Koronapandemian keskus vaikuttaa siirtyvän Latinalaiseen Amerikkaan. Siellä sekä taudin että rajoitustoimien seuraukset voivat olla erityisen rankat, koska sairaalojen varustelutaso on heikompi ja maiden talous heikommalla tolalla kuin vauraammissa länsimaissa, jotka ovat jo kokeneet pandemian ensimmäisen aallon.

Länsi-Euroopan suuret maat ja Yhdysvaltain itärannikko ovat lasketelleet epidemiakäyrää alamäkeen jo hyvän tovin, mutta moni Latinalaisen Amerikan maa on käyrän huipulla juuri nyt, ellei niiden ahdinko jopa pahene vielä. Väkiluvultaan alueen suurimmat maat Brasilia ja Meksiko kirjauttivat kuluneella viikolla toistaiseksi suurimmat päivittäiset kuolema- ja tartuntalukunsa koronaviruksen takia.

Lauantaihin mennessä covid-19-taudin oli todettu aiheuttaneen 14 962 kuolemaa Brasiliassa ja 4 767 kuolemaa Meksikossa. Asiantuntijat arvelevat todellisen määrän olevan kummassakin maassa huomattavasti virallista suurempi, koska kumpikin on testannut potilaita ja kuolleita niin vähän ja raportoinnista on paljastunut suuria puutteita.

Kumpaakin maata johtaa populistipresidentti, joka on vähätellyt taudin vakavuutta ja kiirehtinyt talouden avaamista, Brasiliassa oikeistolainen Jair Bolsonaro ja Meksikossa vasemmistolainen Andrés Manuel López Obrador.

Brasilian Bolsonaro kutsuu tautia ”pikku flunssaksi” ja haukkuu rajoitustoimia, mutta osavaltioiden kuvernöörit ovat säätäneet niitä silti.

Esimerkiksi suuret São Paulon ja Rio de Janeiron osavaltiot ovat kieltäneet joukkokokoontumiset ja sulkeneet muut kuin välttämättömät liiketoimet, mutta liikkumisrajoitukset ovat kattaneet vain yksittäisiä kaupunkeja.

Kävelykatu oli vilkas Florianópolisin kaupungissa Santa Caterinan osavaltiossa Etelä-Brasiliassa tiistaina. Kuva: Eduardo Valente / AFP

Campinasin osavaltionyliopistossa alkuviikosta laadittu matemaattinen malli ennusti brasilialaislehti Folhan mukaan, että väkiluvultaan suurin osavaltio São Paulo joudutaan asettamaan kattavaan karanteeniin, jos asukkaiden väliset kontaktit eivät ala heti vähentyä selvästi.

São Paulon kaupungin sairaalat ovat jo nyt kantokykynsä äärirajoilla. Sen hautausmaille on kaivettu etukäteen tuhansia hautoja.

Toinen tutkijaryhmä arvioi, että tartuntojen todellinen määrä Brasiliassa on 15-kertainen verrattuna viranomaisten toteamaan määrään, joka oli lauantaina runsaat 220 000. Maassa on yli 210 miljoonaa asukasta.

”On vaikea pysyä perillä tapahtumista saatavilla olevan tiedon perusteella. Meillä ei ole varsinaista menettelytapaa epidemian hallitsemiseksi. Pandemia kulkee täältä läpi miten tahtoo”, tutkijaryhmän edustaja Domingo Alves sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Brasilialaiset sairaanhoitajat osoittivat mieltään koronaviruksen takia kuolleiden yli sadan kollegansa puolesta pääkaupungissa Brasíliassa tiistaina. Kuva: Evaristo Sa / AFP

Meksikon liittovaltio on vahvistanut maan pääkaupunkiseudulta vain noin 700 tautikuolemaa, mutta The New York Times uutisoi paikallisviranomaisten laskeneen yli 2 500 kuolemaa, joiden on todettu tai epäilty olevan koronaviruksen aiheuttamia.

The Wall Street Journal teki samansuuntaisen päätelmän tutkimalla meksikolaisia kuolinsyytodistuksia, joissa korostuivat vaikeat hengitystieoireet, vaikka syyksi ei todettu koronavirusta tai covid-19-tautia.

Lääkintähenkilökunta siirsi koronaviruspotilasta ambulanssiin keskiviikkona rajakaupunki Ciudad Juárezissa kuljetettavaksi hoitoon El Pasoon Yhdysvaltoihin. Kuva: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ / REUTERS

Vajaan 130 miljoonan asukkaan Meksiko oli lauantaihin mennessä vahvistanut yli 45 000 tartuntaa. Espanjalaislehti El País arvioi meksikolaisten terveysviranomaisten tietojen pohjalta, että oireita saaneiden sairastuneiden todellinen määrä oli jo viime viikolla 620 000–730 000.

Luultavasti osin näiden ristiriitojen takia nousi uutiseksi, että Meksikon terveysministeri Jorge Alcocer oli puhua kuolleisuudesta (mortalidad) tarkoittaessaan normaaliutta (normalidad).

”Siispä käydään kohti tätä uutta kuollei... anteeksi, normaaliutta”, Alcocer sanoi keskiviikkona kertoessaan rajoitusten asteittaisesta riisumisesta, kuten Meksikon taloudelle tärkeän autonosateollisuuden asteittaisesta avaamisesta ensi maanantaista alkaen.

