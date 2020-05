Uusi-Seelanti julkistaa keskiviikkona kännykkäsovelluksen, joka auttaa kansalaisia jäljittämään omia liikkeitään koronavirus­pandemian aikana. Sovellus julkistetaan samaan aikaan kun viiden miljoonan asukkaan maa löysentää entisestään rajoituksia, joita on määrätty koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Pääministeri Jacinda Ardern sanoi, että sovellusta voi kuvailla ”digitaaliseksi päiväkirjaksi”. Sovelluksen tarkoituksena on auttaa ihmisiä tallentamaan ja palauttamaan mieleen omat liiketiedot, mutta sovellus ei jaa dataa ulkopuolisille.

”Se on sitä varten, että jos tulevaisuudessa sattuu saamaan covid-19-taudin, on helppo selvittää, missä on ollut tietyn ajanjakson aikana”, Ardern sanoi tiedotustilaisuudessa Wellingtonissa uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Se on sinua varten, se on sinun laitteesi, ja se on sinun dataasi ja tietoasi.”

Uusi-Seelanti alkoi höllentämään tiukkoja korona­virusrajoituksia huhtikuun lopussa. Viime viikolla avattiin kahvilat, kaupat, ravintolat ja monet muut julkiset tilat. Myös koulut on avattu lähes kaksi kuukautta jatkuneiden tiukkojen eristystoimenpiteiden jälkeen.

Höllennysten taustalla on se, että saarivaltio näyttäisi selvinneen epidemiasta tähän mennessä paremmin kuin moni muu maa. Vain 21 ihmistä on kuollut uuden koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

Toukokuussa Uudessa-Seelannissa on varmistettu vain 19 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on todettu lähes 1 500, mutta seitsemän edellisen päivän aikana uusia tartuntoja ei ole todettu lainkaan.

Uuden-Seelannin väestön määrä ylitti odotettua aiemmin viiden miljoonan rajapyykin todennäköisesti juuri koronaviruksen vuoksi, brittilehti The Guardian uutisoi maanantaina.

Maan tilastokeskuksen mukaan viisi miljoonaa asukasta tuli täyteen 31. maaliskuuta. Syynä oli todennäköisesti se, että Uuden-Seelannin ulkomailla asuvat kansalaiset muuttivat taudin vuoksi takaisin kotimaahansa.