen tulee mainituksi ulkomaiseen tiedusteluun liittyvissä raporteissa.

The Wall Street Journal -lehden mukaan 39 ihmistä, Obaman hallinnon virkamiehiä ja tiedusteluväkeä, oli pyytänyt tiedusteluelimiä antamaan heille version, jossa Flynnin nimeä ei ole mustattu. Tämäkin on varsin yleistä ja kyseisessä tapauksessa kaikkiin tiedusteluihin oli vastattu myöntyvästi.

Nimilista annettiin kongressin edustajille, ja kaksi republikaanijäsentä antoi sen julkisuuteen. Listasta kävi ilmi, että Biden oli pyytänyt mustatuista nimistä siivottua tiedusteluraporttia samana päivänä, kun The Washington Post -lehti julkaisi Flynnin Venäjä-kytkyistä kertovan kolumnin 12. tammikuuta 2017.

The Wall Street Journal -lehden pääkirjoituksessa todettiin, että ”herra Bidenilla on vähän selittämistä”, miksi hän halusi saada tietoonsa kyseisen tiedustelukatsauksen.

Konservatiivisessa mediassa Obamagate on noussut suureksi uutiseksi. Trumpin lempikanava Fox on viime päivinä kertonut enemmän Flynnistä ja FBI:sta kuin koronakriisistä, brittilehti The Guardian kertoo.

Viime viikon torstaina oikeusministeri William Barr ilmoitti yllättäen, että oikeusministeriö on luopumassa Flynnin vastaisista rikossyytteistä pitkään kestäneessä prosessissa. Entinen presidentti Obama totesi vuodettujen kommenttiensa mukaan, että päätös heikentää Yhdysvaltoja oikeusvaltiona.

Trumpin ja tämän tukijoukkojen mukaan päätös sen sijaan osoitti entistä selvemmin, että Venäjän vaalisekaantumiseen liittyvä vuosien vatvominen on ollut suurta huijausta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui medialle Valkoisen talon nurmella torstaina. Kuva: Andrew Harrer / ZUMA

Viime sunnuntaina Trump lähetti yhteensä 126 twiittiä, mikä oli hänen toiseksi suurin määränsä koskaan. Monet niistä koskivat Flynniä.

Sunnuntaina Trump ilmeisesti käytti ensi kertaa sanaa Obamagate ja torstaihin mennessä se on esiintynyt hänen Twitter-tilillään kaksitoista kertaa ja muuttunut kansalliseksi ja kansainväliseksi puheenaiheeksi.

Trump tunnetaan taitavana salaliittoteorioiden kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Ennen presidentiksi nousuaan hänestä tuli johtava birthers-liikkeen hahmo. Birthersit kyseenalaistavat sen, että Obama olisi syntynyt Yhdysvalloissa ja että hänellä olisi ollut oikeus toimia presidenttinä.

Koska väitetty uusi Obamagate kytkeytyy Flynnin ja tiedusteluraporttien kautta Bideniin, on hyvin oletettavaa, että asiaa pidetään esillä presidentinvaaleihin saakka. Konservatiivimedia näyttää viehtyneen tarinaan ja nyt myös johtavat republikaanipoliitikot vaativat lisätutkimuksia asiassa.

Viime aikoina Trumpin taustajoukot ovat myös pyrkineet synnyttämään mielikuvaa siitä, että Bidenilla ja tämän pojalla Hunter Bidenilla olisi jonkinlainen likainen bisneskytkös Kiinaan.

Vaalien kannalta tärkeissä vaa’ankieliosavaltioissa on julkaistu miljoonien dollarien arvosta mainoksia, joissa puhutaan ”Beijing Bidenista”.

Viime kesänä Trump pyysi Ukrainaa ilmoittamaan, että se tutkisi Bidenin liikemiespojan Hunterin väitettyjä hämäräpuuhia Ukrainassa. Trump olisi oletettavasti käyttänyt Bidenin väitettyjä väärinkäytöksiä vaaliaseenaan.

Ukraina-vyyhdin yhteydessä kävi ilmi, että Trump yritti pitää elossa erillistä salaliittoteoriaa, jonka mukaan Ukraina yritti sekaantua Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin.

Kun Trumpin vaatimukset Ukrainalle tulivat julki, alkoi Yhdysvaltain historian kolmas virkarikosprosessi presidenttiä vastaan. Trump vapautettiin virkarikosoikeudenkäynnissä syytteistä republikaanien hallitsemassa senaatissa helmikuun alussa.

Lähteet: Los Angeles Times, The New York Times, The Wall Street Journal, Fox News, National Public Radio, The Washington Post, Vox, Reuters, The Guardian.