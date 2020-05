Yhdysvaltain ilmavoimat laukaisi sunnuntaina onnistuneesti raketin, joka kantoi mukanaan X-37B-avaruuslennokkia.

Kyseessä on kuudes operaatio miehittämättömällä avaruusaluksella, joka suorittaa lennon aikana salaiseksi luokiteltuja tehtäviä Maata kiertävällä radalla, kertoo uutistoimisto AFP.

Alus ammuttiin raketilla avaruuteen Floridan Cape Canaveralista iltapäivällä Suomen aikaa, ilmavoimat kertoi.

Lennon on määrä kestää kuukausia. Alusta ja sen suorittamia tehtäviä ja kokeita ohjataan etäältä.

X-37B-avaruuslennokkia kantava raketti laukaistiin sunnuntaina Floridan Cape Canaveralista. Kuva: Paul Hennessy / Nurphoto

Lennokki muistuttaa aiempia Yhdysvaltain avaruusohjelmassa käytettyjä miehitettyjä avaruusaluksia, jotka jäivät pois käytöstä vuonna 2011. Se on kuitenkin miehitettyjä avaruussukkuloita pienempi.

Alus kykenee laskeutumaan maanpinnalle matkustajakoneiden ja avaruussukkuloiden tapaan. X-37B on yhdeksän metriä pitkä ja sen siipiväli on 4,5 metriä. Painoa lennokilla on 4,989 kiloa.

Avaruusaluksen on määrä asettaa maata kiertävälle radalle pieni satelliitti FalconSat-8, joka suorittaa lisätutkimuksia, Yhdysvaltain ilmavoimaministeri Barbara Barret sanoi aiemmin tässä kuussa. X-37B:n tehtävät ja tarkoitus on pidetty tähän saakka visusti salassa.

”Tämä X-37B-operaatio sisältää enemmän kokeita kuin mikään aiemmista”, Barret sanoi AFP:n mukaan.

Viime joulukuussa perustettua Yhdysvaltain avaruusvoimia johtava Barret on aiemmin toiminut myös suurlähettiläänä Suomessa.

Lennon aikana on tarkoitus selvittää muun muassa säteilyn vaikutusta siemeniin ja muihin materiaaleihin, sekä aurinkovoiman muuntamista radiotaajuuden mikroaaltoenergiaksi, joka voitaisiin lähettää Maan pinnalle, kertoo AFP.

Yhdysvaltain puolustushallinto on julkaissut kuvia aluksesta, mutta muista sen ominaisuuksista tai kyvykkyydestä on paljastettu vain vähän tietoja.

Uudelleenkäytettävän X-37B-aluksen ensimmäinen lento tehtiin vuonna 2010. Aurinkovoimalla toimiva alus on pysytellyt jokaisella lennollaan aiempaa pidempään Maata kiertävällä radalla.

Viimeksi alus laskeutui Maahan lokakuussa 2019. Tuolloin se pysytteli 780 päivää avaruudessa.

Edellisellä lennolla alus teki Maan kiertoradalla testejä, joiden tuloksia tutkittiin ilmavoimien laboratoriossa. Testien yksityiskohdat ovat tiukasti salassa pidettäviä. Ilmavoimat on paljastanut vain muun muassa sen, että ohjelma tähtää uudelleen käytettävän avaruusteknologian kehittämiseen.

Ilmavoimien niukkasanaisuus testien tarkoituksesta on herättänyt arveluja myös siitä, että projekti liittyisi joko vakoiluteknologian tai avaruusaseiden kehittämiseen.

X-37B piti alun perin laukaista jo lauantaina. Laukaisua jouduttiin kuitenkin lykkäämään päivällä huonon sään vuoksi.