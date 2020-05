Yhdysvaltain ja Kiinan huonot suhteet ottivat jälleen yhden askeleen huonompaan suuntaan, kun Yhdysvallat ilmoitti perjantaina, että se pyrkii estämään kiinalaista teknologiajättiä Huaweita hankkimasta puolijohdetuotteita maailmanmarkkinoilta.

Presidentti Donald Trumpin hallinnon perjantainen ilmoitus tarkoittaa, että kansainväliset yritykset eivät voi myydä Huaweille tärkeitä puolijohdetuotteita, joiden valmistamisessa on hyödynnetty amerikkalaista tekniikkaa, kertoi ensimmäisenä uutistoimisto Reuters.

Kiina uhkasi heti vastaiskulla. Kiina aikoo asettaa amerikkalaisia yrityksiä ”epäluotettavien toimijoiden” listalle, mikä voisi vaikeuttaa teknojättien Qualcommin, Ciscon ja Applen toimintaa, kertoi kiinalainen Global Times -lehti. Kiina voisi myös lykätä amerikkalaisen Boeing-yhtiön lentokoneiden ostoja.

Trumpin hallinto on jo aiemmin käynyt Huawein kimppuun monin eri tavoin. Esimerkiksi syksyllä 2018 liittovaltion hallintoa kiellettiin hankkimasta Huawein tuotteita, koska niitä pidettiin uhkana kansalliselle turvallisuudelle.

Myös perjantain ilmoitusta perusteltiin turvallisuudella. Kauppaministeri Wilbur Rossin lausunnon mukaan uudella säännöllä pyritään estämään se, että amerikkalaisteknologiaa käytettäisiin toimintaan, joka on Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden ja ulkopoliittisten etujen vastaista, CNBC-kanava kertoi.

Myös monissa muissa länsimaissa Huawein tuotteisiin on suhtauduttu pelokkaasti. Niissä pelätään, että Kiinan valtio voisi käyttää Huawein tekniikkaa vakoiluun.

Huawei on maailman merkittävin peluri niin sanotussa 5g-teknologiassa, jolla rakennetaan huippunopeita mobiiliyhteyksiä. Esimerkiksi Australia ja Britannia ovat kieltäneet Huawein tuotteiden käytön 5g-tekniikassaan.

Huawei on jättimäinen yhtiö, jonka perusti vuonna 1987 Kiinan kansanarmeijan entinen upseeri ja tutkija Ren Zhengfei. Tämäkin kytkös on aiheuttanut huolta Yhdysvalloissa, vaikka yhtiö on kiistänyt kaikki epäilyt sen toiminnan luonteesta.

Huawei toimii yli 170 maassa ja se on noin 109 miljardin dollarin liikevaihdolla maailman 61. suurin yritys, kerrotaan Fortune-lehden listauksessa.

The New York Times -lehden mukaan Huawei on yrittänyt lisätä esimerkiksi omaa mikrosirujen tuotantoaan, mutta se on yhä riippuvainen esimerkiksi taiwanilaisesta TSMC-yhtiöstä. Se taas joutuu tukeutumaan amerikkalaiseen teknologiaan.

TSMC ilmoitti perjantaina, että se pyrkii nyt selvittämään, miten Yhdysvaltain uudet säännöt vaikuttavat sen tilanteeseen.

Trumpin kaudella Yhdysvallat ja Kiina ovat käyneet rajua kauppasotaa. Sen lisäksi maat taistelevat yhä kovemmin teknologisesta maailmanherruudesta, missä Huawei on Kiinan näkökulmasta tärkeimpiä yhtiöitä.

Yhdysvaltain oikeusministeri William Burr on jopa pohdiskellut, että Yhdysvallat ostaisi joko suomalaisen Nokian tai ruotsalaisen Ericssonin, jotta Yhdysvallat voisi panna hanttiin Huaweille 5g-teknologiassa. Valkoinen talo irtisanoutui ajatuksesta, jonka mukaan yhtiöt ostaisi joko Yhdysvaltain valtio tai joukko amerikkalaisyrityksiä.

Viime aikoina Trump on syyttänyt moneen otteeseen Kiinaa siitä, että koronakriisi on äitynyt niin pahaksi Yhdysvalloissa. Fox Business -kanavan haastattelussa hän pohti torstaina, että hän voisi katkaista maiden väliset kauppasuhteet kokonaan.

”Säästettäisiin 500 miljardia dollaria”, Trump sanoi viitaten Kiinasta Yhdysvaltoihin myydyn tavaran määrään.