Se tapahtuu jälleen, siouxien alkuperäiskansan oglala-heimon päällikkö Julian Bear Runner tajusi.

Koronaviruspandemia lähestyy vääjäämättä kansan asuinsijoja Etelä-Dakotassa ja Bear Runner muistaa hyvin, miten siouxit ovat aiemmin kärsineet maahantunkeutujien taudeista.

Isorokkoepidemia tappoi hänen kansaansa tuhansittain jo vuodesta 1518 alkaen. Kolera, tulirokko ja monet muut sairaudet aiheuttivat myös suurta kuolleisuutta. Kaikkiaan Amerikkojen alkuperäiskansoista jopa 25–50 prosenttia kuoli eurooppalaisten tuomiin tauteihin.

”Ei tällä kertaa”, Bear Runner päätti ja asetti tiesulut jo huhtikuun alussa alueensa rajoille. Aivan samoin tekivät Cheyennejoen siouxit asuinsijoillaan.

Etelä-Dakotan kuvernööri Kristi Noem vastustaa sioux-kansan asettamia tiesulkuja. Kuva: Alex Edelman / CNP

Se tapahtuu jälleen, Etelä-Dakotan osavaltion kuvernööri Kristi Noem pelästyi toimistossaan.

Jo Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksessa mainittiin ”armottomat raakalais-intiaanit”, ja sen jälkeen lähinnä dakotoista ja lakotoista koostuvat siouxit olivat aiheuttaneet jatkuvaa harmia.

Vuonna 1866 oglala-siouxien päällikkö Punainen Pilvi pakotti valkoiset perääntymään sopimusten vastaiselta Bozemanin reitiltä. Yhdysvallat suostui tappion jälkeen myös kolmen alueella olevan linnakkeensa polttamiseen.

Istuva härkä voitti kenraali Custerin Little Bighornin taistelussa. Kuva: JT Vintage / Zuma

Kesällä 1876 Istuva Härkä, Hullu Hevonen ja muut päälliköt johtivat kansansa voittoon Little Bighornin taistelussa, jossa kenraali George Armstrong Custer kuoli.

Wounded Kneen verilöylyn joulukuussa 1890 luultiin lannistaneen alkuperäiskansan, mutta helmikuussa 1973 siouxit valtasivat Wounded Kneen kylän uudelleen peräti 71 päiväksi.

Dakota Access -öljyputken rakennusta tämä alkuperäiskansa vastusti kuukausien ajan vuosina 2016 ja 2017 niin, että koirat piti usuttaa heidän kimppuunsa ja kymmenientuhansien mielenosoittajien leiri tyhjentää kansalliskaartin ja sotilaiden voimin. Oikeudenkäynnit ja evaluaatiot vuonna 2017 avatun putken laillisuudesta jatkuvat yhä.

Ja huhtikuussa 2020 siouxit alkoivat käännyttää valkoisia mailtaan tiesuluilla koronaviruksen vuoksi.

”Ei tällä kertaa”, kuvernööri päätti. Viime viikon perjantaina hän julisti tiesulut laittomiksi ja vaati niiden poistamista 48 tunnissa.

Julian Bear Runner on siouxien oglala-heimon päällikkö. Hänen edeltäjiään 1800-luvulla olivat esimerkiksi Punainen Pilvi ja Hullu Hevonen. Kuva: Facebook

Päällikkö Bear Runner vastaa HS:n puheluun oglala-heimon asuinsijoilla Etelä-Dakotassa. Mikä on tilanne juuri nyt?

”Emme pura tiesulkuja kuvernöörin vaatimuksesta. Tiesuluilla on yhä laajempi kannatus kansaltamme ja myös kansainväliseltä yhteisöltä.”

Bear Runner toteaa kuvernöörin jatkavan linjaa, joka alkoi jo Kolumbuksen rantautumisesta mantereelle vuonna 1492.