Yhdysvallat ja autonvalmistajat ovat hoputtaneet Meksikoa jatkamaan tuotantoaan, koska Yhdysvaltain autotehtaat tarvitsevat alihankintaketjua.

”Meille näkyy nyt valo, joka kertoo meille, että pääsemme ulos tunnelista”, presidentti López Obrador sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan keskiviikkona, päivä Meksikon koronakuolemien ennätysvuorokauden jälkeen ja päivää ennen todettujen tartuntojen ennätystä.

Meksikolaislehti El Universal arvioi torstaina pääkirjoituksessaan, että hallitus ”vaikuttaa kiirehtivän maan rattaiden uutta käynnistämistä juuri sillä hetkellä, kun Meksiko on saapumassa epidemian kriittisimpään vaiheeseen”. Samassa kirjoituksessa maan suurimpiin kuuluva sanomalehti vaatii laajan testaamisen aloittamista.

”Olemme epidemian ensimmäisen aallon vaikeimmassa vaiheessa”, Meksikon koronavirustoimia johtava terveysministeriön alivaltiosihteeri Hugo López-Gatell myönsi torstaina Reutersin mukaan.

Mopsi nimeltä Harley tarjoaa henkistä tukea koronapotilaita hoitaville lääkäreille ja sairaanhoitajille Marraskuun 20. päivän sairaalassa Méxicon kaupungissa. Kuva: Claudio Cruz / AFP

Chilessä hallitus joutui palauttamaan ja entisestään tiukentamaan rajoituksia, joista se oli jo ehtinyt luopua.

Terveysministeri määräsi pääkaupunki Santiagon koko seudun uuteen tiukkaan karanteeniin perjantai-illasta alkaen. Kotoa saa poistua vain välttämättömille asioille kuten ruokakauppaan tai apteekkiin. Aiemmin Santiagon sisälle oli asetettu vain tiettyjä kaupunginosia eli pahimpia epidemiakeskuksia koskevia karanteeneja.

Uutistoimisto AFP kertoo, että hallitus oli jo ehtinyt todeta tartuntatahdin saavuttaneen huippunsa. Se oli väärässä. Santiagon seudulla todettujen tartuntojen määrä kasvoi tiistaista keskiviikkoon 2 260 tapauksella eli 60 prosentilla enemmän kuin edeltäneen vuorokauden aikana.

Noin 19 miljoonan asukkaan Chile on tehnyt koronavirustestejä enemmän kuin mikään muu Latinalaisen Amerikan maa, noin 14 000 päivässä, yhteensä noin 200 000.

Santiagon suurkaupunkialueella on todettu noin 80 prosenttia Chilen kaikista tartunnoista, joita oli torstaina kertynyt runsaat 34 000. Kuolemia oli todettu 346.

Valmiiksi kaivettuja hautoja Santiagon päähautausmaalla torstaina. Kuva: Martin Bernetti / AFP

Koronapandemian varjossa Latinalaisessa Amerikassa jatkuu ja on monin paikoin pahentunut denguekuume-epidemia, joka alkoi loppuvuodesta 2018.

Esimerkiksi Paraguayssa todettiin tämän vuoden tammi–huhtikuussa noin 42 000 denguetartuntaa ja 64 denguekuolemaa, kun vastaavalla aikajaksolla viime vuonna tartuntoja oli 384 ja kuolemia kuusi, kertoo uutistoimisto Reuters.

Kovien lihas- ja nivelkipujen aiheuttajana tunnettu denguekuume on keltakuumehyttysen (Aedes aegypti) levittämä virustauti, jota vastaan ei ole rokotetta. Sitä tunnetaan neljää eri kantaa. Taudin sairastanut saa suojan vain yhtä kantaa vastaan, ja toinen tartunta on tyypillisesti vakavampi.

Amerikan terveysjärjestön (Paho) mukaan denguekuume aiheutti viime vuonna yli 1 500 kuolemaa Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla. Tartuntoja oli yli kolme miljoonaa.

Työntekijä levitti hyönteismyrkkyä denguekuumetta levittäviä hyttysiä vastaan Panaman kaupungissa huhtikuussa. Kuva: Luis Acosta / AFP

Alueen lääkärit varoittavat, että taistelu koronavirusta vastaan vie huomiota ja mahdollisuuksia denguekuumeen leviämiseltä ja tartuntojen toteamiselta. Esimerkiksi koronaviruksen pahoin koettelemassa Ecuadorissa denguetartuntoja havaittiin lähes 900 viikossa maaliskuun alkupuolella, juuri ennen ensimmäisiä koronavirustapauksia. Huhtikuun vaihteessa viikkoluku oli vain runsaat 250.

”Hyvin selvästi denguekuumetta aliraportoidaan”, tutkija Esteban Ortiz Amerikkojen yliopistosta Quitosta sanoi Reutersille.

”Tapausten määrä ei ole vähentynyt, tapausten taudinmääritys on vähentynyt, mikä vahvistaa järjestelmän täydellisen kaatumisen.”

Nykyisen denguekuume-epidemian pitäisi alkaa hiipua vuoden loppupuoliskolla, sillä ne toistuvat melko ennustettavin välein.