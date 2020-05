Israelin puolustusministerin tehtävän jättävä Naftali Bennett väitti jäähyväispuheessaan, että Iran on vähentämässä nopeasti Syyriaan sijoittamiaan joukkoja. Bennett luovutti tehtävänsä virallisesti seuraajalleen, Israelin uudelle varapääministerille ja puolustusministerille Benny Gantzille maanantaina.

“Iran on vähentämässä merkittävästi joukkojaan Syyriassa ja jopa evakuoi useita tukikohtia”, Bennett kertoi seuraajalleen uutistoimisto Reutersin mukaan, mutta neuvoi tätä samalla jatkamaan Syyrian tilanteen seuraamista ja siihen reagointia.

Israel on pommittanut toistuvasti Bashar al-Assadin hallitusta tukevien iranilaisten ja heidän liittolaisensa Hizbollahin tukikohtia Syyriassa.

”Vaikka Iran on aloittanut vetäytymisprosessin Syyriasta, on meidän suoritettava tehtävämme loppuun, Bennett sanoi. ”Se onkin aivan kohta tehty.”

Bennett ei esittänyt enempiä yksityiskohtia eikä todisteita väitteidensä tueksi.

Sanomalehti The Times of Israel raportoi jo kaksi viikkoa sitten asevoimien lähteisiin viitaten, että Iran on vetäytymässä Syyriasta.

Iranin vallankumouskaartin Quds-joukot tulivat al-Assadin tukesi jo Syyrian sodan alussa 2011 lähettämällä Syyriaan niin aseita kuin neuvonantajiakin. Lopulta Venäjän ja Syyrian hallituksen joukkojen rinnalle lähetettiin myös Qudsin ja Iranin asevelvollisuusarmeijan yksiköitä.

Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif (vas.) tapasi Syyrian presidentin Bashar al-Assadin Damaskoksessa 20. huhtikuuta. Kuva: SANA

Israelin asevoimien tiedon mukaan iranilaisia sotilaita olisi ollut Syyriassa enimmillään jopa 2 500. Asevoimien verkkosivulla arvioidaan, että jäljellä olisi noin tuhat sotilasta, mutta tämä arvio on tehty ilmeisesti ennen Quds-joukkojen komentajan Qassim Suleimanin kuolemaa Yhdysvaltain ilmaiskussa viime tammikuussa.

Israelin asevoimat on yhdistänyt Iranin vetäytymisen mielellään omiin iskuihinsa mainostaakseen niiden tehokkuutta. Perimmäiset syyt vetäytymiseen ovat luultavasti kuitenkin Iranin hallinnon sisäpoliittiset ongelmat.

Benny Gantz nousi puolustusministeriksi sunnuntaina, kun Benjamin Netanjahun hallitus vannoi virkalansa peräti 500 päivää kestäneen poliittisen umpikujan jälkeen. Kolmivuotien koalitiosopimuksen mukaan Ganz nousee vuorostaan pääministeriksi puolentoista vuoden kuluttua.