”Se linja on, että alkuperäiskansojen turvallisuutta ei tarvitse ajatella.”

Juridisesti asia on päällikön mukaan päivänselvä, ja tässä häntä tukee heimoa edustava lakimies Chase Iron Eyes.

”Kansakuntiemme väliset sopimukset ovat ensisijaisia osavaltion lakeihin verrattuna. On sääli, että kuvernööri on liian oppimaton tietääkseen tätä.”

Tiesuluilta pääsee läpi välttämättömiksi katsotuista syistä, päällikkö huomauttaa.

Tämä koskee nykylinjauksen mukaan esimerkiksi maanviljelyä ja kauppaa, mutta ei turismia ja metsästystä. Samalla tiesuluilla otetaan jokaisen läpipäästetyn auton rekisterinumero muistiin, mikä helpottaa tartuntaketjujen jäljittämistä tarpeen vaatiessa.

Sulut ovat auttaneet. Cheyennejoen alueella on todettu vain yksi tartunta ja oglala-heimon alueella vain kaksi tartuntaa.

Samaan aikaan Trump-mielinen republikaanikuvernööri Noem on linjannut, että hänen osavaltiossaan pitää saada liikkua vapaasti ”tai jopa jäädä kotiin”, jos haluaa.

Etelä-Dakotassa tartuntoja olikin perjantaina jo noin 3 800 eli yli kaksi kertaa enemmän kuin Pohjois-Dakotassa, jossa rajoitukset ovat olleet tiukemmat.

”Uhka on selkeä ja olemme vastuussa kansallemme. Tiesulut pysyvät”, Bear Runner kertoo HS:lle.

Toinen puhelinhaastattelu paljastaa, että Cheyennejoen sioux-heimon puhemies Remi Bald Eagle on yhtä päättäväinen.

”Kuvernööri on jo hävinnyt. Tällä viikolla hän lähetti uuden viestin heimollemme, jossa hän vain kohteliaasti pyytää tiesulkujen poistamista eikä enää uhkaa oikeustoimilla”, Bald Eagle kertoo.

Remi Bald Eagle on Cheynnejoen sioux-heimon puhemies.

Bald Eagle viittaa Fort Laramien sopimuksiin 1851 ja 1868, jotka sallivat siouxien puolustaa itseään omilla alueillaan. Tiesulut pandemian aikaan ovat hänen mukaansa osa sopimuksen piiriin kuuluvaa toimintaa.

”He ovat tietysti aina rikkoneet kaikki tekemänsä sopimukset ja taistelemme jatkuvasti, jotta niitä kunnioitettaisiin.”

Taistelu kuvernöörin vaatimuksia vastaan on kuitenkin toissijaista, Bald Eagle sanoo. Todellinen taistelu käydään koronavirusta vastaan, ja se jatkuu vielä pitkään.

”Olemme riskiryhmässä. Koska biisonit joukkoteurastettiin kansamme näännyttämiseksi, emme voi enää metsästää meille sopivaa terveellistä ruokaa, vaan joudumme syömään prosessoitua ja kemikaalipitoista ravintoa. Siksi diabetes ja monet muut sairaudet ovat alkuperäiskansoilla paljon keskimääräistä yleisempiä.”

Alkuperäiskansat ovat keskimäärin valtaväestöä köyhempiä ja elinajanodote on jopa 20 vuotta vähemmän kuin valtaväestöllä. Kuva Lower Brulen reservaatista Etelä-Dakotassa. Kuva: Kerem Yucel / AFP

Tämä on tilastollisesti kauhistuttavan totta, ja asiaan vaikuttavat osaltaan alkuperäiskansojen keskimääräiseen köyhyyteen tutkimuksissa liitetyt syyt.

Uutistoimisto AP arvioi viime viikolla YK:n tilastojen nojalla, että peräti puolella yli 35-vuotiaista alkuperäiskansojen edustajista on diabetes.

