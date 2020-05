Euroopan unionin pääneuvottelija Michel Barnier kertoi perjantaina, että tuoreimmat neuvottelut EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta ovat olleet ”suuri pettymys” ja päättyneet ”pattitilanteeseen”.

Barnierin mukaan neuvottelut ovat edenneet niin huonosti, että EU valmistautuu siihenkin mahdollisuuteen, ettei mitään sopimusta synny. Tästä varoitti myös Saksan ulkoministeri Heiko Maas äskettäin.

”Meidän on oltava avoimia kaikille vaihtoehdoille [myös epäonnistumiselle]. Olen yhä päättäväinen, mutta en ole optimistinen”, Barnier sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Myös Britannian pääneuvottelija David Frost totesi lausunnossaan, että neuvotteluissa saavutettiin ”hyvin vähän edistystä”. Hän syytti EU:ta liian ”ideologisesta” lähestymistavasta.

Britannian pääneuvottelija David Frost helmikuussa Lontoossa. Kuva: George Cracknell Wright / Zuma

Britannian mukaan EU yrittää sitoa sitä liiaksi EU-lainsäädäntöön ja saada esimerkiksi EU-maiden kalastajille kohtuuttoman hyvän aseman Britannian kalavesillä. Frostin mukaan Britannian on mahdoton hyväksyä EU:n vaatimuksia kalastusasioissa, koska se ei sovi ”tulevaisuuteemme itsenäisenä rannikkovaltiona”.

Kyseessä oli kolmas neuvottelukierros, jossa yritetään sopia siitä, miten EU:n jättäneen Britannian suhde unioniin toimii jatkossa kaikessa mahdollisessa kaupasta energiaan ja kalastuksesta puolustusyhteistyöhön.

Barnierin mielestä Britannia on liikkeellä väärällä asenteella ja esittää vaatimuksia, joissa osapuolten kauppa ei olisi jatkossa reilulla pohjalla. Hänen mukaansa myös vaikeista kalastusasioista on päästävä laajamittaiseen sopimukseen.

”Me emme tingi arvoistamme Britannian talouden hyväksi”, Barnier kertoi tiedotustilaisuudessaan perjantaina.

Britannian Frost syytti EU:ta siitä, että se on esittänyt uusia vaatimuksia, jotka liittyvät niin sanottuihin tasapuolisiin toimintaedellytyksiin. EU ei halua antaa Britannialle etulyöntiasemaa esimerkiksi valtiontukien, verotuksen tai ympäristö- ja työnormien suhteen.

Frost kertoi Britannian julkaisevan ensi viikolla kaikki juridiset linjauksensa, jotta jäsenmaat ja muut tahot voivat niihin tutustua. Hänen mielestään EU yrittää sitoa Britanniaa lakeihinsa ja normeihinsa tavalla, jollaista ei muissa kauppasopimuksissa ole nähty.

Britannia erosi EU:sta tammikuun lopulla. Nyt yritetään siis vääntää sopimus, joka määrittelisi osapuolten suhteet hamaan tulevaisuuteen.

Britannian pääministeri Boris Johnson on sanonut, että neuvottelut pitää saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä, mitä EU-puoli pitää hyvin vaikeana aikatauluna. Itse brexit-prosessikin eli Britannian eroaminen EU:sta kesti kolme ja puoli vuotta kansanäänestyksestä eropäivään.

Britit voisivat hakea jatkoaikaa neuvotteluille, mutta näin pitäisi tehdä kesäkuun loppuun mennessä ja se tarkoittaisi siirtymäajan pidentämistä. Brexitin ja tulevan suhteen välissä olevassa siirtymässä Britannia on osa unionin sisämarkkinoita ja tulliliittoa, mutta se ei saa enää päättää EU:n asioista.

EU:n vaikutusvaltaisimman maan Saksan ulkoministeri Heiko Maas totesi viikko sitten haastattelussa, että niin sanottu ”kova brexit” eli sopimukseton lopputulos näyttää entistä todennäköisemmältä.

”Huolestuttavaa on, että Britannia liikkuu yhä kauemmaksi yhteisesti sopimastamme poliittisesta julistuksesta neuvotteluiden avainkysymysten osalta”, Maas sanoi Deutsche Welle -kanavan mukaan.

Britannian Frost puolestaan syytti perjantaina EU:ta siitä, että se tunkee neuvotteluihin asioita, joita ei kuulunut aiemmin tehtyyn poliittiseen julistukseen.

”Heti kun EU ymmärtää, että me emme päädy sopuun tällaiselta pohjalta, meidän on mahdollista saavuttaa edistystä”, Frost totesi lausunnossaan.

Asetelmaa ei auta se, että koronakriisi riepottelee EU-maiden ja Britannian talouksia. Neuvotteluja joudutaan käymään videoyhteyksillä. Barnierin mukaan tämän viikon maanantain ja perjantain välillä pidettiin yhteensä 40:tä videokonferenssia.

Seuraava neuvottelukierros on kesäkuussa. EU-puolella on hieman yllätytty siitä, että koronapandemia ei ole pehmittänyt Britanniaa neuvotteluasenteensa suhteen, vaikka maan talous on ajautunut syviin vaikeuksiin.

Jos neuvottelut todella romahtaisivat, tapahtuisi niin sanottu kova brexit. Silloin osapuolet kävisivät kauppaa Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjen mukaan.

EU:lla ja Britannialla on pitkä historia ajautua kuilun partaalle neuvotteluissa ja löytää sieltä jokin keino palata tasaiselle maaperälle. Britannia liittyi EU:hun vuonna 1973.