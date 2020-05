Yhdysvaltojen ja Iranin laivastot ovat jo pitkään olleet törmäyskurssilla Persianlahdella, mutta nyt jännitteiden pelätään kiristyvän myös Karibianmerellä.

Iran valitti viikonloppuna YK:lle, koska se pelkää Yhdysvaltojen pyrkivän estämään Iranin öljykuljetukset Venezuelaan, uutistoimistot kertovat. Iran uskoo, että Yhdysvallat on valmiudessa lähettämään laivastonsa Karibianmerelle estämään Iranin öljykuljetukset Venezuelaan.

Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif kirjoitti YK:n pääsihteerille António Guterresille, että Yhdysvallat suunnittelee pysäyttävänsä öljykuljetukset. Kirjeen mukaan se olisi ”laitonta ja merirosvouksen muoto”, kertoo uutistoimisto Reuters. Iran myös ilmoitti, että Yhdysvallat vastaa seurauksista, mikäli se puuttuu iranilaisten laivojen toimintaan.

”Tämä hegemoninen tykkivenediplomatia uhkaa vakavasti kansainvälisen kaupan ja merenkäynnin vapautta sekä energian vapaata virtaamista”, Zarif kirjoitti. Hänen mukaansa öljykuljetuksiin puuttuminen merkitsisi ”vaarallista kärjistymistä”.

Iran myös kutsui Sveitsin lähettilään puhutteluun tilanteen vuoksi. Sveitsin lähettiläs edustaa Iranissa Yhdysvaltoja.

Öljykuljetuksiin keskittynyt TankerTrackers.com-sivusto kertoi alunperin, että iranilaiset öljysäiliöalukset ovat todennäköisesti suuntaamassa Venezuelaan.

Viime viikolla Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon viranomainen kertoi uutistoimisto Reutersille, että Yhdysvallat suunnittelee vastatoimia mahdollisille Iranin öljykuljetuksille Venezuelaan.

Yhdysvallat on asettanut molempien maiden öljysektoreille pakotteita. Iran ja Venezuela ovat molemmat öljyntuottajamaiden Opec-järjestön jäseniä.

Ainakin yksi täyteen lastattu öljysäiliöalus iranilaisessa satamassa on aikeissa matkustaa Venezuelaan, Reuters kertoo. Uutiskanava Al-Jazeeran mukaan jopa viisi iranilaista säiliöalusta olisi matkalla Venezuelaan, ja lastin arvo on yhteensä noin 40 miljoonaa euroa.

Presidentti Nicolás Maduron johtama Venezuela on öljyntuottajamaa, mutta sosialistinen valtio on ajautunut vakavaan talouskriisiin. Infrastruktuuri on rapautunut, minkä vuoksi öljyvaltiossa on pula polttoaineesta ja muista öljyperäisistä tuotteista, jotka auttavat pitämään maata toimintakykyisenä.

Maduro on pyytänyt apua Iranilta, joka niin ikään on keskellä talouskriisiä. Yhdysvallat irtautui aiemmin Iranin kanssa tehdystä ydinsopimuksesta ja asetti Iranille tiukkoja talouspakotteita.

Öljyn kuljettaminen Madurolle voisi auttaa Irania saamaan käteistä, josta sillä on valtava pula, Al-Jazeera kertoo.

Yhdysvaltojen ja Iranin välit ovat kiristyneet tänä vuonna äärimmilleen. Heti vuoden alussa Yhdysvallat tappoi Iranin vallankumouskaartin johtajan Qassim Suleimanin lennokki-iskussa Bagdadissa. Tämän jälkeen Iran vastasi ampumalla ohjuksia Yhdysvaltojen käyttämiin sotilastukikohtiin Irakissa. Yksi ohjus pudotti vahingossa matkustajakoneen.

Trumpin hallinto ei ole kommentoinut mahdollisia vastatoimia öljykuljetuksille. Reutersille viime torstaina puhunut hallinnon edustaja ei määritellyt tarkemmin, millaisia vastatoimia on suunniteltu. Hänen mukaansa vaihtoehtoja esitellään Trumpille.