Myös tuberkuloosi ja muut sairaudet vaivaavat keskimääräistä pahemmin alkuperäiskansoja, joiden elinajanodote oli jo ennen pandemiaa jopa 20 vuotta vähemmän kuin muilla väestönosilla, AP huomautti.

Pandemian aiheuttama tuho alkuperäiskansoille ehti nousta otsikoihin jo esimerkiksi navajoreservaatissa Arizonan, Utahin ja New Mexicon alueilla. Kuolleita on toistaiseksi vain runsas sata. Mutta jos laaja reservaatti miellettäisiin vertailussa osavaltioksi, sen pandemiasta johtuva kuolleisuus asukaslukuun suhteutettuna on jo maan toiseksi suurinta New Yorkin osavaltion jälkeen, National Public Radio vertasi.

Diabeteksen lisäksi esimerkiksi astma ja syöpä ovat yliedustettuina navajoväestössä. Se lisää kuolleisuutta viruksen iskiessä.

Alkuperäiskansojen tilanne pandemian aikana on aiheuttanut huolta myös YK:ssa ja Maailman terveysjärjestössä (WHO).

Jo maalis-huhtikuun vaihteessa varmistuivat ensimmäiset Brasilian alkuperäisheimojen tartunnat Amazonin sademetsäalueella. Joissakin heimoissa on vain muutamia kymmeniä jäseniä, ja pandemia voi tuhota kokonaisia yhteisöjä.

Australiassa asia otettiin huomioon niin, että sisätiloihin jäämistä suositeltiin yli 70-vuotiaille, niille yli 60-vuotiaille, jotka kuuluvat sairauksien vuoksi riskiryhmään ja lisäksi kaikille yli 50-vuotiaille alkuperäiskansojen jäsenille.

Taustalla on tieto siitä, että vuoden 2009 sikainfluenssaepidemiassa aboriginaalien kuolleisuus oli nelinkertaista verrattuna Australian koko väestöön.

Vainotut alkuperäiskansat kuten Myanmarin rohingyat ovat yhä pahemmassa ahdingossa, kun pakolaisveneitä on käännytetty pandemian varjolla esimerkiksi Malesian, Thaimaan ja Banghadeshin vesiltä.

Aikaisemmin Bangladesh sijoitti yli miljoona maahansa paennutta rohingyaa pakolaisleirille sen jälkeen, kun Myanmarin armeija aloitti elokuussa 2017 tuhoisan operaation, jota YK:n edustajat ovat kutsuneet etniseksi puhdistukseksi ja epäilleet kansanmurhaksi.

Tällä viikolla noin miljoonan rohingyalaisen Cox’s Bazar -pakolaisleirillä on todettu ensimmäiset koronavirustartunnat. Tämä voi tarkoittaa monille leirin pakolaisille lopun alkua.

Tiesulkuja pandemiaa vastaan ovat yrittäneet myös alkuperäiskansat esimerkiksi Indonesiassa sekä Thaimaan ja Myanmarin raja-alueilla.

Ja ainakin Etelä-Dakotassa siouxit saattavat ajoissa asetettujen tiesulkujensa avulla jopa pelastua. Cheyennejoen heimon puhemies Remi Bald Eagle kiittää tästä kohteliaasti myös suomalaisia saamelaisaktivisteja.

”He seisoivat rinnallamme viikkojen ajan 2016 ja 2017 ja auttoivat osaltaan kiinnittämään kansainvälistä huomiota asiaamme.”

Kansainvälinen huomio saa viranomaiset joskus varomaan raaimpia toimenpiteitä.

”Julkisuus niin Yhdysvalloissa kuin muuallakin on ollut hyvin ymmärtäväistä tiesulkuja kohtaan. Se voi auttaa meitä suojelemaan kansaamme pandemialta”, Bald Eagle arvioi.

Muuten se tapahtuu jälleen.